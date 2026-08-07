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هشدار صنعاء به مزدوران سعودی: با هرگونه تحرک در خاک یمن مقابله می‌کنیم

صنعاء با اعمال معادله نظامی جدید، هرگونه حضور یا تحرک نیرو‌های سعودی در خاک یمن را هدف مستقیم حملات اعلام کرد.
کد خبر: ۱۳۸۸۶۰۵
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یمن

به گزارش تابناک، یک منبع یمنی امروز جمعه در گفت‌و‌گو با شبکه خبری المیادین، از اعلام یک معادله نظامی جدید از سوی صنعاء در داخل خاک یمن خبر داد.

 

بر اساس این معادله، هرگونه حضور نظامی یا تحرک نیرو‌های عربستان سعودی در خاک یمن و نیز هرگونه حرکت از سمت عربستان سعودی به سمت خاک یمن، هدف حملات مستقیم نیرو‌های مسلح یمن قرار خواهد گرفت.

این منبع یمنی تأکید کرد که هدف صنعاء از این معادله، تعیین تکلیف نبرد در میدان، قطع خطوط ارتباطی نیرو‌های همسو با عربستان و جلوگیری از جابه‌جایی آنها میان استان‌ها است.

 

در بخش دیگری از این هشدار، صنعاء از طریق رسانه‌های محلی به نیرو‌های یمنی که «فریب خورده‌اند» توصیه کرده است که هرچه سریع‌تر پادگان‌های نظامی را ترک کرده و در نزدیکی افسران سعودی تجمع نکنند.

 

همچنین صنعاء به فریب خوردگان یمنی هشدار داد که از هرگونه تجمع و آماده‌باش نظامی پیروی نکنند، زیرا این تجمع‌ها به‌طور مستقیم هدف حملات قرار خواهند گرفت.

 

حزام الاسد: هیچ امنیتی برای نظامیان سعودی و مزدوران آنها در خاک یمن وجود ندارد

 

از سوی دیگر، حزام الاسد، از اعضای ارشد جنبش انصارالله یمن در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی اکس نوشت: «هیچ امنیتی برای نظامیان سعودی، مزدوران آنها و پایگاه‌هایشان در خاک ما وجود ندارد».

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