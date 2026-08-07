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بسنت مدعی توافق قریب الوقوع با ایران شد

«اسکات بسنت» وزیر خزانه‌داری آمریکا روز جمعه در گفت‌وگویی مدعی شد که ایالات ممکن است به زودی به توافقی با ایران بر سر تنگه هرمز برسد.
کد خبر: ۱۳۸۸۶۳۵
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اسکات بسنت

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، بسنت در سخنانی مدعی شد: «فکر می‌کنم به‌زودی، شاید حتی امروز یا فردا شاهد یک توافق باشیم؛ یک آتش‌بس ۳۰ تا ۶۰ روزه که طی آن تنگه (هرمز) باز خواهد شد و قیمت انرژی باید کاهش پیدا کند.»

وی همچنین با اذعان جنایات حقوق بشری آمریکا مدعی تورم قیمت مواد غذایی در ایران به دلیل اقدامات ضدایرانی آن‌ها شد.

پیش‌تر «اسماعیل بقائی» سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در نشست خبری هفتگی خود گفته بود: «در هفت الی هشت روز گذشته مذاکرات با طرف عمانی با جدیت ادامه پیدا کرد. هم‌چنین در چند روز گذشته تماس‌هایی بین وزیر خارجه کشورمان با همتایان خود در سطح منطقه و خارج از منطقه با هدف جلوگیری از تشدید ناامنی و تامین منافع ایران انجام شد.»

سخنگوی وزارت خارجه ایران در پاسخ به سوالی درباره رایزنی‌های صورت‌گرفته با میانجی‌ها درباره احیای یادداشت‌تفاهم و شروط ایران گفته بود: «ما الان مذاکره‌ای با آمریکا نداریم. مذاکرات، با عمان است و متمرکز بر تفاهم بر سر مسیری که مسیر ایمن کشتیرانی را در تنگه هرمز تامین کند. تلاش ما این است که در اولین فرصت،‌ با مشورت و همکاری عمان مسیری را تعیین کنیم؛ مسیری که موقت خواهد بود و بر اساس آن بتوانیم ایمنی کشتیرانی را فراهم کنیم. این مذاکرات دوجانبه و با حضور دو دولت ساحلی انجام می‌شود. دیگران حتما می‌توانند در این مسیر به صورت سازنده یا مخرب ظاهر شوند اما موضوع به ایران و عمان مرتبط است. این که در مرحله بعد چه اتفاقی می‌افتد، باید درباره آن تصمیم‌گیری شود.»

وی افزوده بود: «تفاهم بر سر مسیر تردد ایمن کشتیرانی از تنگه هرمز، شرط لازم برای بازگشایی تنگه هرمز است اما شرط کافی نیست. تنگه هرمز به خاطر اختلاف نظر بین ایران و عمان بسته نشده بلکه به دلیل تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی بوده است. مادامی که شرارت‌های آمریکا و محاصره دریایی ادامه داشته باشد، قاعدتا در وضعیت تنگه هرمز تغییر خاصی نمی‌افتد. مذاکرات با عمان درباره تنگه هرمز است و در موضوعاتی که به ایران و آمریکا مربوط می‌شود، باید ببینیم اوضاع و احوال به چه سمت و سویی خواهد رفت.»

تلاش‌های کشورهای میانجی برای کاهش تنش در تنگه هرمز و بازگرداندن ایران و آمریکا به مذاکرات پایان جنگ در بستر این تحولات انجام می‌شود که ارتش تروریستی آمریکا از روزهای اول آتش‌بس با نقض تعهدات خود اقدام به محاصره غیرقانونی بنادر ایران کرده است. اگرچه این محاصره ذیل یادداشت تفاهم‌ پایان جنگ میان ایران و آمریکا لغو شد اما مدتی بعد به دلیل پاسخ نظامی ایران به نقض بند ۵ تفاهم‌نامه از سوی واشنگتن که صراحتا مقرر داشته هرگونه تردد از تنگه هرمز باید با ترتیبات ایرانی انجام شود، آمریکا دوباره آن را اعمال کرد.

نیروهای مسلح ایران این شرارت را توسعه جنگ در منطقه دانسته و تاکید کرده‌اند پاسخ مقتدرانه به آن تا زمان پابرجا بودن تهدیدها ادامه خواهد یافت.

در همین حال، دستگاه دیپلماسی ایران اقدامات تجاوزکارانه‌ای از این دست با هدف مجازات جمعی عمدی مردم ایران را نقض منشور سازمان ملل و به منزله جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت دانسته است.

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آمریکا اسکات بسنت خزانه داری آمریکا ایران توافق مذاکرات ایران و آمریکا تنگه هرمز بازگشایی عمان
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