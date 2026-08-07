درخواست هادی العامری از رهبران مقاومت اسلامی عراق

به گزارش تابناک؛ هادی العامری، دبیر کل سازمان بدر در پیامی به رهبران مقاومت اسلامی در عراق خواستار تعویق در واکنش به تجاوزات اخیر سعودی به دلیل مصلحت برتر کشور عراق شد.

العامری در ادامه متعهد شد که خسارت و حقوق خانواده‌های شهدا و مجروحان را از طریق راهکار‌های دیپلماتیک پیگیری و جبران کند.

در پی تجاوزات اخیر آمریکایی-سعودی که مواضع نیرو‌های الحشد الشعبی را در چندین استان عراق هدف قرار داد، ۲۰ نفر شهید و ۳۲ نفر دیگر مجروح شدند.

این در حالی است که در واکنش به این حملات، دبیرکل سازمان بدر پیشتر با تاکید بر اینکه خون شهدا بیهوده ریخته نخواهد شد، سوگند یاد کرد که انتقام آنها را خواهد گرفت.

وی گفت عراق پیروز خواهد شد و قوی و متحد باقی خواهد ماند.

دبیرکل سازمان بدر در اشاره به تهدیدات مداوم علیه کشورش افزود: کسانی که دیروز خودرو‌های بمب‌گذاری شده و بمب‌گذاران انتحاری را به عراق می‌فرستادند، امروز برای ارسال موشک بازگشته‌اند.