نشست خبری پزشکیان برگزار میشود
نشست خبری رئیسجمهور با اصحاب رسانه فردا(شنبه) همزمان با ۱۷ مرداد، روز خبرنگار برگزار میشود.
کد خبر: ۱۳۸۸۶۰۹| |
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به گزارش تابناک، مسعود پزشکیان فردا شنبه و همزمان با روز خبرنگار، در نشستی خبری پاسخگوی سوالات خبرنگاران از رسانههای مختلف خواهد بود.
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