صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر
تابناک گزارش می دهد؛

بازار اجاره در بن‌بست/ با ۶۰۰ میلیون تومان کدام مناطق می‌توان اجاره کرد؟

با بررسی نمونه‌های موجود در بازار اجاره مسکن با میانگین ودیعه ۶۰۰ میلیون تومان، مشخص شده است که در این بازه قیمتی، مشتریان میان دو انتخاب «متراژ بیشتر با امکانات کمتر» و «متراژ کمتر با امکانات مدرن‌تر» در تضاد هستند.
کد خبر: ۱۳۸۸۶۲۴
| |
3096 بازدید
|
۹
بازار اجاره

در بازار فعلی اجاره مسکن، با بودجه‌ای در حدود ۶۰۰ میلیون تومان، مشتریان با یک انتخاب دشوار روبرو هستند  یا متراژ بیشتر در ساختمان‌های قدیمی و بدون امکانات، یا متراژ کمتر در واحدهای مدرن و نوساز.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک،  بررسی نمونه‌های موجود در محله‌های مختلف نشان می‌دهد که در این سطح از قیمت، امکاناتی نظیر آسانسور و پارکینگ، بزرگترین عامل تعیین‌کننده در ارزش‌گذاری واحدها هستند که در جدول زیر لیست برخی محلات را که با ودیعه حدود ۶۰۰ میلیون تومان می توان رهن کامل کرد آمده است. 

نام محله  متراژ  سال ساخت آسانسور  پارکینگ  انباری 
شهرک ولیعصر  ۴۵متر  ۱۳۹۵  دارد  - -
خ تختی  ۵۰متر  ۱۳۸۴  - - دارد 
عبدل آباد  ۶۶متر  ۱۳۸۴ - - دارد 
شوش  ۵۴ متر  ‍۱۳۹۶ دارد  دارد  دارد 
ابوذر  ۴۰ متر  ۱۳۸۵ دارد  دارد 
مختاری  ۴۴متر  ۱۳۸۷ دارد 
جوانمرد قصاب  ۴۵ متر  ۱۴۰۰ - - -
نامجو  ۵۹متر  ۱۳۸۵
خزانه  ۵۱متر  ۱۳۹۰

