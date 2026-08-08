ژنرال ارشد ارتش آمریکا برکنار شد

ژنرال چارلز کوستانزا، فرمانده یگان پنجم ارتش آمریکا، تنها دو ماه پیش از موعد مقرر بازنشستگی‌اش، از سمت خود برکنار شد.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ شبکه آمریکایی «ای‌بی‌سی نیوز» گزارش کرد که ژنرال چارلز کوستانزا، فرمانده سپاه پنجم ارتش آمریکا، تنها دو ماه پیش از موعد مقرر بازنشستگی‌اش، از سمت خود برکنار شد.

ژنرال کوستانزا که از آوریل ۲۰۲۴ فرماندهی را بر عهده گرفته بود، مسئولیت نظارت بر نیرو‌های ارتش آمریکا و هماهنگی عملیات‌ها در سراسر اروپا را بر عهده داشت؛ نقشی که مدیریت حمایت‌های نظامی آمریکا از اوکراین در سراسر مرز‌های شرقی ناتو را نیز شامل می‌شد.

برکناری او در بحبوحه بازآرایی گسترده در رده‌های ارشد نظامی به دستور پیت هگزث، وزیر جنگ آمریکا، صورت می‌گیرد؛ روندی که طی آن بیش از ۱۲ نفر از افسران عالی‌رتبه اغلب بدون هیچ توضیح علنی یا برکنار شده‌اند یا به حاشیه رانده شده‌اند و سلب مسئولیت شده‌اند.

این اقدام در پی کاهش ردپای نظامی پنتاگون در اروپا در سال جاری رخ می‌دهد؛ وضعیتی که در آن نیرو‌های باقی‌مانده تحت فشار شدید قرار گرفته و برای حفظ حضور نظامی در جبهه‌های متعدد با مشکل مواجه شده‌اند.

بسیاری از تحلیل‌ها حاکی از آن است که حمله آمریکا به ایران، این کشور را با کمبود شدید تسلیحات مواجه کرده است؛ وضعیتی که حتی به تشکیل جلسات بحران در پنتاگون منجر شده و واشنگتن را وادار کرده است تا از بسیاری از مواضع و جبهه‌های خود عقب‌نشینی کند.