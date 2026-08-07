سکته مغزی همچنان یکی از مهم‌ترین عوامل مرگ و ناتوانی در جهان است، اما متخصصان می‌گویند بخش بزرگی از موارد ابتلا با اصلاح سبک زندگی قابل پیشگیری است. تازه‌ترین توصیه‌های انجمن قلب آمریکا نشان می‌دهد خواب باکیفیت، فعالیت بدنی منظم، تغذیه سالم، کنترل فشار خون و پرهیز از دخانیات، مهم‌ترین راهکار‌های کاهش خطر سکته مغزی هستند.

در گذشته تصور می شد خواب کافی و ورزش به تنهایی می توانند خطر سکته مغزی را تا 25 درصد کاهش دهند، اما یافته های علمی امروز نشان می دهد پیشگیری از سکته مغزی به مجموعه ای از عادت های سالم وابسته است.

به گزارش تابناک به نقل از عصرایران؛ با این حال، خواب مناسب و فعالیت بدنی همچنان در میان مهم ترین توصیه های متخصصان قرار دارند و نقش کلیدی در حفظ سلامت قلب و مغز ایفا می کنند.

1. خواب کافی و منظم

متخصصان توصیه می کنند بزرگسالان هر شب به طور متوسط 7 تا 9 ساعت خواب باکیفیت داشته باشند. خواب مناسب به تنظیم فشار خون، کاهش التهاب، بهبود عملکرد مغز و حفظ سلامت عروق کمک می کند. در مقابل، کم خوابی مزمن و حتی خواب بیش از حد در برخی افراد می تواند با افزایش خطر بیماری های قلبی و سکته مغزی همراه باشد. امروزه علاوه بر مدت خواب، منظم بودن ساعت خواب و کیفیت آن نیز اهمیت زیادی دارد.

2. فعالیت بدنی منظم

انجمن قلب آمریکا توصیه می کند بزرگسالان در طول هفته دست کم 150 دقیقه فعالیت بدنی با شدت متوسط یا 75 دقیقه فعالیت شدید داشته باشند. پیاده روی تند، دوچرخه سواری، شنا یا هر فعالیت هوازی منظم می تواند به کاهش فشار خون، کنترل وزن، بهبود گردش خون و کاهش خطر سکته مغزی کمک کند. انجام تمرین های قدرتی دست کم دو روز در هفته نیز توصیه می شود.

3. فشار خون را جدی بگیرید

پزشکان همچنان فشار خون بالا را مهم ترین عامل خطر قابل کنترل برای سکته مغزی می دانند. اندازه گیری منظم فشار خون و درمان به موقع آن، یکی از موثرترین اقدامات برای پیشگیری از نخستین سکته مغزی است.

4. تغذیه سالم را در برنامه روزانه قرار دهید

رژیم غذایی سرشار از میوه، سبزی، غلات کامل، حبوبات، مغزها و ماهی، همراه با کاهش مصرف نمک، غذاهای فراوری شده و چربی های اشباع، سلامت قلب و عروق را تقویت می کند. بسیاری از متخصصان، رژیم مدیترانه ای را یکی از بهترین الگوهای غذایی برای کاهش خطر سکته مغزی می دانند.

5. از دخانیات دوری کنید

سیگار و سایر محصولات حاوی نیکوتین به رگ های خونی آسیب می رسانند و احتمال تشکیل لخته خون را افزایش می دهند. ترک دخانیات، حتی پس از سال ها مصرف، می تواند خطر سکته مغزی و بیماری های قلبی را به طور قابل توجهی کاهش دهد.