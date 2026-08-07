عربستان، ترکیه و پاکستان برای تقویت امنیت جمعی خود، یک توافق‌نامه دفاعی مشترک امضا کردند.

عربستان، ترکیه و پاکستان توافقنامه‌ی نظامی امضا کردند

رسانه‌ی روباه پیر، انگلیس، سازمان خبر پراکنی BBC در صفحه‌ی اول خود نوشت: به گزارش رسانه‌های سعودی، رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، امروز (جمعه) وارد شهر جده عربستان شده تا توافق‌نامه دفاعی با عربستان و پاکستان امضا کند.

رسانه‌ی سلطنتی انگلیس، در ادامه آورد: احمد بخشایش اردستانی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفته: «ایران اکنون در تنگه هرمز به اسم عمان اکنون دارد با آمریکا مذاکره می‌کند.»

بنگاه خبر پراکنی استعمار پیر در ادامه‌ی گزارش خود، با اشاره به حملات رزمندگان انصارالله یمن به مواضع نظامیان سعودی، به ادامه‌ی افزایش قیمت نفت اشاره کرد و نوشت: با افزایش نگرانی‌ها درباره وضعیت تردد در تنگه هرمز، روز جمعه، قیمت نفت در بازار‌های جهانی به روند صعودی بازگشت.

بنا بر گزارش BBC، عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان برای تقویت امنیت جمعی خود، یک توافق‌نامه دفاعی مشترک امضا کردند.

این توافق‌نامه که به «پیمان مکه» شهرت یافته، در عربستان سعودی و با حضور محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان، رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه و شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان به امضا رسید.

وزارت امور خارجه پاکستان اعلام کرد که بر اساس این توافق، حمله به هر یک از این سه کشور، به منزله حمله به تمام آنها تلقی خواهد شد.

طبیعتاً عربستان سعودی از این پس باید خیلی مراقب باشد که از خاک این کشور، _هرچند یک پایگاه آمریکایی باشد_ علیه جمهوری اسلامی حمله‌ای صورت نگیرد. چرا که در آن صورت، وضعیت را برای دو کشور پاکستان و ترکیه، دشوار و پیچیده خواهد کرد.

طبیعی است که این دو کشور وارد درگیری نظامی با جمهوری اسلامی ایران نمی‌شوند و ولیعهد عربستان سنگ روی یخ خواهد شد.

امضای توافقنامه‌ی امنیتی بین این سه کشور، هیچ تاًثیری در مواضع اصولی جمهوری اسلامی در حوزه‌ی سیاست خارجی نباید داشته باشد؛ و اتفاقاً زمینه برای اتخاذ تصمیمات بزرگ و انقلابی در ایران بیشتر فراهم خواهد شد.