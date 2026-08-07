در حالی که طی روزهای اخیر برخی فعالان بازار و مسئولان صنفی از کاهش قیمت برنج همزمان با آغاز فصل برداشت خبر داده‌اند، بررسی میدانی ایسنا از بازار نشان می‌دهد قیمت بسیاری از ارقام پرمصرف برنج ایرانی همچنان در کانال ۴۵۰ تا ۵۵۰ هزار تومان قرار دارد و کاهش مورد انتظار مصرف‌کنندگان هنوز به‌طور ملموس در بازار خرده‌فروشی مشاهده نمی‌شود.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، همزمان با نزدیک شدن به فصل برداشت برنج در استان‌های شمالی، اظهارات مسئولان و فعالان بازار از کاهش قیمت این محصول حکایت دارد. رضا کنگری، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران، اعلام کرده است که قیمت برنج ایرانی در هفته‌های اخیر بین ۲۰ تا ۲۵ درصد کاهش یافته و افزایش عرضه، آغاز فصل برداشت و فراوانی کالا از عوامل اصلی این روند بوده است. به گفته وی، قیمت برنج هاشمی که پیش‌تر تا محدوده ۵۱۰ هزار تومان رسیده بود، اکنون به حدود ۴۳۰ تا ۴۴۰ هزار تومان کاهش یافته است.

اما بررسی میدانی قیمت‌ها در بازار، تصویر متفاوتی را نشان می‌دهد.

بررسی نرخ‌های فعلی فروش برنج ایرانی نشان می‌دهد برنج طارم محلی با قیمت ۴۶۰ هزار تومان، طارم هاشمی کشت دوم ۴۵۰ هزار تومان، صدری هاشمی ممتاز ۵۲۵ هزار تومان، برنج قهوه‌ای ممتاز ۵۴۸ هزار تومان و برنج دودی هاشمی ۵۹۵ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم عرضه می‌شوند. همچنین نیم‌دانه طارم هاشمی ۳۱۵ هزار تومان و نیم‌دانه کشت دوم ۳۴۵ هزار تومان قیمت‌گذاری شده‌اند.

مقایسه این نرخ‌ها با قیمت‌های ثبت‌شده در دوم اردیبهشت امسال نشان می‌دهد اگرچه در برخی اقلام کاهش قیمت مشاهده می‌شود، اما این افت یکنواخت نیست. برای نمونه، برنج دودی از حدود ۴۳۰ هزار تومان به ۵۹۵ هزار تومان رسیده و افزایش قیمت داشته، در حالی که طارم هاشمی معطر همچنان در محدوده ۴۶۰ هزار تومان باقی مانده است. از سوی دیگر، طارم کشت دوم از ۴۸۵ هزار تومان به حدود ۴۵۰ هزار تومان رسیده که کاهش محدودی را نشان می‌دهد.

بررسی‌ها همچنین نشان می‌دهد قیمت برنج‌های ممتاز و برندهای شناخته‌شده همچنان در محدوده بالای ۵۰۰ هزار تومان قرار دارد؛ موضوعی که نشان می‌دهد کاهش قیمت اعلام‌شده هنوز به شکل یکسان در تمام بازار و برای همه ارقام برنج منعکس نشده است.

با توجه به اینکه هنوز عرضه گسترده برنج برداشت سال جدید در بازار آغاز نشده، فعالان بازار معتقدند اثر اصلی برداشت امسال بر قیمت‌ها در هفته‌های آینده نمایان خواهد شد. از این رو باید دید با افزایش حجم عرضه، روند نزولی قیمت‌ها که از سوی برخی مسئولان و فعالان بازار مطرح می‌شود، در بازار خرده‌فروشی نیز به‌طور ملموس‌تری خود را نشان خواهد داد یا خیر؟ش