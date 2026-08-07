En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
تعداد بازدید : 2133
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۸۸۶۸۳
کد خبر:۱۳۸۸۶۸۳
6923 بازدید
نظرات: ۱۲
نبض خبر

عکس العمل پزشکیان به تهدیدش به استعفاء برای پذیرش توافق

مسعود پزشکیان در پاسخ به این پرسش که «تلقی شخصی شما از تفاهم‌نامه اسلام آباد پیروزی است یعنی شما معتقدید آن تفاهم‌نامه برای ما پیروزی بود؟» گفت: « تحلیل‌های کشور‌های خارجی را ببینید و به حرف من اکتفا نکنید. کسانی که در داخل می‌خواهند این توافق را شکست جلوه دهند، به‌نظر من باید بسیار بی‌انصاف باشند. ما چه چیزی داده‌ایم و کجا کوتاه آمده‌ایم؟ می‌گویند آمریکا به تعهداتش عمل نمی‌کند. خب، تا جایی که آنها عمل کنند، ما هم عمل می‌کنیم و هرجا عمل نکنند، ما نیز تعهدی به ادامه نداریم. مهم این است که ببینیم چه امتیاز‌هایی به دست آورده‌ایم. توانستیم آمریکا را وادار کنیم محاصره را کنار بگذار... در شورای امنیت ۱۲ یا ۱۳ نفر حق رأی داشتند و ۱۲ نفر صحبت کردند و از موضع ما دفاع کردند. برای اینکه منطق، عقل، میدان و جامعه چنین حکمی می‌کند. یعنی کسی که نمی‌داند همین‌جوری می‌گوید بزن، تبعاتش را هم باید دید. کسانی که در میدان ایستادند، آدم‌های ترسویی نبودند؛ همان کسانی بودند که این افتخار را خلق کردند و ما به آنها افتخار می‌کنیم. همین افراد بودند که کشور را تا امروز با قدرت اداره و از آن دفاع کردند. من نه‌تنها از شهادت نمی‌ترسم، بلکه آن را برای خود فوز عظیم می‌دانم؛ اما اینکه در این جامعه زندگی کنم و نتوانم مشکلات مردم را حل کنم، به‌هیچ‌وجه برایم قابل قبول نیست؛ بنابراین باید بتوانم مشکل مردم را حل کنم.... به‌هیچ‌وجه چنین نبود. تصمیم درباره این موضوع در شورای امنیت گرفته شد و همه نیرو‌های امنیتی، دفاعی و نظامی از آن دفاع کردند و پذیرفتند. البته نمی‌خواهم وارد جزئیات شوم. بااین‌حال، عده‌ای که کنار گود نشسته‌اند، فقط می‌گویند «لنگش کن»... عده‌ای می‌گفتند فلانی در آن جلسه تهدید کرده و دیگران را وادار به پذیرش توافق کرده است. مگر آن فرماندهان از تهدید من می‌ترسند؟ آیا اگر من تهدید کنم، برخلاف نظر رهبر معظم انقلاب به طرف من می‌آیند؟ این سخن جفا در حق آنهاست. هیچ‌کدام از این افراد کسانی نیستند که به این سادگی و بدون منطق، موضوعی را بپذیرند. به‌نظر من، روند سخن‌گفتن درباره این موضوع باید به‌گونه‌ای باشد که وحدت، انسجام و همدلی را تقویت کند... من هیچ‌وقت به‌صورت رسمی چنین کاری نکردم. من استعفا بدهم رسماً اعلام می‌کنم استعفا دادم. استعفاء نخواهم داد؛ می‌ایستم و در برابر کارشکنی‌هایی که انجام می‌شود، با مردم صحبت می‌کنم و توضیح می‌دهم روند چیست و چگونه پیش می‌رود.» این بخش از سخنان پزشکیان را می‌بینید و می‌شنوید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر مسعود پزشکیان ویدیو مذاکرات ایران و آمریکا توافق اسلام آباد استعفا شورای عالی امنیت ملی جنگ ایران و آمریکا
اخبار مرتبط
عکس العمل پزشکیان به حرکتش که سوژه شد
چرا قالیباف رئیس تیم مذاکره کننده شد و چرا پزشکیان توافق را امضاء کرد؟
روایت پزشکیان از ارتباطش با آیت الله مجتبی خامنه‌ای
ادعاهای منتسب به آیت الله مجتبی خامنه‌ای که تکذیب شد!
لحظات حمله سوپرانقلابی‌ها به پزشکیان در مراسم تشییع
ادعای تهدید به استعفا در صورت عدم توافق ایران و آمریکا!
اعتراض شدید پزشکیان به اقدام صداوسیما: این حرف اسرائیل است!
اعتراض شدید رئیس سازمان تبلیغات از عکس العمل پزشکیان به حی علی الاصول
پزشکیان خطاب به بازیکنان تیم ملی فوتبال: دمتان‌گرم
آقای پزشکیان همین که «هنوز» آتشت نزدند، برو خدا را شکر کن!
