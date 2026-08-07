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توضیجات اردوغان درباره توافق‌نامه مکه

رئیس جمهور ترکیه اعلام کرد: توافق‌نامه مکه هیچ کشوری را هدف قرار نمی‌دهد و برای تحقق امنیت، رفاه و ثبات در منطقه ما منعقد شده است. 
کد خبر: ۱۳۸۸۶۳۷
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توافق مکه

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری آناتولی، رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه درباره «توافق‌نامه دفاع مشترک مکه» اعلام کرد: توافق‌نامه مکه که مبتنی بر اصل بازدارندگی دسته‌جمعی است، به تقویت همکاری‌های امنیتی و دفاعی، اجرای پروژه‌های مشترک در صنایع دفاعی و مبارزه با تروریسم کمک خواهد کرد.

وی افزود: ترکیه به موضع اصولی خود در قبال حل‌وفصل منازعات و بحران‌ها از طریق گفتگو و دیپلماسی، بر پایه احترام به حقوق بین‌الملل ادامه خواهد داد.

اردوغان تاکید کرد: توافق‌نامه مکه هیچ کشوری را هدف قرار نمی‌دهد و با هدف تحقق امنیت، رفاه و ثبات در منطقه ما منعقد شده است؛ این توافق برای پیوستن کشورهای دوست و برادر باز است.

بر پایه این گزارش، این توافق‌نامه با هدف تقویت بازدارندگی دسته‌جمعی در برابر تمامی اشکال تجاوز طراحی شده و بر توسعه همکاری‌های دفاعی میان هر سه کشور (ترکیه، عربستان و پاکستان) در تمامی ابعاد تصریح دارد.

این توافق‌نامه تاکید می‌کند که هرگونه حمله مسلحانه علیه هر یک از کشورهای عضو، به منزله حمله به تمامی آن‌ها تلقی خواهد شد.

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