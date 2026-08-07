صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر

ادعای تکراری ترامپ درباره تمایل ایران برای توافق

رئیس جمهور جنگ طلب آمریکا بار دیگر و در ادامه اظهارات نوسانی و ضدو نقیض خود ادعا کرد که «ایران علاقه مند به دستیابی به یک توافق با آمریکا است.»
کد خبر: ۱۳۸۸۶۴۸
| |
2653 بازدید
ترامپ

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری آناتولی، دونالد ترامپ در مصاحبه‌ای با پانچ‌بول نیوز که روز جمعه منتشر شد، ادعا کرد: «مقامات ایرانی می‌خواهند با واشنگتن به توافق برسند و نمی‌خواهند ضربه بخورند.»

وی که بارها به صورت یکجانبه مدعی علاقه مندی ایران به مذاکره و دستیابی به توافق شده است، در ادامه ادعای خود، مدعی شد: «آنها می‌خواهند معامله کنند. پس خواهیم دید چه خواهد شد.»

رئیس جمهور آمریکا با اذعان به نارضایتی مردم آمریکا از حزب جمهوریخواه گفت که مردم از او ناراحت نیستند بلکه از سایر رهبران این حزب ناراضی هستند.

وی ادامه داد: «بسیاری از این افراد از حزب جمهوریخواه ناراضی و عصبانی هستند، اما از من ناراحت نیستند.»

ترامپ که از کاهش شانس پیروزی جمهوریخواهان در انتخابات پیش رو آگاه است، گفت: «اگر دموکرات‌ها به قدرت برسند، ممکن است من آخرین رئیس‌ جمهور جمهوریخواه باشم.»

در حالیکه بسیاری از وعده های ترامپ از جمله کاهش قیمت‌ها، تقویت مشاغل کارخانه‌ای و بهبود وضعیت زندگی و معیشت طبقه متوسط محقق نشده و این امر به اعتراضات دامن زده، رئیس جمهور آمریکا مدعی شد: «عملکرد دولتم آن‌قدر مثبت است که در نظرسنجی‌ها باید بیش از ۱۰۰ درصد حمایت دریافت کند.»

وی همچنین ادعا کرد: آمریکا اکنون وارد عصر طلایی خود شده است.

گفتنی است، رئیس جمهوری آمریکا به دلیل تجاوز بی دلیل علیه ایران و بسته شدن تنگه هرمز، از سوی افکار عمومی آمریکا و جهان تحت فشار است.

همچنین اظهارات سردرگم ترامپ در حالیست که سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه(۱۲مرداد) در نشست خبری تاکید کرد: این مذاکرات(ایران و عمان) ، مذاکراتی دوجانبه بین دو دولت ساحلی است. دیگران می‌توانند در این فرایند، نقش سازنده یا مخرب داشته باشند، اما موضوع مربوط به ایران و عمان است. اینکه در مرحله بعد چه اتفاقی بیفتد، باید درباره آن تصمیم‌گیری شود.

«اسماعیل بقایی» افزود: پیشتر اعلام کردم که تفاهم بر سر مسیر تردد ایمن کشتیرانی از تنگه هرمز، شرط لازم برای بازگشایی است، اما شرط کافی نیست. تنگه هرمز به خاطر اختلاف‌نظر بین ایران و عمان مسدود نشده است؛ هرمز به دلیل تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی از اسفندماه سال گذشته دچار مشکل شد.

وی تصریح کرد: مادامی که شرارت آمریکا ادامه پیدا کند، مادامی که محاصره دریایی ایران اعلام شده باشد، مادامی که تجاوز نظامی آمریکا علیه ایران و منافع آن ادامه داشته باشد و مادامی که همه مواردی که آمریکا در این مدت نقض کرده، همچنان ادامه داشته باشد، قاعدتاً در وضعیت تنگه هرمز تغییر خاصی اتفاق نخواهد افتاد. لذا تمرکز مذاکرات با عمان بر این موضوع خواهد بود و موضوعاتی که مربوط به ایران و آمریکا می‌شود، باید در مراحل بعدی بررسی شود تا ببینیم اوضاع و احوال به چه سمت‌وسویی خواهد رفت.

