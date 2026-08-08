از کرولا تا GT-R؛ نگاهی به خودروهایی که از نگاه کارشناسان، مسیر صنعت خودروی ژاپن را برای همیشه تغییر دادند
۵۰ خودرویی که ژاپن را به یک ابرقدرت خودروسازی تبدیل کردند (قسمت اول)
وقتی صحبت از بزرگترین خودروسازان جهان میشود، نام ژاپن همیشه در کنار واژههایی مانند کیفیت، دوام، نوآوری و مهندسی هوشمند قرار میگیرد. اما این جایگاه یک شبه به دست نیامده است. دهها خودرو طی هفت دهه گذشته، پلهپله اعتبار صنعت خودروی ژاپن را ساختهاند؛ از خودروهای اقتصادی که میلیونها خانواده را صاحب اتومبیل کردند تا سوپراسپرتهایی که اروپاییها را به چالش کشیدند. مجله Top Gear بهتازگی نگاهی به ماندگارترین خودروهای ژاپنی تاریخ داشته است. به بهانه این فهرست، در مجموعهای پنج قسمتی، سراغ خودروهایی میرویم که هر کدام به شکلی مسیر صنعت خودروی ژاپن را تغییر دادند.
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به گزارش خبرنگار ماشین کلیک از بخش خودرو تابناک؛ اگر امروز ژاپن یکی از سه قدرت بزرگ صنعت خودرو در جهان محسوب میشود، دلیل آن فقط تولید انبوه یا کیفیت بالای محصولاتش نیست. راز موفقیت خودروسازان ژاپنی در این بود که تقریباً برای هر نیاز و هر سلیقهای، خودرویی ساختند که بعدها به یک معیار جهانی تبدیل شد. از وانتهای جانسخت گرفته تا هاچبکهای اقتصادی، از شاسیبلندهای بیاباننورد تا کوپههای اسپرت، ژاپنیها تقریباً در تمام کلاسهای خودرویی اثری ماندگار از خود بر جای گذاشتهاند.
همین تنوع باعث شده است که وقتی رسانههای معتبر جهان درباره مهمترین خودروهای تاریخ ژاپن صحبت میکنند، انتخاب تنها چند مدل تقریباً غیرممکن باشد. هر خودرو نماینده بخشی از تاریخ است؛ تاریخی که از سالهای پس از جنگ جهانی دوم آغاز شد و امروز به خودروهای برقی، هیبریدی و فناوریهای هوشمند رسیده است.
یکی از نخستین خودروهایی که نمیتوان از کنار نام آن بهسادگی عبور کرد، تویوتا کرولا است. شاید کرولا هیجانانگیزترین خودرو دنیا نباشد و هیچوقت با سوپراسپرتهای ایتالیایی رقابت نکرده باشد، اما کمتر خودرویی به اندازه آن بر زندگی مردم جهان تأثیر گذاشته است. کرولا نه تنها پرفروشترین خودرو تاریخ جهان شد، بلکه به نمادی از اعتماد، دوام و هزینه نگهداری پایین تبدیل شد. میلیونها راننده در آسیا، اروپا، آمریکا و خاورمیانه نخستین تجربه رانندگی خود را پشت فرمان یک کرولا به دست آوردند. موفقیت این خودرو باعث شد نام تویوتا از یک خودروساز آسیایی به برندی جهانی تبدیل شود.
در سوی دیگر این داستان، خودرویی قرار دارد که تصویر کاملاً متفاوتی از ژاپن ارائه داد؛ نیسان اسکایلاین GT-R. اگر کرولا نماد عقلانیت بود، GT-R نماد جاهطلبی محسوب میشد. خودرویی که ثابت کرد ژاپنیها فقط استاد ساخت خودروهای اقتصادی نیستند، بلکه میتوانند مهندسیای ارائه دهند که در پیست مسابقه نیز حرف اول را بزند. سیستم چهارچرخ محرک پیشرفته، موتور شش سیلندر افسانهای و فناوریهایی که سالها جلوتر از زمان خود بودند، باعث شدند GT-R به یکی از محبوبترین خودروهای اسپرت تاریخ تبدیل شود.
اما شاید هیچ خودرویی به اندازه هوندا NSX نگاه جهان را نسبت به سوپراسپرتها تغییر نداد. پیش از معرفی NSX، بسیاری تصور میکردند یک سوپراسپرت باید خودرویی زیبا، اما پرخرج، پیچیده و گاهی غیرقابل اعتماد باشد. هوندا تمام این تصورات را کنار زد. NSX خودرویی بود که عملکردی در حد بهترین محصولات اروپایی ارائه میکرد، اما در عین حال کیفیت مونتاژ، دوام و قابلیت استفاده روزمره یک خودروی ژاپنی را نیز داشت. گفته میشود حتی بسیاری از مهندسان فراری پس از معرفی NSX، مجبور شدند استانداردهای محصولات خود را بازنگری کنند.
در میان خودروهای تأثیرگذار ژاپنی، نام مزدا MX-۵ نیز جایگاه ویژهای دارد. در دههای که رودسترهای سبکوزن تقریباً از بازار حذف شده بودند، مزدا با الهام از خودروهای کلاسیک بریتانیایی، خودرویی ساخت که رانندگی را دوباره به تجربهای ساده، خالص و لذتبخش تبدیل کرد. MX-۵ ثابت کرد برای لذت بردن از رانندگی، همیشه به صدها اسببخار قدرت نیاز نیست. وزن پایین، فرمان دقیق و تعادل فوقالعاده، این خودرو را به محبوبترین رودستر جهان تبدیل کرد؛ عنوانی که هنوز هم در اختیار آن است.
در نقطهای دیگر از این تاریخ، تویوتا لندکروزر قرار دارد؛ خودرویی که شاید هیچوقت سریعترین یا لوکسترین شاسیبلند جهان نبوده، اما در سختترین شرایط، یکی از قابلاعتمادترین خودروهای تاریخ محسوب میشود. از بیابانهای آفریقا گرفته تا کوهستانهای آسیا و جادههای استرالیا، لندکروزر به خودرویی تبدیل شد که بسیاری از سازمانهای امدادی، ارتشها و ماجراجویان بدون آن سفر را آغاز نمیکنند. دوام مکانیکی این خودرو به اندازهای مشهور است که در بسیاری از نقاط جهان، عمر چند دههای آن اتفاقی کاملاً عادی محسوب میشود.
اگر ژاپنیها در ساخت خودروهای خانوادگی و آفرودی موفق بودند، در دنیای خودروهای مسابقهای نیز حرفهای زیادی برای گفتن داشتند. سوبارو ایمپرزا WRX STI یکی از همان خودروهایی است که نامش با مسابقات رالی گره خورده است. ترکیب موتور باکسر، سامانه چهارچرخ محرک دائمی و توانایی فوقالعاده در مسیرهای لغزنده باعث شد این خودرو به اسطورهای برای علاقهمندان رانندگی اسپرت تبدیل شود. بسیاری از جوانان دهه ۹۰ میلادی، نخستین بار با دیدن درخشش ایمپرزا در مسابقات جهانی رالی، عاشق خودروهای ژاپنی شدند.
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