صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر

کدام رفتارهای ایرانی، از نظر خارجی‌ها عجیب است؟

چرا برخی رفتارهای ایرانیان برای اروپایی‌ها عجیب به نظر می‌رسد؟ اصلا کدام رفتارهای ایرانی، از نظر خارجی‌ها عجیب است؟
کد خبر: ۱۳۸۸۵۶۷
| |
3617 بازدید
ایرانیان

تفاوت‌های فرهنگی میان ملت‌ها گاهی باعث می‌شود رفتارهایی که برای یک جامعه کاملاً عادی و پذیرفته‌شده است، از نگاه مردمی در نقطه‌ای دیگر از جهان غیرمعمول یا حتی عجیب به نظر برسد. این موضوع درباره ایرانیان و اروپایی‌ها نیز صدق می‌کند؛ هرچند کارشناسان تأکید دارند که نباید این تفاوت‌ها را به همه افراد یک کشور تعمیم داد.
به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، یکی از شناخته‌شده‌ترین ویژگی‌های فرهنگ ایرانی، تعارف است؛ رفتاری که برای بسیاری از اروپایی‌ها قابل درک نیست. در فرهنگ ایران ممکن است فردی چندین بار برای پذیرایی یا پرداخت هزینه اصرار کند، در حالی که در بسیاری از کشورهای اروپایی، افراد معمولاً نخستین پاسخ طرف مقابل را به‌عنوان تصمیم نهایی می‌پذیرند.
مهمان‌نوازی پررنگ ایرانیان نیز از دیگر مواردی است که توجه گردشگران و شهروندان اروپایی را جلب می‌کند. اصرار میزبان برای صرف غذا، پر کردن دوباره بشقاب مهمان یا همراهی بیش از حد، در ایران نشانه احترام و محبت است، اما در برخی فرهنگ‌های اروپایی ممکن است دخالت در انتخاب شخصی افراد تلقی شود.

کدام رفتارهای ایرانی، از نظر خارجی‌ها عجیب است؟
از سوی دیگر، پرسیدن سؤال‌های شخصی مانند سن، میزان درآمد، وضعیت تأهل یا زمان ازدواج، در ایران برای بسیاری از افراد امری عادی است؛ اما در بخش بزرگی از اروپا چنین پرسش‌هایی جزو حریم خصوصی افراد محسوب می‌شود و ممکن است ناخوشایند باشد.
کارشناسان فرهنگ بین‌الملل همچنین به وابستگی و ارتباط نزدیک اعضای خانواده در ایران اشاره می‌کنند. زندگی فرزندان با والدین تا سنین بالاتر یا تماس روزانه با اعضای خانواده، در ایران امری رایج است، اما در برخی کشورهای اروپایی استقلال فردی از سنین پایین‌تر اهمیت بیشتری دارد.
چانه‌زنی هنگام خرید نیز یکی دیگر از تفاوت‌های فرهنگی است. در بازارهای سنتی ایران، مذاکره بر سر قیمت بخشی از فرآیند خرید محسوب می‌شود، اما در اغلب فروشگاه‌های اروپایی قیمت‌ها ثابت است و درخواست تخفیف در شرایط عادی چندان مرسوم نیست.
در حوزه روابط اجتماعی نیز تفاوت‌هایی دیده می‌شود. بسیاری از ایرانیان برای حفظ احترام یا جلوگیری از ناراحتی طرف مقابل، پاسخ منفی را به‌صورت غیرمستقیم بیان می‌کنند؛ در حالی که در فرهنگ بسیاری از کشورهای اروپایی، صراحت در بیان نظر و پاسخ مستقیم، نشانه صداقت و احترام تلقی می‌شود.

کدام رفتارهای ایرانی، از نظر خارجی‌ها عجیب است؟
موضوع وقت‌شناسی نیز از دیگر تفاوت‌های قابل توجه است. در کشورهایی مانند آلمان، سوئیس و بسیاری از کشورهای شمال اروپا، حتی چند دقیقه تأخیر بدون اطلاع قبلی ممکن است بی‌احترامی محسوب شود، در حالی که در برخی موقعیت‌های اجتماعی در ایران، انعطاف بیشتری نسبت به زمان وجود دارد.

در ایران معمولاً کفش را دم در درمی‌آورند. در برخی کشورهای اروپایی هم همین‌طور است (مثلاً اسکاندیناوی)، اما در بعضی جاها مهمان با کفش وارد خانه می‌شود مگر اینکه میزبان چیز دیگری بگوید.
 اینکه میزبان خودش برای مهمان غذا بکشد یا مرتب بشقاب او را پر کند، برای بعضی اروپایی‌ها غیرعادی است؛ آن‌ها ترجیح می‌دهند خودشان انتخاب کنند.
در برخی شهرهای ایران بوق زدن رایج‌تر است، در حالی که در بسیاری از کشورهای اروپایی فقط در مواقع ضروری از بوق استفاده می‌شود.

