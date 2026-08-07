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کد خبر:۱۳۸۸۶۴۷
کد خبر:۱۳۸۸۶۴۷
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نظرات: ۱
نبض خبر

حمله پیش‌دستانه ایران در صورت حمله قریب‌الوقوع دشمن

سید عباس موسوی معاون مراسم و تشریفات دفتر ریاست جمهوری گفت: «اگر احساس تهدید کردیم و اگر احساس کردیم که دشمن قصد حمله قریب‌الوقوع را دارد، حتما باید از حقوق منشور ملل متحد به عنوان عمل پیش‌دستانه و یا دفاع پیشگیرانه استفاده کنیم.» اظهارات موسوی را می‌بینید و می‌شنوید.
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برچسب‌ها:
نبض خبر جنگ ایران و آمریکا حمله پیش دستانه ویدیو سید عباس موسوی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
1
1
پاسخ
لازم نکرده اقدام پیشدستانه کنید ، همین حالا آمریکا محاصره دریایی کرده که طبق همه قوانین بین المللی یک اقدام جنگی محسوب میشه ، دست نیروهای مسلح رو باز بذارید تا به این اقدام پاسخ داده بشه و محاصره دریایی رو با نیروی نظامی بشکنید ، بعد به راحتی از موضع قدرت مذاکره کنید
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