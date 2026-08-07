در روزهای گذشته یکی از مقام‌های عالی رتبه حوزه بهداشت مدعی شده بود: در حالیکه ۱ میلیارد دلار دارو و تجهیزات پزشکی در نوبت تامین ارز است ۱۲ هزار خودرو از جمله لکسوس ۷۰۰ که در برخی پایتخت های اروپایی هم شاید پیدا نشود وارد، گمرکات کشور(انزلی و ...) شده است.

به گزارش تابناک، احسان گل محمدی روزنامه نگار نوشته است: گفت‌وگوی من با این جمله آغاز شد؛ البته به شوخی: «مدل‌های مختلف لکسوس را این روزها راحت‌تر از برخی داروها می‌توان در تهران پیدا کرد.»

روز گذشته در گفت‌وگویی صمیمی با حسین کرمانپور، رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت، از کمبود برخی داروها گلایه کردم. با اشاره به ادعای واردات چند هزار دستگاه لکسوس در روزهای بحرانی به کشور توسط یکی از مقامات سابق، به او گفتم: «منتقدان می‌گویند اگر وزارت بهداشت هم به همان اندازه که برای واردات لکسوس اقدام شد، پیگیر بود، شاید امروز بسیاری از داروهای کمیاب در دسترس مردم قرار داشت.»

همین جمله باعث شد کرمانپور با لحنی جدی پاسخ دهد: «پیگیر؟ شخص وزیر بهداشت از ابتدا پیگیر این موضوع بوده و از شدت پیگیری واقعاً فرسوده شده است.»

او تأکید کرد که عملاً چهار روز از هر هفته، بخش عمده وقت وزیر بهداشت و مجموعه حوزه وزارتی صرف مسائل دارو می‌شود؛ از سیاست‌گذاری و تأمین ارز گرفته تا مشکلات ناشی از تحریم، جنگ و حمل‌ونقل.

کرمانپور با اشاره به اینکه پیش از این واردات دارو عمدتاً از مسیرهای هوایی و دریایی انجام می‌شد، گفت: «بیش از ۲۰۰ روز است که این دو مسیر یا با اختلال جدی مواجه‌اند یا در برخی موارد عملاً مسدود شده‌اند. هرچند مشکلات تخصیص ارز در کمبود دارو مؤثر است، اما نباید نقش چالش‌های حمل‌ونقل را نادیده گرفت.»

وی با اشاره به آتش‌بس دو هفته‌ای پس از جنگ رمضان افزود: «در همان دو هفته، صنعت دارو توانست با واردات مواد اولیه تا حدی نفسی تازه کند، اما پس از آن دوباره با همان مشکلات و مسیر ناهموار گذشته روبه‌رو شد.»

رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت همچنین از همکاری برخی کشورها به ویژه چین، در تأمین مواد اولیه دارو قدردانی کرد و گفت: «چین و تا حدودی ترکیه و هند، همکاری خوبی در تأمین مواد اولیه داروها داشتند و نباید نقش این کشورها را در این موفقیت نادیده گرفت.»

کرمانپور در پایان اظهار کرد: «خوشبختانه عزم قابل قبولی در حال شکل‌گیری است تا با حفظ عزت و جایگاه مقتدرانه‌ای که در نتیجه ایستادگی یک‌ساله به دست آمده، دستاوردهای این مسیر به صلحی پایدار تبدیل شود. نخستین قربانی هر جنگ، سلامت مردم است و دارو و تجهیزات پزشکی نیز به دلیل وابستگی به بازار جهانی و ارز، بیشترین آسیب را می‌بینند. با این حال، تیم سلامت در همه این جنگ‌ها ثابت کرده است که تا پای جان در کنار مردم ایران خواهد ایستاد.»