نتایج آزمون مدارس سمپاد اعلام شد
به گزارش تابناک، نتایج آزمون ورودی پایه هفتم مدارس استعدادهای درخشان (سمپاد) که ۲۹ خرداد ۱۴۰۵ برگزار شده بود، در قالب کارنامه از طریق تارنمای سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شد.
بر این اساس، پذیرفتهشدگان باید از روز دوشنبه ۱۹ مرداد تا روز یکشنبه ۱۵ شهریور با همراه داشتن مدارک لازم از جمله اصل شناسنامه، کارنامه قبولی پایههای پنجم و ششم و ۶ قطعه عکس ۴×۳ به مدرسه محل قبولی خود مراجعه کنند. عدم مراجعه در بازه زمانی تعیینشده به منزله انصراف قطعی از ثبتنام خواهد بود.
همچنین توضیحات علمی مربوط به عملکرد داوطلبان و وضعیت قبولی آنان تا اولویت پذیرش در کارنامه درج شده و تسهیلات همزادی نیز برای دانشآموزان واجد شرایط، مطابق ضوابط دفترچه راهنمای ثبتنام، اعمال شده است.
سازمان سنجش اعلام کرده است داوطلبانی که نسبت به نمرات خام یا نمره کل خود سؤال دارند، میتوانند درخواست خود را از طریق سامانه پاسخگویی اینترنتی این سازمان ثبت و پیگیری کنند.
همچنین درخواستهای مربوط به تسهیلات همزادان، ظرفیت مدارس، محدوده پذیرش، نقلوانتقال و تغییر محل قبولی نیز از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیک وزارت آموزش و پرورش قابل ثبت و پیگیری است.
مهلت ثبت درخواست در سامانههای مربوطه تا ۲۶ مرداد ۱۴۰۵ تعیین شده است.
سازمان سنجش در پایان اعلام کرد: نتایج آزمون ورودی پایه دهم مدارس نمونه دولتی و تکمیل ظرفیت مدارس استعدادهای درخشان دوره دوم متوسطه، اواسط هفته آینده منتشر خواهد شد.