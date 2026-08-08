صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر

عربستان سیلی محکمی از یمن خورد

مقامات یمنی با هشدار به مزدوران تاکید کردند عربستان سیلی بزرگی از یمن دریافت کرده و از قدرت صنعا وحشت دارد.
کد خبر: ۱۳۸۸۷۲۰
| |
3398 بازدید
|
۱
یمن

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ در حالی که معادلات یمن علیه عربستان سعودی با عنوان «محاصره در برابر محاصره و تشدید در برابر تشدید»، همچنان در حال اجراست، صنعا درباره ضربه بزرگ به سعودی‌ها هشدار داد.

بن سلمان از قدرت نظامی یمن وحشت دارد

دکتر محمد طاهر انعم، مشاور شورای عالی سیاسی یمن، در این زمینه به ضربات بزرگی که نیرو‌های صنعا به مزدوران وارد می‌کنند اشاره و اعلام کرد که ناتوانی رژیم سعودی در مقابله با حملات نظامی یمن، ایجاب می‌کند که فریب‌خوردگان مزدور ریاض، قبل از اینکه خیلی دیر شود، اردوگاه‌هایش را ترک کنند.

محمد طاهر انعم در گفت‌و‌گو با شبکه المسیره اظهار داشت که دشمن سعودی دیگر کاری برای انجام دادن ندارد و محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان از یمن و توانایی‌های نظامی پیشرفته آن وحشت دارد. رژیم سعودی ضربه پشت ضربه دریافت می‌کند - در دریا، در فرودگاه‌هایش، در آرامکو (غول نفتی جهانی)، در تجهیزاتش و در میان سربازان و افسرانش.

وی افزود: عربستان در پی دریافت ضربات سنگین از یمن سردرگم شده و به دنبال انداختن تقصیر به گردن عراق است؛ با این ادعا که حملات علیه عربستان از خاک عراق انجام شده است. در واقع سعودی‌ها به دنبال انکار حملات یمن و اجتناب از پوشش رسانه‌ای آن هستند.

این مقام صنعا تاکید کرد: رسانه‌های سعودی و پیروان آن، که سعی در پنهان کردن حقیقت آنچه در عربستان اتفاق می‌افتد، دارند، نشان‌دهنده بزدلی و ترسی هستند که قلب حاکم سعودی را پر کرده است. ریاض می‌داند که یمن می‌تواند چیز‌های زیادی را در داخل عربستان سعودی هدف قرار دهد که می‌توانند با خاک یکسان و نابود شوند و اقتصاد عربستان را به مرحله بحرانی سوق دهند.

مزدوران از اوضاع آشفته سعودی‌ها عبرت بگیرند

مشاور شورای عالی سیاسی تصریح کرد: این وضعیت باید هشدار و درسی برای یمنی‌هایی باشد که گمراه شده‌اند (اشاره به مزدوران) باشد و آنها بفهمند که سعودی‌ها سعی در سوءاستفاده از آنها و پر کردن اردوگاه‌های خود در یمن با آنها دارند، چه پرسنل نظامی در اردوگاه‌ها باشند، چه سلفی‌های تکفیری و دیگران که در کنار سعودی‌ها می‌جنگند.

وی خطاب به مزدوران گفت: آیا عقل ندارید؟ آیا عقل ندارید که ببینید و فکر کنید که بن سلمان و رژیم سعودی که شما از آن حمایت می‌کنید بیش از دو هفته است که از یمن مورد حمله قرار گرفته‌اند؟ کشتی‌های آنها در دریا هدف قرار می‌گیرند و آنها ساکت می‌مانند، قادر به انجام کاری یا تلافی نیستند. فرودگاه‌های آنها مانند ابها، نجران و جیزان هدف قرار می‌گیرند، همانطور که تأسیسات آرامکو در ینبع و بقیق، خط لوله شرق-غرب و زیرساخت‌های جیزان هدف قرار می‌گیرند.

