صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر

دستگاهی که ۳۰سال پیش آینده موبایل را پیش‌بینی کرد!

امروز گوشی‌های هوشمند به بخشی جدایی ناپذیر از زندگی روزمره تبدیل شده‌اند، اما کمتر کسی می‌داند نخستین دستگاهی که می‌توان آن را یک گوشی هوشمند واقعی نامید، بیش از سه دهه پیش توسط IBM طراحی و روانه بازار شد. IBM Simon Personal Communicator با صفحه نمایش لمسی، قلم دیجیتال، ایمیل و مجموعه‌ای از برنامه‌های کاربردی، سال‌ها جلوتر از زمان خود بود.
کد خبر: ۱۳۸۸۵۲۸
| |
4306 بازدید
قدیمی ترین موبایل

در حالی که بسیاری آغاز عصر گوشی های هوشمند را با آیفون یا نخستین گوشی های اندرویدی می دانند، تاریخ فناوری روایت دیگری دارد. در سال 1992، IBM نمونه اولیه این دستگاه را با نام رمز Angler معرفی کرد و پس از دو سال توسعه، محصول نهایی با نام Simon Personal Communicator در 16 اوت 1994 وارد بازار آمریکا شد. این دستگاه توسط شرکت میتسوبیشی الکتریک ساخته و از طریق اپراتور BellSouth عرضه شد.

به گزارش تابناک به نقل از عصرایران؛ برخلاف تلفن های همراه رایج آن دوران که تنها برای برقراری تماس طراحی شده بودند، سایمون امکاناتی را در اختیار کاربران قرار می داد که امروزه در همه گوشی های هوشمند بدیهی به نظر می رسند. این دستگاه به یک صفحه نمایش لمسی مقاومتی مجهز بود که با قلم یا حتی انگشت قابل استفاده بود و برنامه هایی مانند تقویم، دفترچه تلفن، ماشین حساب، یادداشت، ساعت جهانی و مدیریت قرارهای ملاقات را در خود جای داده بود. همچنین کاربران می توانستند ایمیل ارسال کنند، فکس بفرستند و دریافت کنند و از قابلیت پیجر نیز بهره ببرند.

از نظر سخت افزاری، سایمون دستگاهی بزرگ و سنگین محسوب می شد. نمایشگر تک رنگ، پردازنده 16 مگاهرتزی، حافظه محدود و باتری با دوام نه چندان زیاد، از محدودیت های طبیعی فناوری آن دوران بودند. قیمت اولیه آن نیز حدود 899 دلار بود که برای بسیاری از کاربران رقم بالایی به شمار می رفت. همین عوامل باعث شد این محصول تنها تا سال 1995 در بازار باقی بماند و حدود 50000 دستگاه از آن به فروش برسد.

با وجود موفقیت تجاری محدود، بسیاری از کارشناسان امروز IBM Simon را نخستین گوشی هوشمند واقعی جهان می دانند؛ دستگاهی که سال ها پیش از رواج اینترنت همراه و فروشگاه های نرم افزاری، ایده ترکیب تلفن همراه و رایانه جیبی را عملی کرد. بسیاری از قابلیت هایی که اکنون در میلیاردها گوشی هوشمند وجود دارند، نخستین بار در همین محصول به نمایش گذاشته شدند.

امروزه نمونه هایی از IBM Simon در موزه های فناوری و مجموعه های شخصی نگهداری می شوند و این دستگاه به عنوان یکی از مهم ترین نقاط عطف تاریخ ارتباطات دیجیتال شناخته می شود. اگرچه سایمون هرگز به موفقیت تجاری آیفون یا گوشی های اندرویدی نرسید، اما بسیاری از مفاهیم پایه ای که امروزه از یک گوشی هوشمند انتظار داریم، بیش از 30 سال پیش در همین دستگاه شکل گرفته بود.

دستگاهی که ۳۰سال پیش آینده موبایل را پیش‌بینی کرد!

