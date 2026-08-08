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چرا AFC با میزبانی استقلال در بصره مخالفت کرد؟

باشگاه استقلال با وجود مخالفت کنفدراسیون فوتبال آسیا، همچنان به دنبال میزبانی در بصره عراق است.
کد خبر: ۱۳۸۸۷۵۰
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استقلال

فدراسیون فوتبال ایران به دنبال درخواست باشگاه‌های استقلال و تراکتور تبریز برای معرفی ورزشگاه بصره عراق به عنوان میزبان بازی‌های آنها در لیگ نخبگان آسیا، نامه‌ای به کنفدراسیون فوتبال آسیا ارسال کرده بود.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ AFC در پاسخ به درخواست فدراسیون ایران اعلام کرد با توجه به حضور نیرو‌های هوایی عراق در بازی‌های آسیایی امکان میزبانی سه تیم در یک ورزشگاه وجود ندارد و با این درخواست مخالفت کرد.

باشگاه استقلال با این حال، به AFC اعلام کرده در صورتی که تراکتور تبریز کشور عمان را به عنوان میزبان بازی‌هایش انتخاب کند، بار دیگر خواهان برگزاری مسابقات خود در ورزشگاه بصره عراق است. حالا باید دید کنفدراسیون فوتبال آسیا با درخواست استقلال موافقت می‌کند یا نه.

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