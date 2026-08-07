ادعای تکراری ترامپ درباره تمایل ایران برای توافق

رئیس جمهور جنگ طلب آمریکا بار دیگر و در ادامه اظهارات نوسانی و ضدو نقیض خود ادعا کرد که «ایران علاقه مند به دستیابی به یک توافق با آمریکا است.»

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری آناتولی، دونالد ترامپ در مصاحبه‌ای با پانچ‌بول نیوز که روز جمعه منتشر شد، ادعا کرد: «مقامات ایرانی می‌خواهند با واشنگتن به توافق برسند و نمی‌خواهند ضربه بخورند.»

وی که بارها به صورت یکجانبه مدعی علاقه مندی ایران به مذاکره و دستیابی به توافق شده است، در ادامه ادعای خود، مدعی شد: «آنها می‌خواهند معامله کنند. پس خواهیم دید چه خواهد شد.»

رئیس جمهور آمریکا با اذعان به نارضایتی مردم آمریکا از حزب جمهوریخواه گفت که مردم از او ناراحت نیستند بلکه از سایر رهبران این حزب ناراضی هستند.

وی ادامه داد: «بسیاری از این افراد از حزب جمهوریخواه ناراضی و عصبانی هستند، اما از من ناراحت نیستند.»

ترامپ که از کاهش شانس پیروزی جمهوریخواهان در انتخابات پیش رو آگاه است، گفت: «اگر دموکرات‌ها به قدرت برسند، ممکن است من آخرین رئیس‌ جمهور جمهوریخواه باشم.»

در حالیکه بسیاری از وعده های ترامپ از جمله کاهش قیمت‌ها، تقویت مشاغل کارخانه‌ای و بهبود وضعیت زندگی و معیشت طبقه متوسط محقق نشده و این امر به اعتراضات دامن زده، رئیس جمهور آمریکا مدعی شد: «عملکرد دولتم آن‌قدر مثبت است که در نظرسنجی‌ها باید بیش از ۱۰۰ درصد حمایت دریافت کند.»

وی همچنین ادعا کرد: آمریکا اکنون وارد عصر طلایی خود شده است.

گفتنی است، رئیس جمهوری آمریکا به دلیل تجاوز بی دلیل علیه ایران و بسته شدن تنگه هرمز، از سوی افکار عمومی آمریکا و جهان تحت فشار است.

همچنین اظهارات سردرگم ترامپ در حالیست که سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه(۱۲مرداد) در نشست خبری تاکید کرد: این مذاکرات(ایران و عمان) ، مذاکراتی دوجانبه بین دو دولت ساحلی است. دیگران می‌توانند در این فرایند، نقش سازنده یا مخرب داشته باشند، اما موضوع مربوط به ایران و عمان است. اینکه در مرحله بعد چه اتفاقی بیفتد، باید درباره آن تصمیم‌گیری شود.

«اسماعیل بقایی» افزود: پیشتر اعلام کردم که تفاهم بر سر مسیر تردد ایمن کشتیرانی از تنگه هرمز، شرط لازم برای بازگشایی است، اما شرط کافی نیست. تنگه هرمز به خاطر اختلاف‌نظر بین ایران و عمان مسدود نشده است؛ هرمز به دلیل تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی از اسفندماه سال گذشته دچار مشکل شد.

وی تصریح کرد: مادامی که شرارت آمریکا ادامه پیدا کند، مادامی که محاصره دریایی ایران اعلام شده باشد، مادامی که تجاوز نظامی آمریکا علیه ایران و منافع آن ادامه داشته باشد و مادامی که همه مواردی که آمریکا در این مدت نقض کرده، همچنان ادامه داشته باشد، قاعدتاً در وضعیت تنگه هرمز تغییر خاصی اتفاق نخواهد افتاد. لذا تمرکز مذاکرات با عمان بر این موضوع خواهد بود و موضوعاتی که مربوط به ایران و آمریکا می‌شود، باید در مراحل بعدی بررسی شود تا ببینیم اوضاع و احوال به چه سمت‌وسویی خواهد رفت.