نبض خبر
سکوت پزشکیان درباره شعار انتخاباتی مهمش روی آنتن
مسعود پزشکیان در مصاحبه به مناسبت آغاز سومین سال دولتش، با اشاره به خصوصی سازی ایران خودرو، از خصوصی سازی سایپا خبر داد. او در عین حال درباره عدم آزادسازی واردات خودرو که جزو شعارهای انتخاباتیاش بود و اتفاقاً نیازی به جز صدور یک بخشنامه از سوی دولت ندارد، توضیحی نداد. پزشکیان همچنین درباره تکمیل کریدورهای بین المللی ایران توضیحاتی داد. این بخش از اظهارات پزشکیان را میبینید و میشنوید.
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برچسبها:نبض خبر مسعود پزشکیان خصوصی سازی سایپا ایران خودرو ویدیو
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