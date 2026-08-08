بارزانی: با اسرائیل رابطه ای نداریم
نخستوزیر اقلیم کردستان عراق: ما هیچگونه رابطهای با اسرائیل نداریم و سیاست خارجی در اختیار دولت فدرال است.
کد خبر: ۱۳۸۸۷۷۱| |
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به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ نخستوزیر اقلیم کردستان عراق اعلام کرد: ما هیچگونه رابطهای با اسرائیل نداریم و سیاست خارجی در اختیار دولت فدرال است.
هیچ نظامی آمریکایی از ۱۰ سال گذشته در پایگاه هوایی «حریر» حضور ندارد.
ما رابطه خوبی با دمشق داریم که در حال توسعه و پیشرفت است و روابطمان با ترکیه بسیار خوب و شاهد همکاری (فیمابین) است.
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