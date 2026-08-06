پاسخ قالیباف به اظهارات ترامپ درباره ایران
قالیباف در واکنش به ادعاهای اخیر مقامات آمریکا به دیپلماسی نمایشی، شکستخورده و تکراری آنها اشاره کرد.
کد خبر: ۱۳۸۸۵۳۵| |
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به گزارش تابناک؛ قالیباف در واکنش به ادعاهای اخیر مقامات آمریکا به دیپلماسی نمایشی، شکستخورده و تکراری آنها اشاره کرد و نوشت:
«حملهٔ بزرگی تو راهه… صبر کنید، بیخیال، اونها میخوان مذاکره کنن.»
این حرفها چیزی جز یک دیپلماسی نمایشی تکراری نیست.
استفاده از قلدری + وعدههای عملنشده + اخبار جعلی بهعنوان اهرم فشار برای مذاکره، یک استراتژی شکستخورده است.
واقعیتها را بپذیرید و به تعهداتتان عمل کنید. ما به نمایشهای بیشتر نیازی نداریم.
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