نبض خبر
حمله پیشدستانه ایران در صورت حمله قریبالوقوع دشمن
سید عباس موسوی معاون مراسم و تشریفات دفتر ریاست جمهوری گفت: «اگر احساس تهدید کردیم و اگر احساس کردیم که دشمن قصد حمله قریبالوقوع را دارد، حتما باید از حقوق منشور ملل متحد به عنوان عمل پیشدستانه و یا دفاع پیشگیرانه استفاده کنیم.» اظهارات موسوی را میبینید و میشنوید.
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لازم نکرده اقدام پیشدستانه کنید ، همین حالا آمریکا محاصره دریایی کرده که طبق همه قوانین بین المللی یک اقدام جنگی محسوب میشه ، دست نیروهای مسلح رو باز بذارید تا به این اقدام پاسخ داده بشه و محاصره دریایی رو با نیروی نظامی بشکنید ، بعد به راحتی از موضع قدرت مذاکره کنید