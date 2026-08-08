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قیمت خودرو امروز ۱۷ مرداد ۱۴۰۵

قیمت خودرو امروز ۱۷ مرداد ۱۴۰۵ از سوی بنگاه‌های معاملاتی اعلام شد.
کد خبر: ۱۳۸۸۷۶۰
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قیمت خودرو

به گزارش تابناک به نقل از تجارت نیوز؛ قیمت خودرو امروز ۱۷ مرداد ۱۴۰۵ در شرایطی اعلام شد که بازار همچنان تحت تاثیر کاهش انتظارات تورمی و تغییر فضای سیاسی، در مسیر اصلاح محدود قیمت‌ها حرکت می‌کند. عقب‌نشینی نرخ ارز در هفته دوم مرداد و کاهش بخشی از نگرانی‌ها نسبت به تشدید تنش‌های سیاسی، باعث شده فشار خرید‌های هیجانی در بازار کاهش یابد؛ با این حال، این شرایط هنوز نتوانسته محرک کافی برای بازگشت تقاضای مصرفی ایجاد کند.

در شرایط فعلی، بازار خودرو با دو نیروی متضاد مواجه است. از یک سو کاهش ریسک‌های سیاسی مانع از شکل‌گیری موج‌های افزایشی شده و از سوی دیگر، تداوم ابهام درباره آینده باعث شده خریداران همچنان دست نگه دارند. به همین دلیل، افت قیمت‌ها در بازار بیشتر به شکل پراکنده و تدریجی دیده می‌شود و خبری از کاهش شدید یا خروج گسترده فروشندگان از بازار نیست.

به نظر می‌رسد بازار خودرو در کوتاه‌مدت همچنان در وضعیت انتظار باقی بماند. در صورت تقویت سیگنال‌های مثبت سیاسی، احتمال ادامه اصلاح قیمت‌ها وجود دارد، اما بازگشت رونق معاملاتی نیازمند شکل‌گیری اطمینان نسبت به آینده اقتصادی است. در مقابل، افزایش دوباره تنش‌ها می‌تواند انتظارات تورمی را فعال کند، هرچند با توجه به ضعف تقاضای فعلی، اثر آن بیشتر در قالب افزایش فاصله قیمتی و نوسان محدود ظاهر خواهد شد.

قیمت خودرو‌های داخلی

تارا اتوماتیک V۴ نسبت به روز گذشته ۳۰ میلیون تومان ارزان شد تا امروز با نرخ ۲ میلیارد و ۵۴۰ میلیون تومان خرید و فروش شود. از سوی دیگر، سورن پلاس دوگانه‌سوز (کپسول بزرگ) کاهش بهای ۲۵ میلیون تومانی را پشت سر گذاشت و روی شاخص یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان ایستاد.

سهند S کاهش بهای ۳۵ میلیون تومانی را تجربه کرد و به نرخ معاملاتی یک میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان رسید. از طرف دیگر، شاهین G (سانروف) نسبت به روز گذشته ۳۰ میلیون تومان ارزان شد تا امروز با نرخ ۲ میلیارد میلیون تومان خرید و فروش شود.

قیمت خودرو امروز ۱۷ مرداد ۱۴۰۵

قیمت خودرو‌های مونتاژی

تیگو ۷ هیبرید نسبت به روز گذشته ۲۶۰ میلیون تومان ارزان شد تا در روز جاری با نرخ ۶ میلیارد و ۱۲۰ میلیون تومان خرید و فروش شود. از طرف دیگر، تیگو ۹ کاهش بهای ۲۰۰ میلیون تومانی را پشت سر گذاشت و با برچسب قیمتی ۹ میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان به بنگاه‌های معاملاتی رسید.

فونیکس FX AWD کاهش بهای ۱۴۰ میلیون تومانی را تجربه کرد تا در روز جاری با نرخ پنج میلیارد و ۸۳۰ میلیون تومان در بازار آزاد عرضه شود. از سوی دیگر، کی‌ام‌سی ایگل کاهش بهای ۴۵ میلیون تومانی را پشت سر گذاشت و روی شاخص ۲ میلیارد و ۳۴۰ میلیون تومان ایستاد.

لاماری اکو نسبت به روز گذشته ۲۵ میلیون تومان ارزان شد تا در روز جاری با بهای سه میلیارد و ۹۵۵ میلیون تومان در معاملات حاضر شود. از طرف دیگر، فیدلیتی الیت (۷ نفره) کاهش بهای ۱۰ میلیون تومانی را تجربه کرد تا با برچسب قیمتی پنج میلیارد و ۱۱۰ میلیون تومان در پلتفرم‌های آنلاین خرید و فروش خودرو آگهی شود.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۴:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
0
5
پاسخ
حقوق متوسط در کشورهای متوسط رو اگر ۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ دلار در نظر بگیریم و قیمت یک خودرو متوسط رو ۲۰۰۰۰ هزار دلار، تقریبا با حقوق ۷ تا ۱۰ ماه میتونن یه خودرو بخرن، اما در ایران با حقوق متوسط ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومن و قیمت هایی که میبینیم، باید بین ۷۰ ماه تا بیش از ۳۰۰ ماه حقوق رو بابت یک خودرو، پرداخت کرد.
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