رفتارهای عجیب خراجی ها از نظر ایرانیان
البته این تفاوت‌ها یک‌طرفه نیست. بسیاری از ایرانیان نیز هنگام سفر به اروپا، از رفتارهایی مانند تقسیم دقیق هزینه رستوران، فرد گرایی، کنترل احساسات و منطق نمایی، برنامه‌ریزی از هفته‌ها قبل برای دیدار دوستان یا تأکید فراوان بر حفظ حریم خصوصی افراد شگفت‌زده می‌شوند. صراحت زیاد در بیان نظر یا مخالفت، استقلال فرزندان از سنین پایین و موضوعات دیگری از این دست، از نظر ایرانی ها، احتماالا عجیب و خاص می نماید.
در نهایت، پژوهشگران حوزه فرهنگ تأکید می‌کنند که این تفاوت‌ها نباید به کلیشه‌سازی درباره ملت‌ها منجر شود. اروپا مجموعه‌ای از فرهنگ‌های متنوع است و حتی در یک کشور نیز سبک زندگی افراد می‌تواند تفاوت‌های قابل توجهی داشته باشد. آنچه در این میان اهمیت دارد، شناخت و احترام متقابل به تفاوت‌های فرهنگی است؛ موضوعی که می‌تواند ارتباط میان ملت‌ها را آسان‌تر و سوءبرداشت‌های فرهنگی را کمتر کند.



اشتراک گذاری
برچسب ها
ایران ایرانیان فرهنگ تعارف روابط اجتماعی عادت ها
آمریکا آماده نخستین سناتور مسلمان هست؟
رمز گشایی از یک اصطلاح خاص در بیانیه اخیر خبرگان رهبری
جنگ ایران و آمریکا چگونه تمام می شود؟
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
محبوب‌ترین سن، چندسالگی است؟
هیچ‌گاه این ۸ اطلاعات شخصی خود را فاش نکنید
چه رفتارهایی نشانه بلوغ عاطفی ماست؟
شوخی بازیگر آمریکایی با تعارف ایرانی‌ها سر غذا
شوخی تلویزیون سوئد با فرهنگ تعارف ایرانی
لزوم استعدادیابی و استعدادپروری در ورزش دانش‌آموزی
چند راهکار خوب برای عادت کردن به عادت‌های خوب
فروش آزادانه ماده ویرانگر در کوچه و خیابان/ زوال آهسته و پیوسته با ماده ای که مخدر نیست!
قطر:توافق جدید ایران و آمریکا تا ساعات آینده اعلام می‌شود/ ترامپ: توافق در آستانه نهایی شدن است/ تهران و مسقط درباره تنگه هرمز به توافق رسیدند
عکس‌های روز جهان: از دریچه تابناک
عکس: مقایسه حجم آب سد کرج در مرداد امسال و سال گذشته
تغییر رفتار رئیس‌جمهور مکزیک در برابر ترامپ
خرازی بعد از دروغ‌های تکذیب‌شده؛ این بار نسخه سرنگونی دولت را پیچید / وقتی رویای قدرت جای قانون را می‌گیرد
وقتی تکذیب دفتر رهبری هم حریف رسایی نمی‌شود / سیاست بازی جای تمکین را می‌گیرد؟!
«ما کاری به رهبری نداریم»؛ خودسری تا کجا؟ / زنگ خطر خودسری در سیاست
احتمال سقوط دولت «احمد الشرع» در سوریه متعاقب جنگ با حزب الله لبنان/ داعش در کمین لبنان است
یارانه ۲ میلیون تومانی واریز شد+ جزئیات
نقل‌قول‌های بی‌سند را باور نکنید/ دفتر رهبری ورود کرد
کالابرگ مرداد چه روزی و برای چه کسانی شارژ می‌شود؟ / افزایش اعتبار یک میلیونی منتفی است؟
قرآنِ منسوب به دست‌خط مبارک امام حسین (ع)
مردم این کشورها ۶۰ سالگی را نمی‌بینند! / جایگاه ایران در امید به زندگی کجاست؟
اطلاعیه تعطیلی ادارات در روز چهارشنبه
از درد بی‌حجابی شب‌ها در خانه گریه می‌کنم!  (۱۴۷ نظر)
ادعاهای منتسب به آیت الله مجتبی خامنه‌ای که تکذیب شد!  (۱۲۲ نظر)
چرا مردم دیگر تلویزیون نمی‌بینند؟ /صداوسیما به سقوط تن داده!  (۱۰۳ نظر)
وقتی تکذیب دفتر رهبری هم حریف رسایی نمی‌شود / سیاست بازی جای تمکین را می‌گیرد؟!  (۹۱ نظر)
آقای خرازی! از کجا این همه خبر محرمانه دارید؟ / انسجام را قربانی نکنید  (۸۴ نظر)
پزشکیان: استعفا بدهم، رسماً اعلام می‌کنم!  (۸۱ نظر)
عصبانیت پزشکیان و تماس وسط جلسه را ببینید  (۷۹ نظر)
قطار مهریه همچنان روی ریل ابهامات / مجلس چه چیزی را تغییر می‌دهد؟  (۶۶ نظر)
قطر:توافق جدید ایران و آمریکا تا ساعات آینده اعلام می‌شود/ ترامپ: توافق در آستانه نهایی شدن است/ تهران و مسقط درباره تنگه هرمز به توافق رسیدند  (۵۶ نظر)
«ما کاری به رهبری نداریم»؛ خودسری تا کجا؟ / زنگ خطر خودسری در سیاست  (۵۵ نظر)
ماهی ۴۳۰ میلیارد تومان زیان در شستا/ صورت‌حساب «پارکینگ مدیران» برای بازنشستگان؟  (۵۲ نظر)
سخنان برادر داماد رئیسی درباره استعفای پزشکیان!  (۵۰ نظر)
تصاویر مهاجران افغانی‌ که بر اثر تشنگی جان باختند +18  (۴۵ نظر)
اعترافات وقیحانه سلطنت‌طلبان: ما لشکریان یزید هستیم!  (۴۴ نظر)
بحث پرتنش بر سر تنگه هرمز در شبکه خبر را ببینید  (۴۲ نظر)
tabnak.ir/005pEF
tabnak.ir/005pEF