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پزشکیان: رهبری هر تصمیمی بگیرد ما تا اخر ایستاده‌ایم

پزشکیان گفت: اینکه ما بجنگیم یا نه، بهتر از من و شما، فرماندهان جنگ می‌دانند. آنها قدرت خودشان را می‌دانند. رهبری تصمیم می‌گیرد و هر تصمیمی ایشان بگیرد، ما تا آخر ایستاده‌ایم
کد خبر: ۱۳۸۸۷۹۴
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پزشکیان



به گزارش تابناک؛ پزشکیان اظهار داشت: اینکه ما بجنگیم یا نه، بهتر از من و شما، فرماندهان جنگ می‌دانند. آنها قدرت خودشان را می‌دانند. رهبری تصمیم می‌گیرد و هر تصمیمی ایشان بگیرد، ما تا آخر ایستاده‌ایم.

تکلیف جنگ با دولت نیست؛ هم در قانون با دولت نیست و هم در ادامه با دولت نیست. دولت جایی است که باید تدارکات را فراهم کند.

ما تا پای جان ایستاده‌ایم. شهادت شیرین‌ترین چیزی است که الان بنده آرزویش را دارم. از جنگیدن و ماندن نمی‌ترسم؛ نه‌تنها نمی‌ترسم، بلکه خیلی وقت‌ها با این کار خودمان را در معرض خطر قرار می‌دهیم. 

من که نمی‌توانم مثلاً خودم را از کار کنار بکشم، جلسه نگذارم و پیگیری نکنم. حالا ممکن است یک روز ما را ترور کنند؛ خب، بکنند.

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