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
بازار اجاره بها بازار مسکن قیمت اجاره بها قیمت اجاره مسکن
ترامپ نمی‌تواند در جنگ با ایران پیروز شود/ تمرکز روی جنگ اوکراین باشد که امکان پیروزی است
از تحریریه به خط مقدم؛ روایتی از خبرنگاری که فرمانده شد
کاخ سفید در ساعت صفر؛ اگر رئیس‌جمهور آمریکا بمیرد چه اتفاقی خواهد افتاد؟
سفرمارکت
گزارش خطا
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۹
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
0
11
پاسخ
خوبه دیگه یک کارگر متاهل میتونه سه سال چیزی نخوره و هیچ خرجی نکنه تا بتونه یک 40 متری رهن کنه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
عجیب ترین پدیده ایان روزها که در دنیا نادر هست اینه که دولت همه خدمات دولتی و قبوض رو امسال 200 تا 300 درصد افزایش داده و سه تا 4 برابر کرده ولی از صاحبخانه انظار دارد 25 درصد اجاره را زیاد کند!
با تورم 150 درصدی طبق آمار رسمی اجبار صاحبخانه به افزایش 25 درصد یعنی ظلم و زورگویی
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
ناشناس 9:01 شما 2 سال برو فرانسه زندگی کن . انوقت میفهمی دنیا چه شکلیه.
شایان
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
مستاجر بیچاره چیکار کنه..تا کی باید تاوان سودهای کلان شما صاحب خانه ها رو بده
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
۱۰:۰۱
مستاجر بیچاره باید از دولت مطالبه کنه نه از صاحبخانه! یک قانون مشخص وجود داره: افزایش اجاره بها به اندازه افزایش تورم هست! وقتی تورم 150 درصد بوده چرا صاحبخانه باید خودش رو فقیر کنه چون دولت کارش رو درست انجام نمیده
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
۰۹:۵۴
شما ثروتمندی میتونی بری فرانسه زندگی کنی ما فقط در تلویزیون دیدیم و تا حالا پا از مرز کشور بیرون نذاشتیم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
0
8
پاسخ
بقیه دنیا هم به نسبت حقوق اجاره و خرید مسکن اینطوری هست یا این هم دستاورد آقازاده هاست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
2
6
پاسخ
وقتی 3 فصل، دقت کنید 3 فصل از پایه های مالیاتی کشور رو حذف میکنید، (مواد 1 الی 16 - موضوع فصل اول ماليات سـالانه امـالك(، فصـل دوم )ماليـات مسـتغلالت مسـكوني خـالي( ،1فصل سوم )ماليات بر اراضي باير) و بعد از چند دهه بصورت نمایشی و ناقص 2 تاشو بر میگردونید، معلومه که به این وضع میرسید.
حالشو ببرید.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
0
8
پاسخ
مردم دیگر بااین وضعیت دیگر نمی توانند نفس بکشن این شرایط
مانند بمب ساعتی است .
فروش آزادانه ماده ویرانگر در کوچه و خیابان/ زوال آهسته و پیوسته با ماده ای که مخدر نیست!
توصیف پزشکیان از آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای و ماجرای علی الاصول
فرمان اردوکشی به تهران و شورش برای ساقط کردن دولت پزشکیان!
حمله شدید آقای خواننده به فردوسی‌پور: زالوصفت!
وضعیت عجیب دفتر پزشکیان در زمان مصاحبه
روایت پزشکیان از لحظات ترور رهبر انقلاب
خرازی بعد از دروغ‌های تکذیب‌شده؛ این بار نسخه سرنگونی دولت را پیچید / وقتی رویای قدرت جای قانون را می‌گیرد
عکس‌های روز جهان: از دریچه تابناک
تصاویر عمامه بستن به شیوه خاتمی
پیش‌بینی شگفت انگیز احسان علیخانی درباره میثاقی و فردوسی‌پور
افشای شیوه ردیابی و ترور علی لاریجانی و عکس العمل خانواده
تأیید ربایش و قتل حمیدرضا رجب‌زاده
وقتی تکذیب دفتر رهبری هم حریف رسایی نمی‌شود / سیاست بازی جای تمکین را می‌گیرد؟!
روایت تازه پزشکیان از بمباران شورای امنیت ملی
سخنان تند رابرت دنیرو درباره حمله ترامپ به ایران
ادعاهای منتسب به آیت الله مجتبی خامنه‌ای که تکذیب شد!  (۱۲۲ نظر)
چرا مردم دیگر تلویزیون نمی‌بینند؟ /صداوسیما به سقوط تن داده!  (۱۰۴ نظر)
وقتی تکذیب دفتر رهبری هم حریف رسایی نمی‌شود / سیاست بازی جای تمکین را می‌گیرد؟!  (۹۳ نظر)
آقای خرازی! از کجا این همه خبر محرمانه دارید؟ / انسجام را قربانی نکنید  (۸۴ نظر)
پزشکیان: استعفا بدهم، رسماً اعلام می‌کنم!  (۸۱ نظر)
عصبانیت پزشکیان و تماس وسط جلسه را ببینید  (۷۹ نظر)
قطار مهریه همچنان روی ریل ابهامات / مجلس چه چیزی را تغییر می‌دهد؟  (۶۶ نظر)
حمله شدید آقای خواننده به فردوسی‌پور: زالوصفت!  (۶۴ نظر)
فرمان اردوکشی به تهران و شورش برای ساقط کردن دولت پزشکیان!  (۵۶ نظر)
قطر:توافق جدید ایران و آمریکا تا ساعات آینده اعلام می‌شود/ ترامپ: توافق در آستانه نهایی شدن است/ تهران و مسقط درباره تنگه هرمز به توافق رسیدند  (۵۶ نظر)
«ما کاری به رهبری نداریم»؛ خودسری تا کجا؟ / زنگ خطر خودسری در سیاست  (۵۵ نظر)
حذف ارز دارو یعنی «سال کشتار بیماران» / «روی بنر بنویسید؛ برای وزیر اقتصاد و خانواده‌اش دارو نداریم»  (۵۴ نظر)
خرازی بعد از دروغ‌های تکذیب‌شده؛ این بار نسخه سرنگونی دولت را پیچید / وقتی رویای قدرت جای قانون را می‌گیرد  (۵۱ نظر)
سخنان برادر داماد رئیسی درباره استعفای پزشکیان!  (۵۰ نظر)
دولت جلوی تولید خودروهای پرمصرف و ناایمن را بگیرد/سبد سوخت کشور باید متنوع‌تر شود/ناوگان حمل‌ونقل نباید وابسته به بنزین باشد  (۴۶ نظر)
tabnak.ir/005pFA
tabnak.ir/005pFA