توضیجات اردوغان درباره توافقنامه مکه
به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری آناتولی، رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه درباره «توافقنامه دفاع مشترک مکه» اعلام کرد: توافقنامه مکه که مبتنی بر اصل بازدارندگی دستهجمعی است، به تقویت همکاریهای امنیتی و دفاعی، اجرای پروژههای مشترک در صنایع دفاعی و مبارزه با تروریسم کمک خواهد کرد.
وی افزود: ترکیه به موضع اصولی خود در قبال حلوفصل منازعات و بحرانها از طریق گفتگو و دیپلماسی، بر پایه احترام به حقوق بینالملل ادامه خواهد داد.
اردوغان تاکید کرد: توافقنامه مکه هیچ کشوری را هدف قرار نمیدهد و با هدف تحقق امنیت، رفاه و ثبات در منطقه ما منعقد شده است؛ این توافق برای پیوستن کشورهای دوست و برادر باز است.
بر پایه این گزارش، این توافقنامه با هدف تقویت بازدارندگی دستهجمعی در برابر تمامی اشکال تجاوز طراحی شده و بر توسعه همکاریهای دفاعی میان هر سه کشور (ترکیه، عربستان و پاکستان) در تمامی ابعاد تصریح دارد.
این توافقنامه تاکید میکند که هرگونه حمله مسلحانه علیه هر یک از کشورهای عضو، به منزله حمله به تمامی آنها تلقی خواهد شد.