محمد طاهر انعم اظهار داشت: سعودی‌ها ایستاده، نشسته و دراز کشیده مورد حمله قرار می‌گیرند، اما ساکت می‌مانند، پر از بزدلی و ترس از یمن. با وجود همه اینها، برخی بر حقارت خود برای هزار ریال سعودی اصرار دارند یا ذهن خود را با دروغ‌ها و اطلاعات نادرستی که توسط رژیم سعودی و رسانه‌های مزدور آن در مورد دستیابی به پیروزی‌های بزرگ و کنترل مناطق منتشر می‌شود، پر می‌کنند.

او در ادامه، با محکوم کردن اقدامات کسانی که از رژیم سعودیِ همسو با صهیونیست‌ها حمایت می‌کنند، گفت: آیا شما که ادعای دینداری دارید، عقل ندارید که در مورد رژیم سعودی و فساد آن در زمین فکر کنید؟ عملیات نظامی یمن که تجمعات و مراکز تجمع نیرو‌های دشمن سعودی را هدف قرار می‌دهد، بخشی از جنگ جاری بین یمن و عربستان سعودی است.

وی تاکید کرد: یمن پس از توافق آتش‌بس، از طریق ارتباط، مذاکره و سایر روش‌ها، تمام تلاش خود را برای دفع تجاوزات رژیم سعودی به کار گرفت، اما فایده‌ای نداشت. بنابراین، یمنی‌ها، با رهبری و نیرو‌های مسلح خود، تصمیم گرفتند اجرای معادله «محاصره در برابر محاصره و تجاوز در برابر تجاوز» را آغاز کنند.

یک حمله می‌تواند همه آرزو‌های عربستان را به باد دهد

محمد الفرح، عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله هم به نوبه خود در همین زمینه اعلام کرد که هیچگونه جنگ داخلی در یمن وجود ندارد و وجود نخواهد داشت و اتفاقی که امروز خ می‌دهد، تقابل ما با اشغالگران سعودی و مزدوران داخلی و خارجی آنهاست.

این عضو انصارالله، گفت که عربستان سعودی عناصری از ملیت‌های مختلف، از جمله یمنی‌ها، و همچنین شرکت‌های امنیتی آمریکایی و فرماندهان پاکستانی، انگلیسی و آمریکایی را با هدف تحمیل کنترل خود بر یمن بسیج کرده، اما صنعا در برابر آنها ساکت نمی‌نشیند.

وی هشدار داد که صنعا با هرگونه اقدام عربستان در خاک یمن، صرف نظر از ملیت نیرو‌های نیابتی مورد استفاده، مقابله خواهد کرد و هرگونه نقض حاکمیت یمن، چه از طریق زمین، دریا یا هوا، با واکنشی قاطع در اعماق خاک عربستان و در مناطق حساس مواجه خواهد شد.

این شخصیت یمنی در ادامه تاکید کرد که یک حمله علیه عربستان می‌تواند آنچه را که این کشور طی یک قرن آرزوی به دست آوردن آن را از یمن داشته، نابود کند و تشدید مداوم تنش‌ها توسط ریاض گواهی بر بی‌توجهی رژیم سعودی به منافع و امنیت مردم خود است.

الفرح در پایان گفت که صنعا هرگونه اقدامی را که حاکمیت یمن را هدف قرار دهد، به عنوان یک تشدید تنش خارجی تلقی خواهد کرد و پاسخ، متناسب با ماهیت و منبع نقض خواهد بود و یمن تحمیل واقعیت جدید را با زور یا از طریق نیرو‌های نیابتی و مزدور محلی و خارجی نخواهد پذیرفت.

