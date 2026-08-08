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ماموریت محرمانه رئیس اطلاعات سعودی در عراق

در پی پایانی‌یافتن ضرب‌الاجل گروه‌های مسلح موسوم به «مقاومت اسلامی عراق» و اعلام تعویق پاسخ نظامی آن‌ها به اقدامات عربستان، «خالد بن علی الحمیدان»، رئیس دستگاه اطلاعات عمومی عربستان در سفری اعلام‌نشده وارد بغداد شد تا ضمن ابلاغ دعوت رسمی از نخست‌وزیر عراق برای سفر به ریاض، مدارک و اطلاعات مربوط به حملات از خاک عراق به تأسیسات سعودی را تسلیم مقامات بغداد کند.
کد خبر: ۱۳۸۸۷۰۸
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ماموریت محرمانه رئیس دستگاه اطلاعات سعودی در عراق / ریاض ادعا کرد مدارک حمله از خاک عراق را تحویل داده‌است / مقاومت عراق فعلا دست نگه داشت

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین، خالد بن علی الحمیدان، رئیس دستگاه اطلاعات عمومی عربستان سعودی، در سفری محرمانه و اعلام‌نشده وارد بغداد شد و با عالی‌ترین مقامات سیاسی و امنیتی عراق دیدار و گفت‌وگو کرد. این سفر درست هم‌زمان با انقضای مهلت تعیین‌شده از سوی گروه‌های مسلح حامی ایران و اعلام «تعویق» پاسخ آن‌ها به حملات اخیر عربستان انجام شده است.

بر اساس بیانیه رسمی دفتر نخست‌وزیری عراق، «علی الزیدی»، نخست‌وزیر این کشور، از الحمیدان و هیئت همراه استقبال کرد. رئیس اطلاعات عربستان در این دیدار پیام رهبری عربستان حاوی تجدید دعوت از الزیدی برای سفر به ریاض و بررسی راه‌های تقویت همکاری‌های امنیتی را تسلیم وی کرد.

یک مقام مسئول در وزارت امور خارجه عراق در گفت‌وگو با روزنامه «العربی الجدید» افشا کرد که الحمیدان در دیدار مجزا با «حمید الشطری»، رئیس دستگاه اطلاعات عراق، پرونده‌ای حاوی اطلاعات و اسناد رسمی را تسلیم طرف عراقی کرده است.

بر اساس این اسناد، ریاض اثبات کرده است که گروه‌های شبه‌نظامی عراقی با استفاده از مناطق مرزی این کشور، حملاتی را علیه تأسیسات نفتی، شبکه‌های برق و یک فرودگاه غیرنظامی در خاک عربستان انجام داده‌اند. مقام‌های سعودی در این نشست بر «حق دفاع مشروع» خود در برابر این اعتداءات تاکید کرده و از دولت عراق خواستند مانع تکرار این‌گونه اقدامات شود.

در مقابل، الزیدی با تاکید بر تمایل بغداد برای حفظ روابط با ریاض، بار دیگر موضع رسمی عراق را تکرار کرد: «اجازه نخواهیم داد از خاک عراق به عنوان مبدأ یا بستری برای اقدام علیه امنیت هیچ کشور دیگری استفاده شود.»

هم‌زمان با این تحرکات دیپلماتیک و امنیتی، تشکل موسوم به «مقاومت اسلامی عراق» در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد که پاسخ تلافی‌جویانه خود به حملات عربستان را به حالت تعلیق درآورده است.

در بیانیه این گروه‌ها آمده است: «در پاسخ به درخواست مجاهد حاج هادی العامری (رئیس سازمان بدر) و در واکنش مثبت به مواضع برخی شخصیت‌های سیاسی، تصمیم به تعویق پاسخ نظامی گرفته شد.»

این تشکل در عین حال با لحنی انتقادی خطاب به مقامات دولتی افزود: «کسانی را که صندلی قدرت، چشم آن‌ها را بر صیانت از خون‌ها و حاکمیت پایمال‌شده کشور بسته است، به بازبینی در رفتارهای خود و بازگشت به مسیر عقلانیت دعوت می‌کنیم.»

 
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علی الزیدی عراق عربستان حشدالشعبی هادی العامری
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