ثبت تاریخیترین کاهش تردد در تنگه هرمز
با وجود اینکه رئیس جمهور آمریکا از تسلط بر تنگه هرمز میگوید، دادهها حاکی از سقوط آزاد تردد در این منطقه به میانگین سه فروند کشتی در روز است.
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به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ بر اساس دادههای امروز شرکت تحلیل دریایی «کپلر» که به نقل از رویترز منتشر شده، تردد نفتکشها در تنگه هرمز در هفته جاری به شدت کاهش یافته و تنها ۶ فروند نفتکش حامل نفت خام از این آبراه استراتژیک عبور کردهاند.
کاهش بیسابقه تردد کشتیها در تنگه هرمز در حالی رخ داده که رئیس جمهور آمریکا امروز جمعه مدعی شد تنگه هرمز را در کنترل دارد.
بر اساس دادههای کپلر، میانگین تردد روزانه کشتیها از تنگه هرمز در دوران پیش از جنگ حدود ۱۲۰ تا ۱۴۰ فروند بوده است و این رقم در دوران اوج درگیری به میانگین روزانه به حدود ۱۰ تا ۱۳ فروند رسیده بود.
همچنین آمارها نشان میدهد که از ابتدای هفته تاکنون، در مجموع ۲۱ فروند کشتی وارد تنگه هرمز شدهاند که اکثر آنها مسیر تحت کنترل ایران را برای عبور انتخاب کردهاند.
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