خطیب جمعه تهران: دشمن شکست مفتضحانه خورده و به التماس افتاده، ادبیات باخت را هم بلد نیست

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ حجت الاسلام محمد جواد حاج علی اکبری، خطیب موقت نماز جمعه تهران، در خطبه عبادی نماز جمعه این هفته (۱۶ مرداد) تهران ضمن دعوت نمازگزاران به رعایت تقوای الهی گفت: خداوند در آیه‌ای از قرآن سه امر و سه نهی دارد. جمع این‌ها تقوای تمام عیار است. امر به عدالت، احسان و رسیدگی به فامیل و نزدیکان. نهی از فحشا، منکر و تجاوز به حقوق دیگران و ظلم و ستم.

وی در ادامه اظهار کرد: ما در دهه آخر ماه صفر هستیم. اربعین را پشت سر گذاشتیم. این حماسه بزرگ و با عظمتی که اتفاق افتاد. در ماجرای اربعین آنچه که بیشتر از همه جلوه می‌کند، حماسه زینب (س) است. همه در ساختن فصل نخست شریک امام حسین (ع) است و هم در ساخت فصل دوم شریک امام سجاد (ع) است.

خطیب موقت نماز جمعه تهران با تاکید بر اینکه اراده الهی بر این بود که نقش بانوی تراز اسلام در این حماسه استثنایی تاریخ با حضرت زینب (س) تعریف شود تصریح کرد: اگر سخن از قیام برای خدا، جهاد در راه خدا، پاسداشت فضیلت ها، مبارزه با طاغوت است این حضرت زینب (س) است که میدان دار بوده تا به بشریت اعلام کند که حجت برای آنان با داشتن الگویی همچون حضرت زینب (س) تمام است.

وی در ادامه با اشاره به تعبیر امام شهید از حضرت زینب (س) افزود: حضرت زینب شور و عاطفه زنانه را با عظمت و استقرار و متانت قلب یک انسان مومن و زبان صریح یک مجاهد فی سبیل الله همراه کرد. عظمت زنانه یعنی این. انقلاب اسلامی محصول مکتب امام‌حسین (ع) است. اربعین یعنی بازگشت. بازگشت دوباره به مکتب حسین (ع) و بازخوانی این‌حماسه بزرگ و الهام گرفتن دوباره از حضرت زینب (س) است. عظمت شخصیتی یک زن، ظرفیت بی نظیری که خداوند در وجود یک بانو قرار داده، در پرتو وقار، عفت، حیا با حفظ حریم‌ها است. این الگوی ماندگار است.

زیست عفیفانه اهمیت ذاتی دارد

حجت الاسلام حاج علی اکبری در ادامه با بیان اینکه مسئله زیست عفیفانه، عفت و حیا مسئله عادی نیست گفت: این موضوع هم اهمیت ذاتی داشته و مورد عنایت خاص خداوند و اولیای الهی است. هم نوع طراحی و شبیخون دشمن و تهاجم فرهنگی از یک طرف و غفلت‌ها و کم کاری‌ها از طرف دیگر ماجرا خیلی جدی می‌کند.

وی در ادامه اظهار کرد: سال گذشته و بعد از جنگ ۱۲ روزه موضوع زیست عفیفانه را در نماز جمعه آغاز کردیم. کلید واژه زیست عفیفانه منشا فهرستی از اقدامات در بخش‌های مختلف قرار گرفت. تا به ماجرای کودتای کذایی و بعد جنگ تحمیلی سوم خوردیم و بحث جا ماند. اِن شاالله این بحث را ادامه خواهیم داد.

زیست عفیفانه مسئولیت بزرگی برای دولت و حاکمیت اسلامی است

خطیب موقت نماز جمعه تهران با تاکید بر اینکه جریان شیاطین و طاغوت برای ترویج بی حیایی صف آرایی کرده‌اند افزود: زیست عفیفانه وظیفه قطعی و حتمی آحاد مؤمنان است. از جمله مسئولیت بزرگی برای دولت و حاکمیت اسلامی است. زیست عفیفانه فقط یک تکلیف نیست بلکه حق آحاد جامعه است که سلامت اجتماعی و فکری آنان در گرو زیست عفیفانه است.

ترویج بی حیایی و بی عفتی در دستورکار جبهه دشمن است

وی در ادامه با بیان اینکه بی حیایی و هرزگی ریشه فضیلت‌ها را در جامعه می‌سوزاند گفت: نقش زیست عفیفانه در پیشرفت فکری، اجتماعی، اقتصادی آن هم برای تمدن نوین اسلامی یک نقش برجسته است. دشمن برای اینکه می‌خواهد جلوی پیشرفت امت اسلامی را بگیرد ترویج بی حیایی و بی عفتی را دستورکار جبهه خود قرار داده است. از طرف دیگر زیست عفیفانه نقش مؤثری در تحکیم نهاد خانواده دارد.

