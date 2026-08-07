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این درد‌ها را در کودکان جدی بگیرید

به گفته کارشناسان، از هر ۵ کودک تقریباً ۲ کودک درد‌های سنین رشد را تجربه می‌کند.
کد خبر: ۱۳۸۸۵۲۳
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دردهای کودکان

کودک شما در نیمه‌های شب با درد از خواب بیدار می‌شود، پای خود را محکم گرفته و از درد شدید گلایه می‌کند. شما به او کمی مسکن می‌دهید و گمان می‌کنید که درد او درد در حال رشد بودن استخوان‌های او است، او به خواب می‌رود، اما بعد از مدتی دوباره از درد بیدار می‌شود. در این زمان است که از خود می‌پرسید؛ شاید این درد جدی‌تر از درد سن رشد است.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ این درد‌ها بیشتر در ران، ساق پا یا پشت زانو احساس می‌شود. با ما در این مقاله همراه باشید تا دانش آن را بدست آورید که چه زمان درد‌های سنین رشد نگران کننده است و باید جدی گرفته شود.

درد سنین رشد چیست؟

درد رشد، درد‌های مبهمی همانند گرفتگی عضلانی است که کودکان در سنین ۳ یا ۴ سالگی و۱۱ تا ۱۵ سالگی آن را تجربه می‌کنند.

این درد‌ها که بیشتر عصر، قبل از شام و در زمان خواب احساس می‌شوند، گاهی به حدی است که موجب بیداری کودک از خواب می‌شود.

درد رشد تمام کودکان را درگیر نمی‌کند، اما گاهی ممکن است ناشی از یک بیماری دیگر باشد، لذا باید این درد‌های را به درستی شناخت و سایر درد‌ها را درد رشد تلاقی نکرد.

جیسون هوم، استادیار اطفال در کلینیک مایو در روچستردر این خصوص معتقد است؛ «از آنجایی که کودکان به سرعت رشد می‌کنند، ماهیچه‌ها، تاندون‌ها و رباط‌های آنها نیز در حال رشد هستند. این اعضای بدن "ممکن است با سرعت یکسانی رشد نکنند، و همین امر موجب ایجاد درد در برخی نواحی بدن شود.»

درد رشد معمولا دوره‌ای بوده و حدود ۱۰ تا ۱۵ دقیقه طول می‌کشند و درد هر دو طرف بدن را درگیر می‌کند وکودک احساس درد عمیق مفصلی دارد. این درد‌ها معمولا با ماساژ ملایم، پد‌های گرمایشی، تمرینات کششی، حمام گرم قبل از خواب یا در صورت لزوم یک مسکن ساده مانند استامینافون تسکین پیدا می‌کند.

درد کودک شما درد رشد است یا درد جدی دیگری؟

دردی که کودک شما احساس می‌کند می‌تواند ناشی از یه دویدن، پریدن، و بازی ساده در طول روز باشد. یا احتمال داره به علت کمبود ویتامین D و یا مکبود‌های عتطفی و مشکلات روانی باشه! اما همیشه هم اینطوری نیست.

درد رشد یا آرتریت؟!

بله، آرتریت فقط افراد مسن را تحت تاثیر قرار نمی‌دهد. دکتر ریچارد وه، مدیر بخش روماتولوژی کودکان در دانشگاه مینه‌سوتا، معتقد است؛ معمولاً به کودکان گفته می‌شود که درد پاهایشان فقط درد‌های رشدی است، در حالی که آنها واقعاً آرتریت ایدیوپاتیک نوجوانی دارند.

علائم ممکن است بیایند و بروند، و تشخیص آن یک بیماری سخت است، زیرا آرتریت غیرقابل پیش بینی است. باید دقت داشت درد‌های رشد تورم یا درد در مفصل ایجاد نمی‌کند درحالیکه آرتریت زانو‌ها را متورم کرده و ممکن است با تب ئ بثوران پوستی همراه باشد.

این بیماری در صورت عدم درمان می‌تواند اثرات ماندگاری داشته باشد. التهاب می‌تواند باعث تغییراتی در رشد استخوان شود و منجر به مشکلات دائمی شود.

درد رشد یا تومور‌های استخوانی

درد‌های رشد همچنین می‌توانند تومور‌های استخوانی، خوش خیم و بدخیم باشند.

درد شدید استخوان در شب می‌تواند با نوعی تومور خوش خیم به نام استئومای استخوان همراه باشد، اما می‌تواند تومور‌های استخوانی جدی نیز باشد. به همین دلیل است که کودکان مبتلا به درد مداوم یا شدید باید به یک پزشک حاذق مراجعه کنند و صرفاً به دلیل داشتن درد در حال رشد نادیده گرفته نشوند.

چه زمانی درد‌های رشد را باید جدی گرفت؟

چنانچه درد‌های کودک شما در دوره رشد هر یک از علائم زیر را داشت آن را جدی بگیرید:

- اگر درد‌ها ادامه پیدا کند یا مکرر باشد.

- کودک شما برای مدت طولانی، در طول روز درد دارد.

- درد در صبح وجود دارد.

- مفاصل آنها درد می‌کند.

- تب دارند.

- بثورات غیرعادی دارند.

- کودک می‌لنگند یا فقط یک طرفدار پا درد دارد.

- کودک بیش از حد خسته و ضعیف است.

- فعالیت کودک همانند همیشه نیست و خیلی گوشه‌گیر و منزوی شده است.

- حساسیت به لمس یا ماساژ

- رفتار غیرمعمول

با توجه به مطالب گفته شده چنانچه کودک شما از درد‌هایی همانند درد رشد شکایت کرد و شما قادر به تشخیص نوع درد او نبودید با پزشک مشورت کنید. پزشک با انجام؛ آزمایش هورمون‌های رشد، آزمایش خون، سی‌تی‌اسکن، رادیوگرافی، عکس‌برداری با اشعه ایکس و گاهی سونوگرافی نوع درد را مشخص کرده و روند درمان را آغاز می‌کند.
 

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