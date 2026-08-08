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پشت پرده رسوایی جدید اینفانتینو

نشریه تلگراف از پرونده فساد اخلاقی رئیس فیفا در زمان حضورش در یوفا پرده برداشت.
کد خبر: ۱۳۸۸۷۲۷
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ترامپ و اینفانتینیو

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ جیانی اینفانتینو، رئیس فیفا که این روز‌ها به دلیل لابی سیاسی با ترامپ در آستانه اخراج قرار دارد حالا امروز (شنبه) نشریه تلگراف از پرونده فساد و رابطه غیراخلاقی‌اش با یک زن همکارش در زمان حضورش در یوفا فاش کرد تا رسوایی جدیدی به نامش ثبت شود.

اینفانتیو در یک هفته با دو پرونده بزرگ رسوایی سیاسی و اخلاقی مواجه شده تا به‌نوعی سخت‌ترین دوران ریاست ۱۰ ساله‌اش را بگذراند.

اینفانتینو در یک هفته گذشته به دلیل زد و بند‌هایی که برای فروش حقوق تجاری جام جهانی با برادر داماد ترامپ داشت از سوی یوفا، AFC و کونکاکاف زیرتیغ قرار گرفت.

عذرخواهی رئیس فیفا بعد از شکست این طرح به جایی نرسید و اکنون بیش از نیمی از اعضای فیفا با سردامداری یوفا به دنبال اخراج اینفانتینو هستند.

حالا تلگراف از رسوایی جدید اینفانتینو پرده برداشت و نوشت: رئیس فیفا، که متأهل و دارای چهار فرزند است، در دوران دبیرکلی یوفا با یک کارمند زن که از نظر سازمانی جایگاه پایین‌تری از او داشته رابطه غیراخلاقی داشته است.

تلگراف فاش می‌کند که اینفانتینو در دوران داشتن رابطه غیراخلاقی، این زن را ارتقا داده و پس از خروج او از یوفا نیز هزینه تحصیل وی در دوره MBA در یک مدرسه کسب‌وکار را پرداخت کرده و همچنین مبلغی شش‌رقمی از حساب یوفا به او داده است.

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برچسب ها
جیانی اینفانتینو ترامپ جام جهانی یوفا فساد تابناک ورزشی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۱:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
0
5
پاسخ
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