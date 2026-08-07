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مواضع نظامیان سعودی هدف قرار گرفت / واکنش یمن به توافق مکه

سخنگوی نیروهای مسلح یمن تاکید کرد: هرگونه تجمعات یا نیرویی را که دشمن سعودی برای تداوم تحمیل محاصره بر کشورمان گسیل دارد، به شدت درهم خواهد کوبید.
کد خبر: ۱۳۸۸۶۷۴
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یمن

به گزارش تابناک ایسنا، سرتیپ یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن در بیانیه‌ای اعلام کرد: در تداوم اصرار بر محاصره ملت ما و تشدید تجاوز علیه کشورمان، دشمن سعودی همچنان به گسیل داشتن، تحریک و سوق دادن نیروهای خود به کوره جنگی ظالمانه و شکست‌خورده ادامه می‌دهد.

وی تصریح کرد: از این‌رو، پس از رصد دقیق تحرکات نیروها و مزدورانش، این تجمعات، به همراه انبارها، خودروها و تجهیزات نظامی مستقر در پادگان «صحن الجن»، هدف قرار گرفتند. این حملات به لطف خداوند، عملیاتی ویژه و دقیق با استفاده از شمار انبوهی از موشک‌ها و پهپادها بود.

سرتیپ یحیی سریع عنوان داشت: نیروهای مسلح یمن در رویارویی با تشدید تنش‌ها، بر رویکرد «پاسخ به تشدید با تشدید» مصمم است و تأکید می‌کند که هرگونه تجمعات یا نیرویی را که دشمن سعودی برای تداوم تحمیل محاصره بر کشورمان گسیل دارد، به شدت درهم خواهد کوبید. نیروهای مسلح همچنین بر تداوم تثبیت دو معادله: «محاصره در برابر محاصره» و «هدف قرار دادن تجمعات تجاوزکارانه سعودی در هر کجا که باشند» تأکید می‌ورزد و اجازه نخواهد داد نقشه‌های تجاوزکارانه علیه کشورمان بدون پاسخی فوری و شدید اجرایی شود.

وی عنوان داشت: ما به فریب‌خوردگان در میان فرزندان کشورمان مجدداً توصیه می‌کنیم که پیش از آنکه دیر شود، پادگان‌های دشمن سعودی را ترک کرده و به مناطق خود بازگردند. آن‌ها را فرا می‌خوانیم تا برای نجات جان خود بشتابند و هیزم آتش طرف‌های خیانت‌کاری نباشند که سرنوشت خود را به بیگانگان گره زده‌اند و در راه پروژه‌های اشغالگرانه و توسعه‌طلبانه خارجی و به بهای امنیت، حاکمیت و استقلال جمهوری یمن، با خون آنها تجارت می‌کنند.

سرتیپ یحیی سریع ادامه داد: ما با افتخار به قبایل سرافراز مأرب و آزادگان شریف، به خاطر ایستادگی‌شان در کنار ملت خود علیه اشغالگری و قیمومیت، درود می‌فرستیم و به آنها و تمامی قبایل یمن تأکید می‌کنیم که ما در کنارشان هستیم تا حقوق برحق ملت‌مان را بازپس گرفته و محاصره را از آن رفع نماییم.

واکنش یمن به توافق سه جانبه مکه

به گزارش المسیره، مهدی المشاط رئیس شورای سیاسی عالی یمن در واکنش به توافقنامه مکه تصریح کرد: توافق‌نامه‌ها عطف به ماسبق نمی‌شوند و معادلهٔ محاصره در برابر محاصره تا تحقق اهدافش ادامه دارد. چنین توافقنامه ها هیچ تاثیری(بر تحولات) ندارد، و معادله محاصره با محاصره تا تحقق اهدافش پابرجا خواهد بود.

المشاط به سران پاکستان و ترکیه هشدار داد: هر کس بخواهد در تجاوزات سعودی متجاوز و محاصره مستمر ۱۲ ساله کشورمان شریک شود، ما او را نیز متجاوز قلمداد می کنیم، حتی اگر این مشارکت با عناوین فریبنده پوشانده شود.

وی خطاب به حاکمان عربستان اعلام کرد: حتی تمام جهان را هم بسیج کنی فایده‌ای برایت نخواهد داشت. هزینه صلح عادلانه و شرافتمندانه و حسن همجواری بسیار کمتر از جنگ و تجاوزگری است.

محمد الفرح عضو دفتر سیاسی انصارالله یمن نیز گفت: بدون توجه به اتحادهایی که علیه ما شکل می گیرد، به شکستن محاصره ادامه می دهیم. امیدواریم ترکیه، پاکستان و سایر کشورهای اسلامی به پوشش سیاسی برای هرگونه تجاوز، محاصره یا نقض حاکمیت یک کشور مسلمان تبدیل نشوند. از کشورهای اسلامی خواسته می شود که از متجاوز حمایت نکنند بلکه به متجاوز برای توقف تجاوزش فشار بیاورند.

از سوی دیگر وزارت امور خارجه یمن بیان کرد: هیچ بلوک بندی منطقه ای یا جهانی نمی تواند حقوق مشروع مردم یمن را مصادره کند. هر بلوک اسلامی که موضوع فلسطین را سرلوحه خود قرار ندهد، در خدمت دشمنان ملت است و محکوم به شکست است.

در بیانیه وزارت خارجه یمن آمده است: یمن تصمیم خود را گرفته است و بدون حجم چالش ها در راستای نیل به حقوق مشروع خود حرکت خواهد کرد. رژیم سعودی به جا دست و پا زدن برای رهایی از باتلاقی که در آن گرفتار شده است بهتر است که در راستای پایان محاصره و همه اقدامات تجاوزکارانه در یمن حرکت کند. رژیم سعودی بهتر است که به ائتلاف بندی برای نجات ملت مظلوم فلسطین روی آورد و حامی مسجدالاقصی از دشمن صهیونیستی باشد. کسب حمایت و بر باد د ادن پولهای سرزمین حرمین شریفین مصونیتی برای رژیم سعودی در برابر جنایاتی که در یمن مرتکب شده، ایجاد نخواهد کرد.

وزارت خارجه یمن تاکید کرد: نرسیدن به حقوق مشروع خواری و ذلت وخفت است و یمنی ها این را نمی پذیرند.

خاطر نشان می شود محمد بن سلمان ولیعهد سعودی، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و شهباز شریف نخست وزیر پاکستان روز جمعه ۱۶ مرداد ۱۴۰۵(هفتم آگوست ۲۰۲۶) توافقنامه دفاعی مشترک را که نام پیمان مکه بر آن گذاشتند، امضا کردند.

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