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پاسخ قالیباف به اظهارات ترامپ درباره ایران

قالیباف در واکنش‌ به ادعاهای اخیر مقامات آمریکا به دیپلماسی نمایشی، شکست‌خورده و تکراری آنها اشاره کرد.
کد خبر: ۱۳۸۸۵۳۵
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6301 بازدید
پاسخ قالیباف به ترامپ

به گزارش تابناک؛ قالیباف در واکنش‌ به ادعاهای اخیر مقامات آمریکا به دیپلماسی نمایشی، شکست‌خورده و تکراری آنها اشاره کرد و نوشت:

«حملهٔ بزرگی تو راهه… صبر کنید، بی‌خیال، اونها می‌خوان مذاکره کنن.»
این حرف‌ها چیزی جز یک دیپلماسی نمایشی تکراری نیست. 

استفاده از قلدری + وعده‌های عمل‌نشده + اخبار جعلی به‌عنوان اهرم فشار برای مذاکره، یک استراتژی شکست‌خورده است.

واقعیت‌ها را بپذیرید و به تعهدات‌تان عمل کنید. ما به نمایش‌های بیشتر نیازی نداریم.

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