بارزانی: با اسرائیل رابطه ای نداریم

نخست‌وزیر اقلیم کردستان عراق: ما هیچ‌گونه رابطه‌ای با اسرائیل نداریم و سیاست خارجی در اختیار دولت فدرال است.

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ نخست‌وزیر اقلیم کردستان عراق اعلام کرد: ما هیچ‌گونه رابطه‌ای با اسرائیل نداریم و سیاست خارجی در اختیار دولت فدرال است.

هیچ نظامی آمریکایی از ۱۰ سال گذشته در پایگاه هوایی «حریر» حضور ندارد.

ما رابطه خوبی با دمشق داریم که در حال توسعه و پیشرفت است و روابطمان با ترکیه بسیار خوب و شاهد همکاری (فیمابین) است.