نماینده ولی‌فقیه در استان فارس و امام جمعه شیراز با تأکید بر نقش هدایت‌گری ولایت در عبور جامعه از چالش‌ها گفت: جریان‌های سیاسی باید سهم‌خواهی را کنار بگذارند و با صداقت و تبعیت از رهنمود‌های رهبری، منافع عمومی و مصالح نظام را بر منافع جناحی ترجیح دهند.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان فارس؛ «آیت‌الله لطف‌الله دژکام» امام جمعه شیراز، در خطبه‌های نماز جمعه امروز خود در شیراز، با اشاره به مناسبت‌های مذهبی پیش‌رو، بر ضرورت بزرگداشت ایام رحلت پیامبر گرامی اسلام (ص)، شهادت امام حسن مجتبی (ع) و شهادت امام رضا (ع) تأکید کرد و گفت: مردم شیراز در مراسم اربعین حسینی با حضور گسترده خود در حرم مطهر حضرت احمدبن موسی (ع) جلوه ارزشمندی از ارادت و پایبندی دینی را به نمایش گذاشتند.

وی با اشاره به روایتی از امام رضا (ع) درباره جایگاه امام در جامعه اظهار کرد: امام، چراغ هدایت و راهنمای امت در مسیر‌های دشوار است و نقش ولایت، هدایت جامعه و جلوگیری از گمراهی در شرایط سخت و پیچیده است.

امام جمعه شیراز با بیان اینکه ولایت و امامت از عوامل اصلی موفقیت و عبور جامعه از بحران‌هاست، افزود: در حوادث و شرایط دشوار، جامعه‌ای که پشت سر رهبر خود حرکت کند، مسیر درست را پیدا خواهد کرد.

وی با اشاره به شرایط منطقه و چالش‌های موجود یادآور شد: امروز در عرصه‌های مختلف، نیازمند وحدت، هوشیاری و تبعیت از مسیر هدایت هستیم و نباید اجازه داد اختلافات داخلی، توان جامعه را کاهش دهد.

هشدار به جریان‌های سیاسی درباره سهم‌خواهی

آیت‌الله دژکام، در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به جریان‌های سیاسی و احزاب خاطرنشان کرد: زمان سهم‌خواهی و ایجاد اختلاف نیست و همه گروه‌ها باید منافع کشور و نظام را بر منافع جناحی ترجیح دهند.

وی ادامه داد: گاهی برخی افراد به دلیل نگرانی از کاهش سهم سیاسی خود، مواضعی اتخاذ می‌کنند که به نظام آسیب می‌زند؛ در حالی که باید خداوند و مصالح عمومی را در نظر گرفت.

امام جمعه شیراز تأکید کرد: جریان‌های سیاسی اگر با صداقت و تبعیت از رهنمود‌های رهبری حرکت کنند، اطمینان داشته باشند که خداوند بیش از آنچه تصور می‌کنند، برای آنان خیر و برکت قرار خواهد داد. البته باید از مسیر اختلاف، شلوغ کردن فضای جامعه و استفاده از شرایط برای منافع شخصی فاصله گرفت و با رویکردی صادقانه برای حل مسائل کشور تلاش کرد.

تأکید بر نقش خبرنگاران، جهاد دانشگاهی و واقفان

وی در ادامه با اشاره به مناسبت‌های هفته آینده، سالروز تشکیل جهاد دانشگاهی، روز خبرنگار، روز وقف و بزرگداشت شهدای مدافع حرم را مورد توجه قرار داد.

آیت‌الله دژکام ضمن گرامیداشت یاد خبرنگاران شهید اظهار کرد: خبرنگاران نقش مهمی در اطلاع‌رسانی، آگاهی‌بخشی جامعه و انتقال واقعیت‌ها دارند و باید تلاش‌های آنان مورد توجه قرار گیرد.

وی همچنین با اشاره به جایگاه وقف در حفظ و استمرار بسیاری از برنامه‌های مذهبی و اجتماعی خاطرنشان کرد: بسیاری از آیین‌ها و فعالیت‌های دینی که امروز در جامعه برگزار می‌شود، حاصل نیت خیر واقفانی است که سال‌ها پیش برای آینده جامعه اسلامی برنامه‌ریزی کرده‌اند.

نماینده ولی‌فقیه در استان فارس با قدردانی از خدمات واقفان، خواستار توجه بیشتر به مدیریت صحیح موقوفات شد و افزود: مدیریت وقف باید به گونه‌ای باشد که اهداف واقفان به بهترین شکل محقق شود.

تقدیر از جهاد دانشگاهی و شهدای مدافع حرم

وی با گرامیداشت یاد شهدای مدافع حرم، به‌ویژه شهید حاج قاسم سلیمانی، اظهار کرد: این شهدا با ایثار و فداکاری خود مانع گسترش جریان‌های تروریستی شدند و امنیت امروز منطقه حاصل مجاهدت‌های آنان است.

آیت‌الله دژکام همچنین از فعالیت‌های جهاد دانشگاهی تقدیر کرد و گفت: انتظار می‌رود این مجموعه با توجه به شعار «اقتدار علمی در افق مقاومت»، تلاش‌های خود را برای توسعه علمی کشور و تقویت ظرفیت‌های دانش‌بنیان بیش از گذشته ادامه دهد.