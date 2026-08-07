خبر سخنگوی کمیسیون امنیت از توافق در چارچوب کلی مذاکرات ایران و عمان بر سر تنگه هرمز
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: چارچوب کلی مذاکرات ایران و عمان بر سر تنگه هرمز تقریبا به توافق رسیده است؛ البته در سطوح بالاتر باید نظر نهایی داده شود.
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به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ حسن قشقاوی، نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی، در گفت وگویی تلویزیونی با اشاره به این موضوع که بسیاری از خبرهای رسانهای حاکی از این است که مذاکرات ایران و عمان در خصوص تنگه هرمز دارد به نتیجه نهایی میرسد بیان کرد: به نظر من این حرف درستی است. چارچوب کلی مذاکرات ایران و عمان بر سر تنگه هرمز تقریبا به توافق رسیده است؛ البته در سطوح بالاتر باید نظر نهایی داده شود.
وی در ادامه اظهار کرد: منتظر هستیم هم برای توافق نهایی و هم برای آن بیانیه مشترکی که خیلی از خطوط کلی را روشن میکند تا نظر مراجع بالایی اخذ شود. اِن شاالله به زودی اخبار نهایی و جزییات آن نیز مطرح میشود.
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