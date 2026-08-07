حسن روحانی پیام داد
به گزارش تابناک به نقل از جماران، حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران در دولتهای یازدهم و دوازدهم، در پیامی درگذشت ابوالقاسم قاسمزاده، روزنامهنگار پیشکسوت را تسلیت گفت.
متن پیام حسن روحانی به این شرح است:
انا لله و انا الیه راجعون
درگذشت جناب آقای ابوالقاسم قاسمزاده، روزنامهنگار پیشکسوت و قائممقام اسبق ریاست سازمان صداوسیما، موجب تأسف و تأثر فراوان شد.
اینجانب فقدان این روزنامهنگار را در آستانه روز خبرنگار، به خانوادههای معزز قاسمزاده و موسوی اردبیلی و اهالی مطبوعات ایران بویژه همکاران ایشان در روزنامه اطلاعات، تسلیت گفته و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم علو درجات را مسألت میکنم.
حسن روحانی
۱۶ مرداد ۱۴۰۵
گفتنی است مرحوم ابوالقاسم قاسمزاده از ستون نویسان قدیمی روزنامه اطلاعات بود که پنجشنبه ۱۵ مرداد و در آستانه روز خبرنگار بر اثر عارضه قلبی در سن ۷۷ سالگی درگذشت.
قاسم زاده داماد آیت الله موسوی اردبیلی مرجع تقلید و رییس اسبق قوه قضاییه بود.
تابناک این ضایعه را به همه روزنامه نویسان و اهالی رسانه و همچنین خانواده محترم ایشان تسلیت میگوید.