اشتراک گذاری
برچسب ها
آمریکا ترامپ ایران توافق مذاکرات ایران و آمریکا تنگه هرمز بازگشایی
ترامپ نمی‌تواند در جنگ با ایران پیروز شود/ تمرکز روی جنگ اوکراین باشد که امکان پیروزی است
از تحریریه به خط مقدم؛ روایتی از خبرنگاری که فرمانده شد
کاخ سفید در ساعت صفر؛ اگر رئیس‌جمهور آمریکا بمیرد چه اتفاقی خواهد افتاد؟
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
آتش‌سوزی یک کشتی دیگر در تنگه هرمز
حماس با خلع سلاح موافقت نکرد
تحریم‌های جدید و خصمانه آمریکا علیه ایران
پاسخ به ادعای ترامپ درباره دریافت غنیمت از ایران
واکنش همتی به اظهارات وزیر خزانه‌داری آمریکا
غریب‌آبادی: پیام‌هایی از آمریکا دریافت کرده‌ایم
ترامپ: توافق نزدیک است!
بسنت مدعی توافق قریب الوقوع با ایران شد
یاوه گویی‌های تازه ترامپ درباره مذاکرات با ایران
گزارش سی‌بی‌اس از ادعای ترامپ درباره مذاکره با ایران
فروش آزادانه ماده ویرانگر در کوچه و خیابان/ زوال آهسته و پیوسته با ماده ای که مخدر نیست!
توصیف پزشکیان از آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای و ماجرای علی الاصول
فرمان اردوکشی به تهران و شورش برای ساقط کردن دولت پزشکیان!
حمله شدید آقای خواننده به فردوسی‌پور: زالوصفت!
وضعیت عجیب دفتر پزشکیان در زمان مصاحبه
روایت پزشکیان از لحظات ترور رهبر انقلاب
خرازی بعد از دروغ‌های تکذیب‌شده؛ این بار نسخه سرنگونی دولت را پیچید / وقتی رویای قدرت جای قانون را می‌گیرد
عکس‌های روز جهان: از دریچه تابناک
تصاویر عمامه بستن به شیوه خاتمی
پیش‌بینی شگفت انگیز احسان علیخانی درباره میثاقی و فردوسی‌پور
افشای شیوه ردیابی و ترور علی لاریجانی و عکس العمل خانواده
تأیید ربایش و قتل حمیدرضا رجب‌زاده
وقتی تکذیب دفتر رهبری هم حریف رسایی نمی‌شود / سیاست بازی جای تمکین را می‌گیرد؟!
روایت تازه پزشکیان از بمباران شورای امنیت ملی
سخنان تند رابرت دنیرو درباره حمله ترامپ به ایران
ادعاهای منتسب به آیت الله مجتبی خامنه‌ای که تکذیب شد!  (۱۲۲ نظر)
چرا مردم دیگر تلویزیون نمی‌بینند؟ /صداوسیما به سقوط تن داده!  (۱۰۴ نظر)
وقتی تکذیب دفتر رهبری هم حریف رسایی نمی‌شود / سیاست بازی جای تمکین را می‌گیرد؟!  (۹۳ نظر)
آقای خرازی! از کجا این همه خبر محرمانه دارید؟ / انسجام را قربانی نکنید  (۸۴ نظر)
پزشکیان: استعفا بدهم، رسماً اعلام می‌کنم!  (۸۱ نظر)
عصبانیت پزشکیان و تماس وسط جلسه را ببینید  (۷۹ نظر)
قطار مهریه همچنان روی ریل ابهامات / مجلس چه چیزی را تغییر می‌دهد؟  (۶۶ نظر)
حمله شدید آقای خواننده به فردوسی‌پور: زالوصفت!  (۶۴ نظر)
فرمان اردوکشی به تهران و شورش برای ساقط کردن دولت پزشکیان!  (۵۶ نظر)
قطر:توافق جدید ایران و آمریکا تا ساعات آینده اعلام می‌شود/ ترامپ: توافق در آستانه نهایی شدن است/ تهران و مسقط درباره تنگه هرمز به توافق رسیدند  (۵۶ نظر)
«ما کاری به رهبری نداریم»؛ خودسری تا کجا؟ / زنگ خطر خودسری در سیاست  (۵۵ نظر)
حذف ارز دارو یعنی «سال کشتار بیماران» / «روی بنر بنویسید؛ برای وزیر اقتصاد و خانواده‌اش دارو نداریم»  (۵۴ نظر)
خرازی بعد از دروغ‌های تکذیب‌شده؛ این بار نسخه سرنگونی دولت را پیچید / وقتی رویای قدرت جای قانون را می‌گیرد  (۵۱ نظر)
سخنان برادر داماد رئیسی درباره استعفای پزشکیان!  (۵۰ نظر)
دولت جلوی تولید خودروهای پرمصرف و ناایمن را بگیرد/سبد سوخت کشور باید متنوع‌تر شود/ناوگان حمل‌ونقل نباید وابسته به بنزین باشد  (۴۶ نظر)
tabnak.ir/005pFY
tabnak.ir/005pFY