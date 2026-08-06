واکنش سفارت ایران به بیانیه مغرضانه اتریش

به گزارش تابناک؛ سفارت جمهوری اسلامی ایران در وین تصریح کرد: بیانیه سیاسی و مغرضانه اخیرا منتشر شده توسط جمعی از نمایندگان پارلمان اتریش در رابطه با اغتشاشات ژانویه 2026 در ایران و طرح درخواست به اصطلاح «توقف اعدام ها در ایران» و حمایت از عوامل تروریست و جنایتکاری که با هدایت موساد و سیا اقدام به اغتشاش، تخریب اموال عمومی، برهم زدن نظم و امنیت جامعه و به شهادت رساندن مردم عادی و ماموران قانون ‌کرده اند، قلب واقعیات و حرکت در مسیری اشتباه و غیرسازنده بوده و کاملا محکوم و غیر قابل قبول است.

سفارت ایران خاطرنشان کرد: این بیانیه در حالی منتشر می شود که این مدعیان حقوق بشر چشمان خود را بر روی جنگ تجاوز کارانه و غیرقانونی رژیم های اسرائیل و آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران و کشتار عمدی غیرنظامیان که تنها در یک مورد به شهادت 168 کودک دبستانی در مدرسه ابتدایی شجره طیبه میناب منجر شد، بسته اند.