جزئیات مذاکرات عمان از زبان عراقچی

وزیر امور خارجه با تشریح آخرین وضعیت مذاکرات عمان درباره تردد در تنگه هرمز گفت: مذاکرات در حال انجام است و با توجه به پیچیدگی‌های فنی، تعیین مسیر موقت در حال انجام است و به نظرم بسیار به نتیجه نهایی نزدیک هستیم. البته این به نشانه بازگشایی تنگه هرمز نیست.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه امروز (شنبه، ۱۷ مرداد) در حاشیه نشست خبری رئیس‌جمهور با خبرنگاران، درباره مذاکرات عمان اظهار کرد: این مذاکرات در مورد تردد در تنگه هرمز است. در حال مذاکره هستیم و با توجه به پیچیدگی‌های فنی، در حال تعیین مسیر موقت هستیم.

وی افزود: مذاکرات به مراحل پایانی نزدیک شده و روند تعیین مسیر‌های موقت تردد بر اساس نقشه‌های مشخص‌شده از سوی نیرو‌های مسلح در حال انجام است. به نظر می‌رسد مذاکرات به‌زودی به نتیجه برسد.

عراقچی تأکید کرد: البته این به نشانه بازگشایی تنگه هرمز نیست و بازگشایی تنگه هرمز منوط به شرایط دیگر و جبران نقض تفاهم‌نامه از سوی آمریکا است.

وزیر امور خارجه با اشاره به بند پنجم تفاهم‌نامه گفت: بند ۵ تفاهم‌نامه کاملاً روشن گفته که ایران ترتیباتی اتخاذ خواهد کرد که تنگه هرمز را بازگشایی کند.

وی ادامه داد: ما در حال انجام این مسیر بودیم که آمریکایی‌ها تلاش کردند مسیر جدیدی را باز کنند. بار‌ها تذکر داده شد که این نقض تفاهم است، اما آمریکایی‌ها اصرار داشتند این مسیر‌های جدید را باز کنند؛ اما ما تحمل نخواهیم کرد نقض تفاهم‌نامه را یا اینکه مدیریت ایران بر تنگه هرمز را کسی به چالش بکشد.