سید عباس موسوی معاون مراسم و تشریفات دفتر ریاست جمهوری گفت: «اگر احساس تهدید کردیم و اگر احساس کردیم که دشمن قصد حمله قریب‌الوقوع را دارد، حتما باید از حقوق منشور ملل متحد به عنوان عمل پیش‌دستانه و یا دفاع پیشگیرانه استفاده کنیم.» اظهارات موسوی را می‌بینید و می‌شنوید.