صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر

آمریکا در حال آماده سازی برای تجاوز به کوباست

همزمان با انتشار اخباری در مورد تلاش پشت پرده آمریکا برای انتخاب فردی دست‌نشانده در کوبا، مسئولان کوبایی نسبت به قصد ایالات متحده برای تجاوز به این کشور آمریکای جنوبی هشدار داده‌اند.
کد خبر: ۱۳۸۸۷۴۴
| |
1650 بازدید
ترامپ

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ ارنستو سوبرون گوزمان، نماینده دائمی کوبا در سازمان ملل متحد، ضمن اشاره به تصمیم آمریکا برای تجاوز به کشورش، واشنگتن را به «کارزار آشکار اطلاعاتی و رسانه‌ای» متهم کرد.

او گفت که مقامات آمریکایی «علناً دروغ می‌گویند» و تلاش می‌کنند تا مسئله‌ای غیرقابل‌دفاع، مثل مجازات دسته‌جمعی اعمال‌شده توسط دولت آمریکا علیه مردم کوبا و همچنین تجاوز نظامی احتمالی به خاک کوبا را توجیه کنند.

دونالد ترامپ در دوره دوم ریاست‌جمهوری خود، تحریم‌ها علیه مردم کوبا را تشدید کرده و بار‌ها این کشور را به «مداخله مستقیم» تهدید کرده است.

از سوی دیگر، به گفته روزنامه آمریکایی نیویورک‌تایمز و به نقل از مقام‌های کنونی و پیشین آمریکا، دولت ترامپ، در جستجوی یک مقام کنونی یا پیشین کوبایی متمایل به واشنگتن است، به امید آن‌که بتواند این فرد را متقاعد کند تا کنترل دولت هاوانا را به دست گیرد.

نیویورک‌تایمز پیش‌تر هم فاش کرده بود که آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا)، کارگروه مخفی تغییر حکومت در کوبا را فعال کرده است. هدف از این اقدام، تشدید فشار بر دولت کوبا و گسترش عملیات اطلاعاتی علیه این کشور عنوان شده است.

گوزمان همچنین بر تناقض در مواضع واشنگتن در قبال کوبا تأکید کرد. پیش‌تر، مسئولان آمریکایی کوبا را یک «دولت شکست‌خورده، ضعیف و ناتوان» معرفی کرده بودند و درعین‌حال، هاوانا را به داشتن شبکه‌های جاسوسی پیشرفته ضدآمریکایی در سطح بین‌المللی متهم کرده بودند.

نماینده دائمی کوبا در سازمان ملل متحد، با زیر سؤال بردن این ادعا‌های سرشار از تناقض، این پرسش را مطرح کرده که چگونه «دولتی به بی‌کفایتی و شکست‌خوردگی یک رژیم کمونیستی» می‌تواند یک کارزار جاسوسی بین‌المللیِ ادعایی را سازماندهی کند.

کارشناسان معتقدند ترامپ پس از تجربه تجاوز به ونزوئلا، اکنون درصدد است تا این تجربه را بار دیگر در کوبا تکرار کند و فردی مدنظر خود را در کوبا به قدرت بنشاند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
کوبا آمریکا تجاوز تحریم
ترامپ نمی‌تواند در جنگ با ایران پیروز شود/ تمرکز روی جنگ اوکراین باشد که امکان پیروزی است
از تحریریه به خط مقدم؛ روایتی از خبرنگاری که فرمانده شد
کاخ سفید در ساعت صفر؛ اگر رئیس‌جمهور آمریکا بمیرد چه اتفاقی خواهد افتاد؟
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
ادعای جدید وزیر خزانه داری آمریکا درباره توافق
جنگ تحریمی آمریکا و چین
کاخ سفید در ساعت صفر؛ اگر رئیس‌جمهور آمریکا بمیرد چه اتفاقی خواهد افتاد؟
حماس با خلع سلاح موافقت نکرد
فروش آزادانه ماده ویرانگر در کوچه و خیابان/ زوال آهسته و پیوسته با ماده ای که مخدر نیست!
توصیف پزشکیان از آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای و ماجرای علی الاصول
فرمان اردوکشی به تهران و شورش برای ساقط کردن دولت پزشکیان!
حمله شدید آقای خواننده به فردوسی‌پور: زالوصفت!
وضعیت عجیب دفتر پزشکیان در زمان مصاحبه
روایت پزشکیان از لحظات ترور رهبر انقلاب
خرازی بعد از دروغ‌های تکذیب‌شده؛ این بار نسخه سرنگونی دولت را پیچید / وقتی رویای قدرت جای قانون را می‌گیرد
عکس‌های روز جهان: از دریچه تابناک
تصاویر عمامه بستن به شیوه خاتمی
پیش‌بینی شگفت انگیز احسان علیخانی درباره میثاقی و فردوسی‌پور
افشای شیوه ردیابی و ترور علی لاریجانی و عکس العمل خانواده
تأیید ربایش و قتل حمیدرضا رجب‌زاده
وقتی تکذیب دفتر رهبری هم حریف رسایی نمی‌شود / سیاست بازی جای تمکین را می‌گیرد؟!
روایت تازه پزشکیان از بمباران شورای امنیت ملی
سخنان تند رابرت دنیرو درباره حمله ترامپ به ایران
ادعاهای منتسب به آیت الله مجتبی خامنه‌ای که تکذیب شد!  (۱۲۲ نظر)
چرا مردم دیگر تلویزیون نمی‌بینند؟ /صداوسیما به سقوط تن داده!  (۱۰۴ نظر)
وقتی تکذیب دفتر رهبری هم حریف رسایی نمی‌شود / سیاست بازی جای تمکین را می‌گیرد؟!  (۹۳ نظر)
آقای خرازی! از کجا این همه خبر محرمانه دارید؟ / انسجام را قربانی نکنید  (۸۴ نظر)
پزشکیان: استعفا بدهم، رسماً اعلام می‌کنم!  (۸۱ نظر)
عصبانیت پزشکیان و تماس وسط جلسه را ببینید  (۷۹ نظر)
قطار مهریه همچنان روی ریل ابهامات / مجلس چه چیزی را تغییر می‌دهد؟  (۶۶ نظر)
حمله شدید آقای خواننده به فردوسی‌پور: زالوصفت!  (۶۴ نظر)
فرمان اردوکشی به تهران و شورش برای ساقط کردن دولت پزشکیان!  (۵۶ نظر)
قطر:توافق جدید ایران و آمریکا تا ساعات آینده اعلام می‌شود/ ترامپ: توافق در آستانه نهایی شدن است/ تهران و مسقط درباره تنگه هرمز به توافق رسیدند  (۵۶ نظر)
«ما کاری به رهبری نداریم»؛ خودسری تا کجا؟ / زنگ خطر خودسری در سیاست  (۵۵ نظر)
حذف ارز دارو یعنی «سال کشتار بیماران» / «روی بنر بنویسید؛ برای وزیر اقتصاد و خانواده‌اش دارو نداریم»  (۵۴ نظر)
خرازی بعد از دروغ‌های تکذیب‌شده؛ این بار نسخه سرنگونی دولت را پیچید / وقتی رویای قدرت جای قانون را می‌گیرد  (۵۱ نظر)
سخنان برادر داماد رئیسی درباره استعفای پزشکیان!  (۵۰ نظر)
دولت جلوی تولید خودروهای پرمصرف و ناایمن را بگیرد/سبد سوخت کشور باید متنوع‌تر شود/ناوگان حمل‌ونقل نباید وابسته به بنزین باشد  (۴۶ نظر)
tabnak.ir/005pH6
tabnak.ir/005pH6