پیام. مهم عراقچی خطاب به همسایگان ایران
وزیر امور خارجه خطاب به همسایگان اعلام کرد: زمان آن فرا رسیده است که به خود متکی باشیم و برادری واقعی را در پیش گیریم
کد خبر: ۱۳۸۸۶۷۱| |
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به گزارش تابنک، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان در شبکه اجتماعی ایکس خطاب به همسایگان ایران نوشت:
نیروهای مسلح قدرتمند ایران، آمادگی، توانمندی و اقتدار خود را در برابر پیشرفته ترین نیروی نظامی جهان به اثبات رساندهاند.
هنگامی که مسلمانان در کنار یکدیگر متحد و یکپارچه باشند، میتوانند در برابر هر چالشی که از سوی بیگانگان بدخواه ایجاد میشود، با قدرت و قاطعیت ایستادگی کنند.
زمان آن فرا رسیده است که تنها به خود متکی باشیم و برادری واقعی را در پیش گیریم.
گزارش خطا