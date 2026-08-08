آمریکا در حال آماده سازی برای تجاوز به کوباست
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ ارنستو سوبرون گوزمان، نماینده دائمی کوبا در سازمان ملل متحد، ضمن اشاره به تصمیم آمریکا برای تجاوز به کشورش، واشنگتن را به «کارزار آشکار اطلاعاتی و رسانهای» متهم کرد.
او گفت که مقامات آمریکایی «علناً دروغ میگویند» و تلاش میکنند تا مسئلهای غیرقابلدفاع، مثل مجازات دستهجمعی اعمالشده توسط دولت آمریکا علیه مردم کوبا و همچنین تجاوز نظامی احتمالی به خاک کوبا را توجیه کنند.
دونالد ترامپ در دوره دوم ریاستجمهوری خود، تحریمها علیه مردم کوبا را تشدید کرده و بارها این کشور را به «مداخله مستقیم» تهدید کرده است.
از سوی دیگر، به گفته روزنامه آمریکایی نیویورکتایمز و به نقل از مقامهای کنونی و پیشین آمریکا، دولت ترامپ، در جستجوی یک مقام کنونی یا پیشین کوبایی متمایل به واشنگتن است، به امید آنکه بتواند این فرد را متقاعد کند تا کنترل دولت هاوانا را به دست گیرد.
نیویورکتایمز پیشتر هم فاش کرده بود که آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا)، کارگروه مخفی تغییر حکومت در کوبا را فعال کرده است. هدف از این اقدام، تشدید فشار بر دولت کوبا و گسترش عملیات اطلاعاتی علیه این کشور عنوان شده است.
گوزمان همچنین بر تناقض در مواضع واشنگتن در قبال کوبا تأکید کرد. پیشتر، مسئولان آمریکایی کوبا را یک «دولت شکستخورده، ضعیف و ناتوان» معرفی کرده بودند و درعینحال، هاوانا را به داشتن شبکههای جاسوسی پیشرفته ضدآمریکایی در سطح بینالمللی متهم کرده بودند.
نماینده دائمی کوبا در سازمان ملل متحد، با زیر سؤال بردن این ادعاهای سرشار از تناقض، این پرسش را مطرح کرده که چگونه «دولتی به بیکفایتی و شکستخوردگی یک رژیم کمونیستی» میتواند یک کارزار جاسوسی بینالمللیِ ادعایی را سازماندهی کند.
کارشناسان معتقدند ترامپ پس از تجربه تجاوز به ونزوئلا، اکنون درصدد است تا این تجربه را بار دیگر در کوبا تکرار کند و فردی مدنظر خود را در کوبا به قدرت بنشاند.