اشتراک گذاری
برچسب ها
عربستان یمن حاکمیت نیروهای نیابتی محاصره
ترامپ نمی‌تواند در جنگ با ایران پیروز شود/ تمرکز روی جنگ اوکراین باشد که امکان پیروزی است
از تحریریه به خط مقدم؛ روایتی از خبرنگاری که فرمانده شد
کاخ سفید در ساعت صفر؛ اگر رئیس‌جمهور آمریکا بمیرد چه اتفاقی خواهد افتاد؟
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
استفاده عربستان از ۸۶ درصد از موشک‌های پاتریوت خود
اخباری از حمله یمن به مواضع مزدوران عربستان
یمن نفت عربستان را زمین زد
نقش پنهان ترکیه در اتصال ائتلاف مکه به ناتو
ماموریت محرمانه رئیس اطلاعات سعودی در عراق
نقطه، ته خط! افشای چهره واقعی میانجیِ پاکستانی
زبان بدن بن سلمان، اردوغان و شهباز شریف پس از توافق نظامی
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
علیرضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
1
0
پاسخ
بزودی شاهد بی آبرو شدن ترکیه و پاکستان خواهیم بود.
فروش آزادانه ماده ویرانگر در کوچه و خیابان/ زوال آهسته و پیوسته با ماده ای که مخدر نیست!
توصیف پزشکیان از آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای و ماجرای علی الاصول
فرمان اردوکشی به تهران و شورش برای ساقط کردن دولت پزشکیان!
حمله شدید آقای خواننده به فردوسی‌پور: زالوصفت!
وضعیت عجیب دفتر پزشکیان در زمان مصاحبه
روایت پزشکیان از لحظات ترور رهبر انقلاب
خرازی بعد از دروغ‌های تکذیب‌شده؛ این بار نسخه سرنگونی دولت را پیچید / وقتی رویای قدرت جای قانون را می‌گیرد
عکس‌های روز جهان: از دریچه تابناک
تصاویر عمامه بستن به شیوه خاتمی
پیش‌بینی شگفت انگیز احسان علیخانی درباره میثاقی و فردوسی‌پور
افشای شیوه ردیابی و ترور علی لاریجانی و عکس العمل خانواده
تأیید ربایش و قتل حمیدرضا رجب‌زاده
وقتی تکذیب دفتر رهبری هم حریف رسایی نمی‌شود / سیاست بازی جای تمکین را می‌گیرد؟!
روایت تازه پزشکیان از بمباران شورای امنیت ملی
سخنان تند رابرت دنیرو درباره حمله ترامپ به ایران
ادعاهای منتسب به آیت الله مجتبی خامنه‌ای که تکذیب شد!  (۱۲۲ نظر)
چرا مردم دیگر تلویزیون نمی‌بینند؟ /صداوسیما به سقوط تن داده!  (۱۰۴ نظر)
وقتی تکذیب دفتر رهبری هم حریف رسایی نمی‌شود / سیاست بازی جای تمکین را می‌گیرد؟!  (۹۳ نظر)
آقای خرازی! از کجا این همه خبر محرمانه دارید؟ / انسجام را قربانی نکنید  (۸۴ نظر)
پزشکیان: استعفا بدهم، رسماً اعلام می‌کنم!  (۸۱ نظر)
عصبانیت پزشکیان و تماس وسط جلسه را ببینید  (۷۹ نظر)
قطار مهریه همچنان روی ریل ابهامات / مجلس چه چیزی را تغییر می‌دهد؟  (۶۶ نظر)
حمله شدید آقای خواننده به فردوسی‌پور: زالوصفت!  (۶۴ نظر)
فرمان اردوکشی به تهران و شورش برای ساقط کردن دولت پزشکیان!  (۵۶ نظر)
قطر:توافق جدید ایران و آمریکا تا ساعات آینده اعلام می‌شود/ ترامپ: توافق در آستانه نهایی شدن است/ تهران و مسقط درباره تنگه هرمز به توافق رسیدند  (۵۶ نظر)
«ما کاری به رهبری نداریم»؛ خودسری تا کجا؟ / زنگ خطر خودسری در سیاست  (۵۵ نظر)
حذف ارز دارو یعنی «سال کشتار بیماران» / «روی بنر بنویسید؛ برای وزیر اقتصاد و خانواده‌اش دارو نداریم»  (۵۴ نظر)
خرازی بعد از دروغ‌های تکذیب‌شده؛ این بار نسخه سرنگونی دولت را پیچید / وقتی رویای قدرت جای قانون را می‌گیرد  (۵۱ نظر)
سخنان برادر داماد رئیسی درباره استعفای پزشکیان!  (۵۰ نظر)
دولت جلوی تولید خودروهای پرمصرف و ناایمن را بگیرد/سبد سوخت کشور باید متنوع‌تر شود/ناوگان حمل‌ونقل نباید وابسته به بنزین باشد  (۴۶ نظر)
tabnak.ir/005pGi
tabnak.ir/005pGi