نبض خبر
عکس العمل پزشکیان به تهدیدش به استعفاء برای پذیرش توافق
مسعود پزشکیان در پاسخ به این پرسش که «تلقی شخصی شما از تفاهمنامه اسلام آباد پیروزی است یعنی شما معتقدید آن تفاهمنامه برای ما پیروزی بود؟» گفت: « تحلیلهای کشورهای خارجی را ببینید و به حرف من اکتفا نکنید. کسانی که در داخل میخواهند این توافق را شکست جلوه دهند، بهنظر من باید بسیار بیانصاف باشند. ما چه چیزی دادهایم و کجا کوتاه آمدهایم؟ میگویند آمریکا به تعهداتش عمل نمیکند. خب، تا جایی که آنها عمل کنند، ما هم عمل میکنیم و هرجا عمل نکنند، ما نیز تعهدی به ادامه نداریم. مهم این است که ببینیم چه امتیازهایی به دست آوردهایم. توانستیم آمریکا را وادار کنیم محاصره را کنار بگذار... در شورای امنیت ۱۲ یا ۱۳ نفر حق رأی داشتند و ۱۲ نفر صحبت کردند و از موضع ما دفاع کردند. برای اینکه منطق، عقل، میدان و جامعه چنین حکمی میکند. یعنی کسی که نمیداند همینجوری میگوید بزن، تبعاتش را هم باید دید. کسانی که در میدان ایستادند، آدمهای ترسویی نبودند؛ همان کسانی بودند که این افتخار را خلق کردند و ما به آنها افتخار میکنیم. همین افراد بودند که کشور را تا امروز با قدرت اداره و از آن دفاع کردند. من نهتنها از شهادت نمیترسم، بلکه آن را برای خود فوز عظیم میدانم؛ اما اینکه در این جامعه زندگی کنم و نتوانم مشکلات مردم را حل کنم، بههیچوجه برایم قابل قبول نیست؛ بنابراین باید بتوانم مشکل مردم را حل کنم.... بههیچوجه چنین نبود. تصمیم درباره این موضوع در شورای امنیت گرفته شد و همه نیروهای امنیتی، دفاعی و نظامی از آن دفاع کردند و پذیرفتند. البته نمیخواهم وارد جزئیات شوم. بااینحال، عدهای که کنار گود نشستهاند، فقط میگویند «لنگش کن»... عدهای میگفتند فلانی در آن جلسه تهدید کرده و دیگران را وادار به پذیرش توافق کرده است. مگر آن فرماندهان از تهدید من میترسند؟ آیا اگر من تهدید کنم، برخلاف نظر رهبر معظم انقلاب به طرف من میآیند؟ این سخن جفا در حق آنهاست. هیچکدام از این افراد کسانی نیستند که به این سادگی و بدون منطق، موضوعی را بپذیرند. بهنظر من، روند سخنگفتن درباره این موضوع باید بهگونهای باشد که وحدت، انسجام و همدلی را تقویت کند... من هیچوقت بهصورت رسمی چنین کاری نکردم. من استعفا بدهم رسماً اعلام میکنم استعفا دادم. استعفاء نخواهم داد؛ میایستم و در برابر کارشکنیهایی که انجام میشود، با مردم صحبت میکنم و توضیح میدهم روند چیست و چگونه پیش میرود.» این بخش از سخنان پزشکیان را میبینید و میشنوید.
گزارش خطا
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برچسبها:نبض خبر مسعود پزشکیان ویدیو مذاکرات ایران و آمریکا توافق اسلام آباد استعفا شورای عالی امنیت ملی جنگ ایران و آمریکا
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آقای پزشکیان! این حقه های سیاسی دیگر کهنه شده است
پاسخ ها
ناشناس| |
۰۹:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
مطالبه ملی است. کاری نکنید که مردم قوه قضائیه را بازوی جناح اقلیت ببینند
ناشناس| |
۱۰:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
دیگه سنگ رو سنگ بند نخواهد شد
ناشناس| |
۱۳:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
دمتتون کرم ما مدتهاست نیاز به این صریح سخن گفتن ها داریم
صریح شفاف
صریح شفاف
نظرات دکتر درباره نرخ ارز، کاهش قدرت خرید، گرانی لجام گسیخته، عدم نظارت بر بازار و گران فروشان رو کی پخش میکنید؟
چرا سوال کننده مشخص نیست. چرا شبیه بازجوییه. آقای پزشکیان رییس جمهور مردم و منتخب مردم هستند. لازم بود که احترام ایشون حفظ بشه. رسم بر اینه که سوال کننده روبرو یا در کنار ایشون باید باشند.
پاسخ ها
طهمورث| |
۰۹:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
ناشناس| |
۰۹:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
انتظاری دیگه ای دارید
مقایسه کنید با مصاحبه رئیسی با صدا و سیما
ناشناس| |
۰۹:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