پاسخ قالیباف به اظهارات ترامپ درباره ایران

قالیباف در واکنش‌ به ادعاهای اخیر مقامات آمریکا به دیپلماسی نمایشی، شکست‌خورده و تکراری آنها اشاره کرد.

به گزارش تابناک؛ قالیباف در واکنش‌ به ادعاهای اخیر مقامات آمریکا به دیپلماسی نمایشی، شکست‌خورده و تکراری آنها اشاره کرد و نوشت:

«حملهٔ بزرگی تو راهه… صبر کنید، بی‌خیال، اونها می‌خوان مذاکره کنن.»

این حرف‌ها چیزی جز یک دیپلماسی نمایشی تکراری نیست.

استفاده از قلدری + وعده‌های عمل‌نشده + اخبار جعلی به‌عنوان اهرم فشار برای مذاکره، یک استراتژی شکست‌خورده است.

واقعیت‌ها را بپذیرید و به تعهدات‌تان عمل کنید. ما به نمایش‌های بیشتر نیازی نداریم.