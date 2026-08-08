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محله‌های «داغ» و «سرد» تهران کجاست؟

۳۳۵ محله تهران روی این نقشه،‌ براساس میزان محبوبیت یا عدم محبوبیت‌شان نزد تهرانی‌ها، با ۴ رنگ «سبز پررنگ»، «سبز کم‌رنگ»،‌ «زرد»، «نارجی» و «قرمز پررنگ» مشخص شده‌اند.
کد خبر: ۱۳۸۸۷۱۶
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4131 بازدید
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۴
نقشه تهران


به گزارش تابناک؛ ۳۳۵ محله تهران روی این نقشه،‌ براساس میزان محبوبیت یا عدم محبوبیت‌شان نزد تهرانی‌ها، با ۴ رنگ «سبز پررنگ»، «سبز کم‌رنگ»،‌ «زرد»، «نارجی» و «قرمز پررنگ» مشخص شده‌اند.

محله‌های محبوب، آنهایی هستند که «کیفیت‌زندگی شهری» در آنها،‌ بالا و بسیاربالا است که به آنها محله‌های «داغ» گفته می‌شود.

 محله‌های نامحبوب یا آنهایی که نمره پایین در نظرسنجی از شهروندان گرفته‌اند نیز «لکه‌های قرمز» روی نقشه را به عنوان محله‌های «سرد» در کیفیت‌زندگی شهری تشکیل می‌دهند.

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محله تهران محبوبیت کیفیت زندگی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
Germany
|
۱۰:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
0
23
پاسخ
تو این وضعیت اگه مستاجر نیستی و یه آلونک بالای سرت داری برو کلاهتو بنداز بالا، محله اش مهم نیست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
0
9
پاسخ
محله ما سفیده. تکلیفمون چیه؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
0
7
پاسخ
الان یعنی ولنجک و ونک داغ هستند !؟ میشه ما رو بندازین تو یکی از این دوتا تنور !؟ ناشکری هم حدی داره والا !
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
0
3
پاسخ
پر از اشتباه و خطا و نقص است. به این علت که روش اخذ آمار و اطلاعات بدین گونه صحیح نیست
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