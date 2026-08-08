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سالن کاخ سفید مرکز نظامی نامیده شد

دونالد ترامپ پس از آنکه دادگاه تجدیدنظر فدرال واشنگتن ساخت سالن بزرگ ۴۰۰ میلیون دلاری در کاخ سفید را متوقف کرد، در اقدامی جنجالی پروژه مورد علاقه خود را با عنوان جدید «مرکز نظامی» معرفی کرد.
کد خبر: ۱۳۸۸۷۷۸
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ترامپ

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ دونالد ترامپ پس از شکست در دادگاه بر سر ساخت سالن بزرگ جدید در کاخ سفید، نام و کارکرد جدیدی برای پروژه خود مطرح کرده است. او در شبکه اجتماعی تروث سوشال این پروژه را که پیش‌تر به‌عنوان یک سالن بزرگ برای برگزاری مراسم و برنامه‌های رسمی معرفی شده بود، «مرکز نظامی» نامید. ترامپ در واکنش به حکم دادگاه، دو قاضی دادگاه تجدیدنظر واشنگتن را که به گفته او منصوب دولت‌های باراک اوباما و جو بایدن هستند، به مخالفت سیاسی با این پروژه متهم کرد. او مدعی شد این «مرکز نظامی» برای تأمین امنیت کاخ سفید و واشنگتن ضروری است و اقدامات امنیتی در نظر گرفته‌شده در آن می‌تواند از رئیس‌جمهوران آینده و مهمانان کاخ سفید در برابر حملات محافظت کند. ترامپ همچنین حکم دادگاه را «تهدیدی برای امنیت ملی» خواند و اعلام کرد قصد دارد این تصمیم را در دیوان عالی آمریکا به چالش بکشد. اما دادگاه در حکم خود تأکید کرده است که پروژه ترامپ اقدامی بی‌سابقه محسوب می‌شود و رئیس‌جمهور برای ایجاد چنین تغییرات اساسی در کاخ سفید به تأیید کنگره نیاز دارد. قاضی دادگاه در استدلال خود تأکید کرده است که رئیس‌جمهور، مالک کاخ سفید نیست، بلکه تنها «مستأجر موقت» آن محسوب می‌شود و این ساختمان برای استفاده همه رؤسای‌جمهور آینده و مردم آمریکا طراحی و نگهداری می‌شود.

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