عربستان سیلی محکمی از یمن خورد

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ در حالی که معادلات یمن علیه عربستان سعودی با عنوان «محاصره در برابر محاصره و تشدید در برابر تشدید»، همچنان در حال اجراست، صنعا درباره ضربه بزرگ به سعودی‌ها هشدار داد.

بن سلمان از قدرت نظامی یمن وحشت دارد

دکتر محمد طاهر انعم، مشاور شورای عالی سیاسی یمن، در این زمینه به ضربات بزرگی که نیرو‌های صنعا به مزدوران وارد می‌کنند اشاره و اعلام کرد که ناتوانی رژیم سعودی در مقابله با حملات نظامی یمن، ایجاب می‌کند که فریب‌خوردگان مزدور ریاض، قبل از اینکه خیلی دیر شود، اردوگاه‌هایش را ترک کنند.

محمد طاهر انعم در گفت‌و‌گو با شبکه المسیره اظهار داشت که دشمن سعودی دیگر کاری برای انجام دادن ندارد و محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان از یمن و توانایی‌های نظامی پیشرفته آن وحشت دارد. رژیم سعودی ضربه پشت ضربه دریافت می‌کند - در دریا، در فرودگاه‌هایش، در آرامکو (غول نفتی جهانی)، در تجهیزاتش و در میان سربازان و افسرانش.

وی افزود: عربستان در پی دریافت ضربات سنگین از یمن سردرگم شده و به دنبال انداختن تقصیر به گردن عراق است؛ با این ادعا که حملات علیه عربستان از خاک عراق انجام شده است. در واقع سعودی‌ها به دنبال انکار حملات یمن و اجتناب از پوشش رسانه‌ای آن هستند.

این مقام صنعا تاکید کرد: رسانه‌های سعودی و پیروان آن، که سعی در پنهان کردن حقیقت آنچه در عربستان اتفاق می‌افتد، دارند، نشان‌دهنده بزدلی و ترسی هستند که قلب حاکم سعودی را پر کرده است. ریاض می‌داند که یمن می‌تواند چیز‌های زیادی را در داخل عربستان سعودی هدف قرار دهد که می‌توانند با خاک یکسان و نابود شوند و اقتصاد عربستان را به مرحله بحرانی سوق دهند.

مزدوران از اوضاع آشفته سعودی‌ها عبرت بگیرند

مشاور شورای عالی سیاسی تصریح کرد: این وضعیت باید هشدار و درسی برای یمنی‌هایی باشد که گمراه شده‌اند (اشاره به مزدوران) باشد و آنها بفهمند که سعودی‌ها سعی در سوءاستفاده از آنها و پر کردن اردوگاه‌های خود در یمن با آنها دارند، چه پرسنل نظامی در اردوگاه‌ها باشند، چه سلفی‌های تکفیری و دیگران که در کنار سعودی‌ها می‌جنگند.

وی خطاب به مزدوران گفت: آیا عقل ندارید؟ آیا عقل ندارید که ببینید و فکر کنید که بن سلمان و رژیم سعودی که شما از آن حمایت می‌کنید بیش از دو هفته است که از یمن مورد حمله قرار گرفته‌اند؟ کشتی‌های آنها در دریا هدف قرار می‌گیرند و آنها ساکت می‌مانند، قادر به انجام کاری یا تلافی نیستند. فرودگاه‌های آنها مانند ابها، نجران و جیزان هدف قرار می‌گیرند، همانطور که تأسیسات آرامکو در ینبع و بقیق، خط لوله شرق-غرب و زیرساخت‌های جیزان هدف قرار می‌گیرند.

محمد طاهر انعم اظهار داشت: سعودی‌ها ایستاده، نشسته و دراز کشیده مورد حمله قرار می‌گیرند، اما ساکت می‌مانند، پر از بزدلی و ترس از یمن. با وجود همه اینها، برخی بر حقارت خود برای هزار ریال سعودی اصرار دارند یا ذهن خود را با دروغ‌ها و اطلاعات نادرستی که توسط رژیم سعودی و رسانه‌های مزدور آن در مورد دستیابی به پیروزی‌های بزرگ و کنترل مناطق منتشر می‌شود، پر می‌کنند.

او در ادامه، با محکوم کردن اقدامات کسانی که از رژیم سعودیِ همسو با صهیونیست‌ها حمایت می‌کنند، گفت: آیا شما که ادعای دینداری دارید، عقل ندارید که در مورد رژیم سعودی و فساد آن در زمین فکر کنید؟ عملیات نظامی یمن که تجمعات و مراکز تجمع نیرو‌های دشمن سعودی را هدف قرار می‌دهد، بخشی از جنگ جاری بین یمن و عربستان سعودی است.

وی تاکید کرد: یمن پس از توافق آتش‌بس، از طریق ارتباط، مذاکره و سایر روش‌ها، تمام تلاش خود را برای دفع تجاوزات رژیم سعودی به کار گرفت، اما فایده‌ای نداشت. بنابراین، یمنی‌ها، با رهبری و نیرو‌های مسلح خود، تصمیم گرفتند اجرای معادله «محاصره در برابر محاصره و تجاوز در برابر تجاوز» را آغاز کنند.

یک حمله می‌تواند همه آرزو‌های عربستان را به باد دهد

محمد الفرح، عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله هم به نوبه خود در همین زمینه اعلام کرد که هیچگونه جنگ داخلی در یمن وجود ندارد و وجود نخواهد داشت و اتفاقی که امروز خ می‌دهد، تقابل ما با اشغالگران سعودی و مزدوران داخلی و خارجی آنهاست.

این عضو انصارالله، گفت که عربستان سعودی عناصری از ملیت‌های مختلف، از جمله یمنی‌ها، و همچنین شرکت‌های امنیتی آمریکایی و فرماندهان پاکستانی، انگلیسی و آمریکایی را با هدف تحمیل کنترل خود بر یمن بسیج کرده، اما صنعا در برابر آنها ساکت نمی‌نشیند.

وی هشدار داد که صنعا با هرگونه اقدام عربستان در خاک یمن، صرف نظر از ملیت نیرو‌های نیابتی مورد استفاده، مقابله خواهد کرد و هرگونه نقض حاکمیت یمن، چه از طریق زمین، دریا یا هوا، با واکنشی قاطع در اعماق خاک عربستان و در مناطق حساس مواجه خواهد شد.

این شخصیت یمنی در ادامه تاکید کرد که یک حمله علیه عربستان می‌تواند آنچه را که این کشور طی یک قرن آرزوی به دست آوردن آن را از یمن داشته، نابود کند و تشدید مداوم تنش‌ها توسط ریاض گواهی بر بی‌توجهی رژیم سعودی به منافع و امنیت مردم خود است.

الفرح در پایان گفت که صنعا هرگونه اقدامی را که حاکمیت یمن را هدف قرار دهد، به عنوان یک تشدید تنش خارجی تلقی خواهد کرد و پاسخ، متناسب با ماهیت و منبع نقض خواهد بود و یمن تحمیل واقعیت جدید را با زور یا از طریق نیرو‌های نیابتی و مزدور محلی و خارجی نخواهد پذیرفت.