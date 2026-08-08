کشف بقایای یک جسد در ارتفاعات شمیرانات

بقایای انسانی یک فرد مجهول‌الهویه به همراه تعدادی از وسایل شخصی وی در منطقه کوهستانی بندیخچال واقع در ارتفاعات شمیرانات کشف و برای تعیین هویت، علت و زمان مرگ به پزشکی قانونی منتقل شد.

عکس آرشیوی است.

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی کمیته جستجو و نجات هیأت کوهنوردی استان تهران، صبح پنجشنبه، یکی از مدرسان کوهپیمایی هنگام برگزاری کلاس آموزشی در منطقه بندیخچال، بقایای انسانی به همراه تعدادی از وسایل شخصی را در شکاف میان دو تخته‌سنگ مشاهده و موضوع را به مسئولان امدادی اطلاع داد.

بر اساس این گزارش، پس از اعلام موضوع، نیروهای جمعیت هلال‌احمر در محل حاضر شدند و در بررسی‌های اولیه، بقایای فردی مجهول‌الهویه را کشف کردند.

سپس با حضور عوامل تشخیص هویت و انجام اقدامات لازم برای مستندسازی صحنه، بقایا با دستور مقام قضایی برای تعیین هویت، علت و زمان مرگ به پزشکی قانونی منتقل شد.

روابط عمومی کمیته جستجو و نجات هیأت کوهنوردی استان تهران اعلام کرد که هویت فرد، زمان دقیق و علت مرگ تاکنون به‌صورت رسمی مشخص نشده و نتیجه نهایی پس از بررسی‌های مراجع قضایی و پزشکی قانونی اعلام خواهد شد.