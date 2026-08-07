خبر سخنگوی کمیسیون امنیت از توافق در چارچوب کلی مذاکرات ایران و عمان بر سر تنگه هرمز

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: چارچوب کلی مذاکرات ایران و عمان بر سر تنگه هرمز تقریبا به توافق رسیده است؛ البته در سطوح بالاتر باید نظر نهایی داده شود.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ حسن قشقاوی، نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی، در گفت وگویی تلویزیونی با اشاره به این موضوع که بسیاری از خبر‌های رسانه‌ای حاکی از این است که مذاکرات ایران و عمان در خصوص تنگه هرمز دارد به نتیجه نهایی می‌رسد بیان کرد: به نظر من این حرف درستی است. چارچوب کلی مذاکرات ایران و عمان بر سر تنگه هرمز تقریبا به توافق رسیده است؛ البته در سطوح بالاتر باید نظر نهایی داده شود.

وی در ادامه اظهار کرد: منتظر هستیم هم برای توافق نهایی و هم برای آن بیانیه مشترکی که خیلی از خطوط کلی را روشن می‌کند تا نظر مراجع بالایی اخذ شود. اِن شاالله به زودی اخبار نهایی و جزییات آن نیز مطرح می‌شود.