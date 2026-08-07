کدام رفتارهای ایرانی، از نظر خارجیها عجیب است؟
تفاوتهای فرهنگی میان ملتها گاهی باعث میشود رفتارهایی که برای یک جامعه کاملاً عادی و پذیرفتهشده است، از نگاه مردمی در نقطهای دیگر از جهان غیرمعمول یا حتی عجیب به نظر برسد. این موضوع درباره ایرانیان و اروپاییها نیز صدق میکند؛ هرچند کارشناسان تأکید دارند که نباید این تفاوتها را به همه افراد یک کشور تعمیم داد.
به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، یکی از شناختهشدهترین ویژگیهای فرهنگ ایرانی، تعارف است؛ رفتاری که برای بسیاری از اروپاییها قابل درک نیست. در فرهنگ ایران ممکن است فردی چندین بار برای پذیرایی یا پرداخت هزینه اصرار کند، در حالی که در بسیاری از کشورهای اروپایی، افراد معمولاً نخستین پاسخ طرف مقابل را بهعنوان تصمیم نهایی میپذیرند.
مهماننوازی پررنگ ایرانیان نیز از دیگر مواردی است که توجه گردشگران و شهروندان اروپایی را جلب میکند. اصرار میزبان برای صرف غذا، پر کردن دوباره بشقاب مهمان یا همراهی بیش از حد، در ایران نشانه احترام و محبت است، اما در برخی فرهنگهای اروپایی ممکن است دخالت در انتخاب شخصی افراد تلقی شود.
از سوی دیگر، پرسیدن سؤالهای شخصی مانند سن، میزان درآمد، وضعیت تأهل یا زمان ازدواج، در ایران برای بسیاری از افراد امری عادی است؛ اما در بخش بزرگی از اروپا چنین پرسشهایی جزو حریم خصوصی افراد محسوب میشود و ممکن است ناخوشایند باشد.
کارشناسان فرهنگ بینالملل همچنین به وابستگی و ارتباط نزدیک اعضای خانواده در ایران اشاره میکنند. زندگی فرزندان با والدین تا سنین بالاتر یا تماس روزانه با اعضای خانواده، در ایران امری رایج است، اما در برخی کشورهای اروپایی استقلال فردی از سنین پایینتر اهمیت بیشتری دارد.
چانهزنی هنگام خرید نیز یکی دیگر از تفاوتهای فرهنگی است. در بازارهای سنتی ایران، مذاکره بر سر قیمت بخشی از فرآیند خرید محسوب میشود، اما در اغلب فروشگاههای اروپایی قیمتها ثابت است و درخواست تخفیف در شرایط عادی چندان مرسوم نیست.
در حوزه روابط اجتماعی نیز تفاوتهایی دیده میشود. بسیاری از ایرانیان برای حفظ احترام یا جلوگیری از ناراحتی طرف مقابل، پاسخ منفی را بهصورت غیرمستقیم بیان میکنند؛ در حالی که در فرهنگ بسیاری از کشورهای اروپایی، صراحت در بیان نظر و پاسخ مستقیم، نشانه صداقت و احترام تلقی میشود.
موضوع وقتشناسی نیز از دیگر تفاوتهای قابل توجه است. در کشورهایی مانند آلمان، سوئیس و بسیاری از کشورهای شمال اروپا، حتی چند دقیقه تأخیر بدون اطلاع قبلی ممکن است بیاحترامی محسوب شود، در حالی که در برخی موقعیتهای اجتماعی در ایران، انعطاف بیشتری نسبت به زمان وجود دارد.
در ایران معمولاً کفش را دم در درمیآورند. در برخی کشورهای اروپایی هم همینطور است (مثلاً اسکاندیناوی)، اما در بعضی جاها مهمان با کفش وارد خانه میشود مگر اینکه میزبان چیز دیگری بگوید.
اینکه میزبان خودش برای مهمان غذا بکشد یا مرتب بشقاب او را پر کند، برای بعضی اروپاییها غیرعادی است؛ آنها ترجیح میدهند خودشان انتخاب کنند.
در برخی شهرهای ایران بوق زدن رایجتر است، در حالی که در بسیاری از کشورهای اروپایی فقط در مواقع ضروری از بوق استفاده میشود.
رفتارهای عجیب خراجی ها از نظر ایرانیان
البته این تفاوتها یکطرفه نیست. بسیاری از ایرانیان نیز هنگام سفر به اروپا، از رفتارهایی مانند تقسیم دقیق هزینه رستوران، فرد گرایی، کنترل احساسات و منطق نمایی، برنامهریزی از هفتهها قبل برای دیدار دوستان یا تأکید فراوان بر حفظ حریم خصوصی افراد شگفتزده میشوند. صراحت زیاد در بیان نظر یا مخالفت، استقلال فرزندان از سنین پایین و موضوعات دیگری از این دست، از نظر ایرانی ها، احتماالا عجیب و خاص می نماید.
در نهایت، پژوهشگران حوزه فرهنگ تأکید میکنند که این تفاوتها نباید به کلیشهسازی درباره ملتها منجر شود. اروپا مجموعهای از فرهنگهای متنوع است و حتی در یک کشور نیز سبک زندگی افراد میتواند تفاوتهای قابل توجهی داشته باشد. آنچه در این میان اهمیت دارد، شناخت و احترام متقابل به تفاوتهای فرهنگی است؛ موضوعی که میتواند ارتباط میان ملتها را آسانتر و سوءبرداشتهای فرهنگی را کمتر کند.