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
موبایل گوشی گوشی هوشمند قدیمی ترین موبایل
آمریکا آماده نخستین سناتور مسلمان هست؟
رمز گشایی از یک اصطلاح خاص در بیانیه اخیر خبرگان رهبری
جنگ ایران و آمریکا چگونه تمام می شود؟
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
نتایج یک پژوهش درباره استفاده از موبایل قبل از خواب
سامسونگ S25 اولترا در برابر شیائومی 15 اولترا (عکس)
همه چیز درباره تماس تصویری از طریق موبایل
این تلفن‌همراه تا یک هفته شارژ نگه می‌دارد
موبایل امسال چقدر گران شد؟
۲ میلیارد دلار موبایل وارد کشور شد
مقایسه شیائومی ۱۵ اولترا، مدعی تاج و تخت تله‌فوتو با اس ۲۵ اولترا
دیگر ارتباطی بین تلفن همراه و سرطان وجود ندارد
آغاز تولید آیفون ۱۵ اپل در هند
ناتینگ فون جدید، یک گوشی متفاوت
9 نکته جالب‌توجه در مورد گوشی‌های هوشمند موبایل
سرما چه تأثیری روی گوشی می‌گذارد؟
نخستین جزئیات مهم از آیفون ۱۸ پرو
چگونه استفاده فرزند خود از موبایل را مدیریت کنیم؟
گوشی "رژلبی" نوکیا که با جنیفر لوپز همبازی شد! (+عکس)
از دستفروش موبایل نخرید!
گوشی قاپی از مردم در روز روشن
استفاده از موبایل هنگام خواب شبانه این ۸ خطر را دارد
موبایلی که به شبکه‌های اجتماعی وصل نمی‌شود!
کدام مدل‌های آیفون نسخه جدید iOS را دریافت می‌کنند؟
نظرسنجی
آیا از ابزارهای هوش مصنوعی استفاده می کنید؟
فروش آزادانه ماده ویرانگر در کوچه و خیابان/ زوال آهسته و پیوسته با ماده ای که مخدر نیست!
قطر:توافق جدید ایران و آمریکا تا ساعات آینده اعلام می‌شود/ ترامپ: توافق در آستانه نهایی شدن است/ تهران و مسقط درباره تنگه هرمز به توافق رسیدند
عکس‌های روز جهان: از دریچه تابناک
عکس: مقایسه حجم آب سد کرج در مرداد امسال و سال گذشته
تغییر رفتار رئیس‌جمهور مکزیک در برابر ترامپ
خرازی بعد از دروغ‌های تکذیب‌شده؛ این بار نسخه سرنگونی دولت را پیچید / وقتی رویای قدرت جای قانون را می‌گیرد
وقتی تکذیب دفتر رهبری هم حریف رسایی نمی‌شود / سیاست بازی جای تمکین را می‌گیرد؟!
«ما کاری به رهبری نداریم»؛ خودسری تا کجا؟ / زنگ خطر خودسری در سیاست
احتمال سقوط دولت «احمد الشرع» در سوریه متعاقب جنگ با حزب الله لبنان/ داعش در کمین لبنان است
یارانه ۲ میلیون تومانی واریز شد+ جزئیات
نقل‌قول‌های بی‌سند را باور نکنید/ دفتر رهبری ورود کرد
کالابرگ مرداد چه روزی و برای چه کسانی شارژ می‌شود؟ / افزایش اعتبار یک میلیونی منتفی است؟
قرآنِ منسوب به دست‌خط مبارک امام حسین (ع)
مردم این کشورها ۶۰ سالگی را نمی‌بینند! / جایگاه ایران در امید به زندگی کجاست؟
اطلاعیه تعطیلی ادارات در روز چهارشنبه
از درد بی‌حجابی شب‌ها در خانه گریه می‌کنم!  (۱۴۷ نظر)
ادعاهای منتسب به آیت الله مجتبی خامنه‌ای که تکذیب شد!  (۱۲۲ نظر)
چرا مردم دیگر تلویزیون نمی‌بینند؟ /صداوسیما به سقوط تن داده!  (۱۰۳ نظر)
وقتی تکذیب دفتر رهبری هم حریف رسایی نمی‌شود / سیاست بازی جای تمکین را می‌گیرد؟!  (۹۱ نظر)
آقای خرازی! از کجا این همه خبر محرمانه دارید؟ / انسجام را قربانی نکنید  (۸۴ نظر)
پزشکیان: استعفا بدهم، رسماً اعلام می‌کنم!  (۸۱ نظر)
عصبانیت پزشکیان و تماس وسط جلسه را ببینید  (۷۹ نظر)
قطار مهریه همچنان روی ریل ابهامات / مجلس چه چیزی را تغییر می‌دهد؟  (۶۶ نظر)
قطر:توافق جدید ایران و آمریکا تا ساعات آینده اعلام می‌شود/ ترامپ: توافق در آستانه نهایی شدن است/ تهران و مسقط درباره تنگه هرمز به توافق رسیدند  (۵۶ نظر)
«ما کاری به رهبری نداریم»؛ خودسری تا کجا؟ / زنگ خطر خودسری در سیاست  (۵۵ نظر)
ماهی ۴۳۰ میلیارد تومان زیان در شستا/ صورت‌حساب «پارکینگ مدیران» برای بازنشستگان؟  (۵۲ نظر)
سخنان برادر داماد رئیسی درباره استعفای پزشکیان!  (۵۰ نظر)
تصاویر مهاجران افغانی‌ که بر اثر تشنگی جان باختند +18  (۴۵ نظر)
اعترافات وقیحانه سلطنت‌طلبان: ما لشکریان یزید هستیم!  (۴۴ نظر)
بحث پرتنش بر سر تنگه هرمز در شبکه خبر را ببینید  (۴۲ نظر)
tabnak.ir/005pDc
tabnak.ir/005pDc