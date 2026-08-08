با بررسی نمونه‌های موجود در بازار اجاره مسکن با میانگین ودیعه ۶۰۰ میلیون تومان، مشخص شده است که در این بازه قیمتی، مشتریان میان دو انتخاب «متراژ بیشتر با امکانات کمتر» و «متراژ کمتر با امکانات مدرن‌تر» در تضاد هستند.

در بازار فعلی اجاره مسکن، با بودجه‌ای در حدود ۶۰۰ میلیون تومان، مشتریان با یک انتخاب دشوار روبرو هستند یا متراژ بیشتر در ساختمان‌های قدیمی و بدون امکانات، یا متراژ کمتر در واحدهای مدرن و نوساز.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، بررسی نمونه‌های موجود در محله‌های مختلف نشان می‌دهد که در این سطح از قیمت، امکاناتی نظیر آسانسور و پارکینگ، بزرگترین عامل تعیین‌کننده در ارزش‌گذاری واحدها هستند که در جدول زیر لیست برخی محلات را که با ودیعه حدود ۶۰۰ میلیون تومان می توان رهن کامل کرد آمده است.