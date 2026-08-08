محلههای «داغ» و «سرد» تهران کجاست؟
۳۳۵ محله تهران روی این نقشه، براساس میزان محبوبیت یا عدم محبوبیتشان نزد تهرانیها، با ۴ رنگ «سبز پررنگ»، «سبز کمرنگ»، «زرد»، «نارجی» و «قرمز پررنگ» مشخص شدهاند.
کد خبر: ۱۳۸۸۷۱۶| |
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به گزارش تابناک؛ ۳۳۵ محله تهران روی این نقشه، براساس میزان محبوبیت یا عدم محبوبیتشان نزد تهرانیها، با ۴ رنگ «سبز پررنگ»، «سبز کمرنگ»، «زرد»، «نارجی» و «قرمز پررنگ» مشخص شدهاند.
محلههای محبوب، آنهایی هستند که «کیفیتزندگی شهری» در آنها، بالا و بسیاربالا است که به آنها محلههای «داغ» گفته میشود.
محلههای نامحبوب یا آنهایی که نمره پایین در نظرسنجی از شهروندان گرفتهاند نیز «لکههای قرمز» روی نقشه را به عنوان محلههای «سرد» در کیفیتزندگی شهری تشکیل میدهند.
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۴
تو این وضعیت اگه مستاجر نیستی و یه آلونک بالای سرت داری برو کلاهتو بنداز بالا، محله اش مهم نیست
الان یعنی ولنجک و ونک داغ هستند !؟ میشه ما رو بندازین تو یکی از این دوتا تنور !؟ ناشکری هم حدی داره والا !