واکنش پزشکیان به سالروز بمباران اتمی هیروشیما
کسانی که این فاجعه هولناک را محکوم میکنند، باید همان ذهنیتی را که امروز نیز در واشنگتن حاکم است و تهدید به نابودی ملتها و تخریب زیرساختهای غیرنظامی میکند، محکوم کنند.
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به گزارش تابناک؛ پزشکیان به مناسبت سالروز بمباران اتمی آمریکا علیه هیروشیما و ناگازاکی در توییتی نوشت: در سالروز بمباران اتمی آمریکا علیه هیروشیما و ناگازاکی که از بزرگترین جنایتها علیه بشریت به شمار میرود کسانی که این فاجعه هولناک را محکوم میکنند، باید همان ذهنیتی را که امروز نیز در واشنگتن حاکم است و تهدید به نابودی ملتها و تخریب زیرساختهای غیرنظامی میکند، محکوم کنند.
هرگز دوباره.
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