خشم پزشکیان: می‌ترسم که نتوانیم مردم راضی کنیم و به خیابان بیایند
عصبانیت پزشکیان و تماس وسط جلسه را ببینید
شعار علیه سازشگری و پزشکیان در مصلی تهران
سخنان برادر داماد رئیسی درباره استعفای پزشکیان!
مذاکره اسلام آباد از سوی آمریکایی‌ها یک رکب بود!
عکس العمل شدید پزشکیان به حی علی الاصول گفتن حاضرین
صحبت‌های مقام نظامی که باید سوپرانقلابی‌ها بشنوند
معاون وزیرامورخارجه: باید ثابت کنیم طرف مقابل در توهم است
پزشکیان: باید کشور را از حالت نه جنگ نه صلح در بیاوریم
آمریکایی‌ها چند مرحله تهدید به جنگ کردند و گفتیم باشد جنگ!
محاسبه آنها این بود که ایران از هم خواهد پاشید
روایت مسعود پزشکیان در عملکرد دو ساله دولتش
تصاویر وضعیت دفتر مسعود پزشکیان در زمان مصاحبه‌
پزشکیان: مشکل مسلمانی ماست
راهکار پزشکیان برای بازگشت ایرانیان خارج از کشور
توصیف پزشکیان از آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای و ماجرای علی الاصول
روایت پزشکیان از پروژه محله محوری برای اداره کشور
آیا دولت پزشکیان سهامی است؟! پاسخ رئیس جمهور
افشای پروژه آغاز اغتشاش در ایران از طریق کشورهای همسایه
روایت تازه پزشکیان از بمباران شورای امنیت ملی
پزشکیان: استعفا بدهم، رسماً اعلام می‌کنم!
دولت رهبری را برای مذاکره تحت فشار قرار داد؟ پاسخ معنادار پزشکیان
وضعیت عجیب دفتر پزشکیان در زمان مصاحبه
در جلسه پزشکیان و رهبر شهید درباره حوادث دی چه گذشت؟
افشای توافق ایران و فرانسه و حرکت آمریکا توسط پزشکیان
سکوت پزشکیان درباره شعار انتخاباتی مهمش روی آنتن
پزشکیان: تمام مخازن و ذخایر ما را در سه نقطه تهران زدند ولی...
پزشکیان: می‌خواهند ما را زمین‌گیر و مردم به اعتراض وادار کنند
230 میلیون مترمکعب گاز ما را زدند / تعجب می‌کنند که چرا ما سقوط نکرده‌ایم
پزشکیان: یک خانواده 18 تُن نان مصرف می‌کند! / اگر چنین نمی‌کردیم قحطی می‌شد
روایت پزشکیان از لحظات ترور رهبر انقلاب
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
32
16
پاسخ
آقای پزشکیان! این حقه های سیاسی دیگر کهنه شده است
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
بازداشت روحانی که به رئیس جمهور توهین نموده
مطالبه ملی است. کاری نکنید که مردم قوه قضائیه را بازوی جناح اقلیت ببینند
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
پزشکیان استعفا دهد
دیگه سنگ رو سنگ بند نخواهد شد
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
واقعا من دیگه نیمتونم بشینم پای سخنان ایشان واقعا بدون حب وبغض میگم فاجعه است خدا بما رحم کند فقط توصیه اکیدی که میتونم به ایشان بکنم با توجه به اینکه ایشان حافظ قران ونهج البلاغه هستند و مرتب در سخنانشان به قران و نهج البلاغه مراجعه میکنند لطفا خواهشا تمنا میکنم بنشینید و با خودتان خلوت کنید و به آن آیه ای که در بدو ورود به ریاست جمهوری تفال زدید تفکر کنید مخاطب اون آیه دقیقا خود شما بودید این تذهبون !! مراقب مشاورانتان باشید آن دنیا از شما نمی پذیرند که بگوئید آنها مرا منحرف کردن تو اون آیه شریفه شرح حال اینجور آدما صراحتا بیان شده !!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
14
30
پاسخ
دمتتون کرم ما مدتهاست نیاز به این صریح سخن گفتن ها داریم
صریح شفاف
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
4
17
پاسخ
نظرات دکتر درباره نرخ ارز، کاهش قدرت خرید، گرانی لجام گسیخته، عدم نظارت بر بازار و گران فروشان رو کی پخش میکنید؟
ALI
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
15
25
پاسخ
زنده باد دکتر پزشکایان
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
5
22
پاسخ
چرا سوال کننده مشخص نیست. چرا شبیه بازجوییه. آقای پزشکیان رییس جمهور مردم و منتخب مردم هستند. لازم بود که احترام ایشون حفظ بشه. رسم بر اینه که سوال کننده روبرو یا در کنار ایشون باید باشند.
پاسخ ها
طهمورث
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
خیلی بی ادبانه حرف می زنه با رییس جمهور مملکت
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
از جبلی و جلیلی
انتظاری دیگه ای دارید
مقایسه کنید با مصاحبه رئیسی با صدا و سیما
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
فیلم و مصاحبه توسط دفتر رسانه ای رئیس جمهور تهیه شده و ربطی به صدا و سیما نداره ، ربطی به جبلی و جلیلی هم نداره. اندکی تفکر
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
0
1
پاسخ
همون تواففق!! درسته
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر