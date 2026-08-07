صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر

عربستان، ترکیه و پاکستان توافقنامه‌ی نظامی امضا کردند

عربستان، ترکیه و پاکستان برای تقویت امنیت جمعی خود، یک توافق‌نامه دفاعی مشترک امضا کردند.
کد خبر: ۱۳۸۸۶۰۲
| |
1377 بازدید
توافق

رسانه‌ی روباه پیر، انگلیس، سازمان خبر پراکنی BBC در صفحه‌ی اول خود نوشت: به گزارش رسانه‌های سعودی، رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، امروز (جمعه) وارد شهر جده عربستان شده تا توافق‌نامه دفاعی با عربستان و پاکستان امضا کند. 

رسانه‌ی سلطنتی انگلیس، در ادامه آورد: احمد بخشایش اردستانی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفته: «ایران اکنون در تنگه هرمز به اسم عمان اکنون دارد با آمریکا مذاکره می‌کند.» 

بنگاه خبر پراکنی استعمار پیر در ادامه‌ی گزارش خود، با اشاره به حملات رزمندگان انصارالله یمن به مواضع نظامیان سعودی، به ادامه‌ی افزایش قیمت نفت اشاره کرد و نوشت: با افزایش نگرانی‌ها درباره وضعیت تردد در تنگه هرمز، روز جمعه، قیمت نفت در بازار‌های جهانی به روند صعودی بازگشت.

بنا بر گزارش BBC، عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان برای تقویت امنیت جمعی خود، یک توافق‌نامه دفاعی مشترک امضا کردند.

این توافق‌نامه که به «پیمان مکه» شهرت یافته، در عربستان سعودی و با حضور محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان، رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه و شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان به امضا رسید.

وزارت امور خارجه پاکستان اعلام کرد که بر اساس این توافق، حمله به هر یک از این سه کشور، به منزله حمله به تمام آنها تلقی خواهد شد.

طبیعتاً عربستان سعودی از این پس باید خیلی مراقب باشد که از خاک این کشور، _هرچند یک پایگاه آمریکایی باشد_ علیه جمهوری اسلامی حمله‌ای صورت نگیرد. چرا که در آن صورت، وضعیت را برای دو کشور پاکستان و ترکیه، دشوار و پیچیده خواهد کرد.

طبیعی است که این دو کشور وارد درگیری نظامی با جمهوری اسلامی ایران نمی‌شوند و ولیعهد عربستان سنگ روی یخ خواهد شد.

امضای توافقنامه‌ی امنیتی بین این سه کشور، هیچ تاًثیری در مواضع اصولی جمهوری اسلامی در حوزه‌ی سیاست خارجی نباید داشته باشد؛ و اتفاقاً زمینه برای اتخاذ تصمیمات بزرگ و انقلابی در ایران بیشتر فراهم خواهد شد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
عربستان ترکیه پاکستان توافقنامه
آمریکا آماده نخستین سناتور مسلمان هست؟
رمز گشایی از یک اصطلاح خاص در بیانیه اخیر خبرگان رهبری
جنگ ایران و آمریکا چگونه تمام می شود؟
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
جزئیاتی جدید از توافق مکه
فروش آزادانه ماده ویرانگر در کوچه و خیابان/ زوال آهسته و پیوسته با ماده ای که مخدر نیست!
قطر:توافق جدید ایران و آمریکا تا ساعات آینده اعلام می‌شود/ ترامپ: توافق در آستانه نهایی شدن است/ تهران و مسقط درباره تنگه هرمز به توافق رسیدند
عکس‌های روز جهان: از دریچه تابناک
عکس: مقایسه حجم آب سد کرج در مرداد امسال و سال گذشته
خرازی بعد از دروغ‌های تکذیب‌شده؛ این بار نسخه سرنگونی دولت را پیچید / وقتی رویای قدرت جای قانون را می‌گیرد
تغییر رفتار رئیس‌جمهور مکزیک در برابر ترامپ
وقتی تکذیب دفتر رهبری هم حریف رسایی نمی‌شود / سیاست بازی جای تمکین را می‌گیرد؟!
«ما کاری به رهبری نداریم»؛ خودسری تا کجا؟ / زنگ خطر خودسری در سیاست
احتمال سقوط دولت «احمد الشرع» در سوریه متعاقب جنگ با حزب الله لبنان/ داعش در کمین لبنان است
یارانه ۲ میلیون تومانی واریز شد+ جزئیات
نقل‌قول‌های بی‌سند را باور نکنید/ دفتر رهبری ورود کرد
کالابرگ مرداد چه روزی و برای چه کسانی شارژ می‌شود؟ / افزایش اعتبار یک میلیونی منتفی است؟
قرآنِ منسوب به دست‌خط مبارک امام حسین (ع)
مردم این کشورها ۶۰ سالگی را نمی‌بینند! / جایگاه ایران در امید به زندگی کجاست؟
اطلاعیه تعطیلی ادارات در روز چهارشنبه
از درد بی‌حجابی شب‌ها در خانه گریه می‌کنم!  (۱۴۷ نظر)
ادعاهای منتسب به آیت الله مجتبی خامنه‌ای که تکذیب شد!  (۱۲۲ نظر)
چرا مردم دیگر تلویزیون نمی‌بینند؟ /صداوسیما به سقوط تن داده!  (۱۰۳ نظر)
وقتی تکذیب دفتر رهبری هم حریف رسایی نمی‌شود / سیاست بازی جای تمکین را می‌گیرد؟!  (۹۱ نظر)
آقای خرازی! از کجا این همه خبر محرمانه دارید؟ / انسجام را قربانی نکنید  (۸۴ نظر)
پزشکیان: استعفا بدهم، رسماً اعلام می‌کنم!  (۸۱ نظر)
عصبانیت پزشکیان و تماس وسط جلسه را ببینید  (۷۹ نظر)
قطار مهریه همچنان روی ریل ابهامات / مجلس چه چیزی را تغییر می‌دهد؟  (۶۶ نظر)
قطر:توافق جدید ایران و آمریکا تا ساعات آینده اعلام می‌شود/ ترامپ: توافق در آستانه نهایی شدن است/ تهران و مسقط درباره تنگه هرمز به توافق رسیدند  (۵۶ نظر)
«ما کاری به رهبری نداریم»؛ خودسری تا کجا؟ / زنگ خطر خودسری در سیاست  (۵۵ نظر)
ماهی ۴۳۰ میلیارد تومان زیان در شستا/ صورت‌حساب «پارکینگ مدیران» برای بازنشستگان؟  (۵۲ نظر)
سخنان برادر داماد رئیسی درباره استعفای پزشکیان!  (۵۰ نظر)
تصاویر مهاجران افغانی‌ که بر اثر تشنگی جان باختند +18  (۴۵ نظر)
اعترافات وقیحانه سلطنت‌طلبان: ما لشکریان یزید هستیم!  (۴۴ نظر)
بحث پرتنش بر سر تنگه هرمز در شبکه خبر را ببینید  (۴۲ نظر)
tabnak.ir/005pEo
tabnak.ir/005pEo