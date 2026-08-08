تابناک گزارش می دهد؛
بازار اجاره در بنبست/ با ۶۰۰ میلیون تومان کدام مناطق میتوان اجاره کرد؟
با بررسی نمونههای موجود در بازار اجاره مسکن با میانگین ودیعه ۶۰۰ میلیون تومان، مشخص شده است که در این بازه قیمتی، مشتریان میان دو انتخاب «متراژ بیشتر با امکانات کمتر» و «متراژ کمتر با امکانات مدرنتر» در تضاد هستند.
کد خبر: ۱۳۸۸۶۲۴| |
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در بازار فعلی اجاره مسکن، با بودجهای در حدود ۶۰۰ میلیون تومان، مشتریان با یک انتخاب دشوار روبرو هستند یا متراژ بیشتر در ساختمانهای قدیمی و بدون امکانات، یا متراژ کمتر در واحدهای مدرن و نوساز.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، بررسی نمونههای موجود در محلههای مختلف نشان میدهد که در این سطح از قیمت، امکاناتی نظیر آسانسور و پارکینگ، بزرگترین عامل تعیینکننده در ارزشگذاری واحدها هستند که در جدول زیر لیست برخی محلات را که با ودیعه حدود ۶۰۰ میلیون تومان می توان رهن کامل کرد آمده است.
|نام محله
|متراژ
|سال ساخت
|آسانسور
|پارکینگ
|انباری
|شهرک ولیعصر
|۴۵متر
|۱۳۹۵
|دارد
|-
|-
|خ تختی
|۵۰متر
|۱۳۸۴
|-
|-
|دارد
|عبدل آباد
|۶۶متر
|۱۳۸۴
|-
|-
|دارد
|شوش
|۵۴ متر
|۱۳۹۶
|دارد
|دارد
|دارد
|ابوذر
|۴۰ متر
|۱۳۸۵
|دارد
|-
|دارد
|مختاری
|۴۴متر
|۱۳۸۷
|-
|دارد
|-
|جوانمرد قصاب
|۴۵ متر
|۱۴۰۰
|-
|-
|-
|نامجو
|۵۹متر
|۱۳۸۵
|-
|-
|-
|خزانه
|۵۱متر
|۱۳۹۰
|-
|-
|-
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۹
خوبه دیگه یک کارگر متاهل میتونه سه سال چیزی نخوره و هیچ خرجی نکنه تا بتونه یک 40 متری رهن کنه
پاسخ ها
ناشناس| |
۰۹:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
با تورم 150 درصدی طبق آمار رسمی اجبار صاحبخانه به افزایش 25 درصد یعنی ظلم و زورگویی
ناشناس| |
۰۹:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
شایان| |
۱۰:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
ناشناس| |
۱۰:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
مستاجر بیچاره باید از دولت مطالبه کنه نه از صاحبخانه! یک قانون مشخص وجود داره: افزایش اجاره بها به اندازه افزایش تورم هست! وقتی تورم 150 درصد بوده چرا صاحبخانه باید خودش رو فقیر کنه چون دولت کارش رو درست انجام نمیده
ناشناس| |
۱۰:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
شما ثروتمندی میتونی بری فرانسه زندگی کنی ما فقط در تلویزیون دیدیم و تا حالا پا از مرز کشور بیرون نذاشتیم
بقیه دنیا هم به نسبت حقوق اجاره و خرید مسکن اینطوری هست یا این هم دستاورد آقازاده هاست
وقتی 3 فصل، دقت کنید 3 فصل از پایه های مالیاتی کشور رو حذف میکنید، (مواد 1 الی 16 - موضوع فصل اول ماليات سـالانه امـالك(، فصـل دوم )ماليـات مسـتغلالت مسـكوني خـالي( ،1فصل سوم )ماليات بر اراضي باير) و بعد از چند دهه بصورت نمایشی و ناقص 2 تاشو بر میگردونید، معلومه که به این وضع میرسید.
حالشو ببرید.
حالشو ببرید.