شاهد ترویج بی حیایی با سواستفاده از شرایط جنگی هستیم

خطیب موقت نماز جمعه تهران با تاکید بر اینکه امروز یک خطر بزرگ فرهنگ عمومی ما را تهدید می‌کند افزود: هم در زیست فردی و هم در زیست اجتماعی تحرکات سازمان یافته را ملاحظه می‌کنیم. متاسفانه ترویج برهنگی و رفتار‌های سخیف را ملاحظه می‌کنیم. با سواستفاده از موقعیت جنگ این جلوی چشم ما در حال اتفاق افتادن است. این مسئله فقط نگرانی بانوان محجبه ما نیست، خیلی از مراجعات به ما از افرادی است که شاید رعایت حجاب آنچنانی ندارند، اما از صحنه‌هایی که می‌بینند نگران هستند.

نباید با این مسئله مواجهه احساسی داشته باشیم

وی در ادامه تاکید کرد: خبر‌هایی که نشان می‌دهند کسانی پول و دلار می‌گیرند تا با وضعیت ناهنجار در جامعه حضور پیدا کرده و با سرمایه ارزشمند جامعه ما مبارزه کنند. بافت جامعه ما بافت حیا و عفت و خانواده داری است. باید با این مسئله مواجهه درستی انجام شود. نباید با این موضوع مواجهه احساسی داشته باشیم. مواجهه احساسی خیلی اوقات کار را سخت کرده و دو قطبی ایجاد می‌کند. باید مواجهه منطقی و عاقلانه با استفاده از همه ظرفیت‌ها با یک برنامه مناسب داشته باشیم. جامعه ما باید به مصاف این چالش برود.

وی در ادامه با اشاره به اینکه امام شهید ما بشارت دادند که این مسئله بی حیایی‌ها حل می‌شود گفت: امام شهید ما این بشارت را دادند. کار بر عهده همه بخش‌ها است. اِن شاالله خداوند متعال این توفیق را به ما می‌دهد و این مسئله حل می‌شود.

جلوه ویژه اربعین امسال برافراشته شدن پرچم یالثارات بود

حجت الاسلام حاج علی اکبری در خطبه سیاسی نماز جمعه این هفته تهران ضمن دعوت نمازگزاران به رعایت تقوای الهی گفت: خداوند را به خاطر اربعین و این حماسه بزرگ شاکر هستیم. به خاطر این رزمایش با عظمت، پرمفهوم، تاریخ ساز و انسان ساز که به نام امام حسین (ع) انجام شد، به درگاه الهی شکر می‌کنیم. جلوه ویژه امسال این مراسم پرچم یالثارات بود که برافراشته شده بود.

وی در ادامه با بیان اینکه برای همه ملت عزیز عراق و همه کسانی که در مراسم اربعین عاشقانه و کریمانه از مهمانان امام حسین (ع) این‌گونه پذیرایی کردند تشکر می‌کنیم افزود: فردا نیز روز خبرنگار بوده و یاد خبرنگاران شهید را گرامی می‌داریم. از همه خبرنگارانی که در تصویر کشیدن جلوه‌های ویژه نظام، از تشییع رهبری تا تجمعات شبانه این‌گونه در صحنه بوده، روایت کرده و واقعیت‌های زندگی مردم را انعکاس می‌دهند تشکر می‌کنیم. همچنین فرا رسیدن روز شهیدان مدافع حرم در روز ۱۸ مرداد ماه، به ویژه یاد شهید حججی را گرامی می‌داریم.

دشمن شکست مفتضحانه خورده است

خطیب موقت نماز جمعه تهران تصریح کرد: شاهد حرکت میلیونی مردم در مراسم جاماندگان اربعین در تهران بودیم. این جلوه وحدت ملی است. دشمن شکست مفتضحانه خورده و به التماس افتاده است. البته ادبیات باخت را هم بلد نیست.

تا زانو زدن دشمن را نبینیم دست از سرش بر نمی‌داریم

حاج علی اکبری در ادامه تصریح کرد: فهرست جنایت‌های دشمن آمریکایی_ صهیونیستی خیلی طولانی است. خسارت‌های مادی و معنوی این جنگ تحمیلی قابل جبران نیست. تا ملت رشید ایران زانو زدن شما را در برابر نگاه‌های جهانی نبیند دست از سر شما بر نمی‌دارد.

خطیب موقت نماز جمعه تهران در ادامه با اشاره به مولفه‌های قدرت ملی و ایستادگی در برابر دشمن افزود: تنگه هرمز هست. تقویت همه جانبه نیرو‌های مسلح هست. ضربه‌های سخت و ویرانگر هست. تنگه باب المندب هست. تقویت دیپلماسی همسایگی هست. تقویت همه جانبه وحدت ملی هست. جهاد صرفه جویی هست. اقتصاد مقاومتی هست. صیانت از خیابان هست. این ایستادگی مستمر و صیانت از محاسبات مسئولان پابرجا هست. حفظ و تقویت عنصر معنویت هست؛ می‌ایستیم تا انتقام خون مطهر امام شهید خود را از دشمن غدار بگیریم. ان شاالله غافلگیر هم نخواهیم شد.