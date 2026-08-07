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طالبان پرونده داعش در افغانستان را بست

‌طالبان مدعی شد که تمامی پایگاه و مراکز فعالیت داعش در افغانستان از بین رفته است.
کد خبر: ۱۳۸۸۵۶۰
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طالبان

به گزارش تابناک به نقل از رویترز؛ ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان بار دیگر تأکید کرد که به هیچ گروهی اجازه داده نخواهد شد از خاک افغانستان برای اقدام علیه کشور‌های دیگر استفاده کند.

وی در یک فایل صوتی که در اختیار رسانه‌ها قرار داده، اعلام کرد گروه تروریستی داعش در افغانستان به‌طور کامل سرکوب شده و تمامی مراکز و پایگاه‌های این گروه از بین رفته است.

پیش از این سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه از حضور و گسترش فعالیت داعش در افغانستان ابراز نگرانی کرده بود.

آخرین حمله داعش در افغانستان مربوط به سال ۲۰۲۶ بود که در یک رستوران چینی در کابل رخ داد. در این حمله دست‌کم ۷ نفر کشته و بیش از ۱۳ نفر زخمی شدند و داعش خراسان مسئولیت آن را بر عهده گرفت.

طلوع نیوز می‌نویسد که حملات داعش طی ۵ سال گذشته به شدت کاهش یافته،، اما بسیاری از مقامات غربی همچنان می‌گویند که داعش در افغانستان وجود داشته و خطر جدی برای امنیت منطقه است.

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