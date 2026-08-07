هشدار نارنجی در قم / توصیه به استفاده از ماسک
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به گزارش تابناک، بر اساس آخرین اطلاعات دریافتی از ایستگاههای سنجش کیفیت هوای ادارهکل حفاظت محیط زیست استان قم و همسو با هشدار سطح نارنجی صادر شده از سوی ادارهکل هواشناسی، وزش باد شدید موقتی منجر به خیزش گرد و غبار و کاهش کیفیت هوا در نقاط مختلف استان خواهد شد. این پدیده جوی که از ظهر امروز آغاز شده است، تا اواخر وقت روز شنبه تداوم خواهد داشت.
اطلاعیه افزوده است: با توجه به کاهش شدید کیفیت هوا و افزایش ذرات معلق، کارشناسان بهداشت و محیط زیست تاکید دارند که افراد مبتلا به بیماریهای قلبی یا ریوی، سالمندان، کودکان و زنان باردار باید از هرگونه فعالیت خارج از منزل خودداری کرده و یا آن را به حداقل ممکن برسانند.
همچنین توصیه میشود سایر شهروندان نیز در صورت ضرورت برای خروج از منزل، حتماً از ماسکهای استاندارد و مناسب استفاده کرده و از انجام فعالیتهای بدنی سنگین و طولانیمدت در فضای باز بهشدت اجتناب کنند.
اداره کل محیطزیست قم تاکید کرده است که منطقه اثر این پدیده تمامی نقاط استان قم، بهویژه مناطق بادخیز و شاهراههای مواصلاتی استان پیشبینی شده که میتواند منجر به کاهش دید افقی نیز بشود.