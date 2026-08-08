واکنش پزشکیان به سالروز بمباران اتمی هیروشیما

کسانی که این فاجعه هولناک را محکوم می‌کنند، باید همان ذهنیتی را که امروز نیز در واشنگتن حاکم است و تهدید به نابودی ملت‌ها و تخریب زیرساخت‌های غیرنظامی می‌کند، محکوم کنند.





به گزارش تابناک؛ پزشکیان به مناسبت سالروز بمباران اتمی آمریکا علیه هیروشیما و ناگازاکی در توییتی نوشت: در سالروز بمباران اتمی آمریکا علیه هیروشیما و ناگازاکی که از بزرگ‌ترین جنایت‌ها علیه بشریت به شمار می‌رود کسانی که این فاجعه هولناک را محکوم می‌کنند، باید همان ذهنیتی را که امروز نیز در واشنگتن حاکم است و تهدید به نابودی ملت‌ها و تخریب زیرساخت‌های غیرنظامی می‌کند، محکوم کنند.

هرگز دوباره.