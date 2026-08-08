

به گزارش تابناک؛ ۳۳۵ محله تهران روی این نقشه،‌ براساس میزان محبوبیت یا عدم محبوبیت‌شان نزد تهرانی‌ها، با ۴ رنگ «سبز پررنگ»، «سبز کم‌رنگ»،‌ «زرد»، «نارجی» و «قرمز پررنگ» مشخص شده‌اند.



محله‌های محبوب، آنهایی هستند که «کیفیت‌زندگی شهری» در آنها،‌ بالا و بسیاربالا است که به آنها محله‌های «داغ» گفته می‌شود.



محله‌های نامحبوب یا آنهایی که نمره پایین در نظرسنجی از شهروندان گرفته‌اند نیز «لکه‌های قرمز» روی نقشه را به عنوان محله‌های «سرد» در کیفیت‌زندگی شهری تشکیل می‌دهند.