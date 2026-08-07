پیام. مهم عراقچی خطاب به همسایگان ایران

وزیر امور خارجه خطاب به همسایگان اعلام کرد: زمان آن فرا رسیده است که به خود متکی باشیم و برادری واقعی را در پیش گیریم

به گزارش تابنک، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان در شبکه اجتماعی ایکس خطاب به همسایگان ایران نوشت:

نیروهای مسلح قدرتمند ایران، آمادگی، توانمندی و اقتدار خود را در برابر پیشرفته ترین نیروی نظامی جهان به اثبات رسانده‌اند.

هنگامی که مسلمانان در کنار یکدیگر متحد و یکپارچه باشند، می‌توانند در برابر هر چالشی که از سوی بیگانگان بدخواه ایجاد می‌شود، با قدرت و قاطعیت ایستادگی کنند.

زمان آن فرا رسیده است که تنها به خود متکی باشیم و برادری واقعی را در پیش گیریم.