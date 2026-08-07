صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر

قاتلان هوای آلوده را به خانه ببرید

تجربه تلخ خشک‌شدن گل‌ها باعث شده قیدِ داشتنِ گلدان را بزنید؟ با انتخابِ این ۳ گیاهِ آپارتمانیِ جان‌سخت، بدون نیاز به مهارتِ باغبانی، طراوت و هوای پاک را به خانه‌تان برگردانید.
کد خبر: ۱۳۸۸۵۲۲
| |
3739 بازدید
قانل هوای پاک

صبحِ پنج‌شنبه است؛ پنجره‌ها را باز می‌کنیم تا هوای تازه وارد خانه شود، اما بوی دود و آلودگیِ شهر توی ذوقمان می‌زند. وقتی به دکوراسیونِ آپارتمانمان نگاه می‌کنیم، جای خالیِ یک طراوتِ زنده و سبز را به شدت احساس می‌کنیم. بسیاری از ما دوست داریم خانه‌ای پر از گلدان داشته باشیم، اما تجربه‌های تلخِ قبلی (مثل زردشدن و خشک‌شدن گل‌ها بعد از چند هفته) باعث شده تا روی خودمان برچسب بزنیم که «دستِ من سبز نیست!» و از خیرِ نگهداریِ گل‌ها بگذریم.

به گزارش تابناک؛ بنابراین؛ نتیجه این می‌شود که در چهاردیواری‌های بی‌روحِ سیمانی محبوس می‌مانیم و چشم‌هایمان از دیدنِ زیباییِ طبیعت محروم می‌شود. اما یک مدیرِ خردمندِ خانه، به‌جای تسلیم‌شدن، ابزارِ مناسب را انتخاب می‌کند. مدیریتِ انرژیِ فضا ایجاب می‌کند که به‌جای خریدنِ گل‌های حساس، به سراغِ پرورشِ گیاهان آپارتمانی مقاوم برویم؛ گلدان‌های سرسختی که با کمترین رسیدگی، بالاترین سطحِ آرامش، نشاط و تصفیهٔ هوا را به پناهگاهِ امنِ خانوادهٔ ما تزریق می‌کنند.

اعجازِ سبز در خانه

در مکتبِ اسلامی، حضورِ گیاهان در محل زندگی تنها یک وسیلهٔ تزیینی نیست؛ بلکه دارویی قطعی برای روان و جسمِ انسان است. پیشوایانِ دینِ ما، نگاه به سبزه‌زار و گیاهان را مایهٔ انبساط و گشایشِ روح («نُشره») معرفی کرده‌اند. در روایتی نورانی، امام کاظم (علیه‌السلام) «نگاه به سبزه» را در کنار آبِ جاری و چهرهٔ زیبا، یکی از سه عاملِ جلایِ چشم و تقویت بینایی می‌دانند و پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) نیز نگاه به گیاهان را مایهٔ شادابی و نشاطِ روان معرفی فرموده‌اند.

در تأییدِ همین حکمتِ ریشه‌دار، امروز علمِ روان‌شناسیِ رنگ‌ها ثابت کرده است که رنگِ سبز، سازگارترین فرکانس را با طبیعتِ انسان دارد و مناسب‌ترین رنگ برای حفظ سلامتِ چشم است. از سوی دیگر، ناسا در پروژه‌ی علمیِ مشهورِ خود به نام «پژوهش هوای پاک»، نشان داد که برخی از گلدان‌ها مانند یک فیلترِ قدرتمند، سمومِ شیمیایی و آلودگی‌هایِ پنهانِ هوایِ راکدِ آپارتمان را می‌بلعند! وقتی ما این گیاهان را وارد خانه می‌کنیم، در واقع در حالِ اجرایِ یک دستورالعملِ جامعِ روانی و جسمی برای ارتقای کیفیتِ زندگیِ خانواده‌مان هستیم.

۳ قهرمانِ سرسخت برای احیایِ ریه‌های خانه

اگر فرصتِ کافی برای رسیدگیِ روزانه به گل‌ها ندارید، اما می‌خواهید از برکاتِ روحی و جسمیِ آنها بهره‌مند شوید، همین پنج‌شنبه یکی از این ۳ قهرمان از خانوادهٔ گیاهان آپارتمانی مقاوم را مهمانِ خانه‌تان کنید:

سانسوریا؛ کارخانهٔ اکسیژن‌سازیِ شبانه:

این گیاه که به «شمشیرِ سبز» نیز معروف است، جان‌سخت‌ترین گلدانِ جهان است! سانسوریا در نورِ کم به‌خوبی دوام می‌آورد و حتی اگر هفته‌ها آب دادن به آن را فراموش کنید، خم به ابرو نمی‌آورد. ویژگیِ جادوییِ این گیاه این است که در طولِ شب اکسیژنِ خالص تولید می‌کند؛ پس بهترین انتخاب برای قراردادن در اتاق‌خواب و تضمینِ یک خوابِ عمیق است.

پتوس؛ آبشارِ سبز و مهربان:

اگر می‌خواهید گوشه‌ی سالن یا رویِ کتابخانه‌تان را با برگ‌های سبز و رونده تزئین کنید، پتوس بهترین انتخاب است. این گیاهِ بی‌توقع، با نورِ معمولیِ لامپ هم رشد می‌کند و به‌سرعت برگ‌های جدید می‌دهد. پتوس یکی از قوی‌ترین تصفیه‌کننده‌های هوای خانه است و به راحتی با بریدنِ یک ساقه و گذاشتن در آب، ریشه می‌زند و تکثیر می‌شود.

زاموفیلیا؛ شیک، لوکس و شکست‌ناپذیر:

گیاهی با برگ‌های چرمی، براق و گوشتی که ظاهرِ بسیار باکلاسی به دکوراسیونِ خانه می‌دهد. زاموفیلیا در ساقه‌هایش آب ذخیره می‌کند؛ بنابراین آبیاریِ زیاد قاتلِ آن است و عاشقِ بی‌محلی است! این گیاهِ مقاوم، حتی در تاریک‌ترین گوشه‌هایِ آپارتمان که هیچ گیاهی دوام نمی‌آورد، باصلابت می‌ایستد و انرژیِ فضا را دگرگون می‌کند.
تنفس در خانه‌ای که نبضِ حیات دارد

لذتِ بزرگی در این هم‌زیستی با طبیعت نهفته است؛ اینکه وقتی کلید می‌اندازیم و واردِ خانه می‌شویم، به‌جای دیوار‌های خشک، با موجوداتی زنده و سبز روبه‌رو شویم که بی‌سروصدا در حالِ پاک‌سازیِ هوای تنفسیِ عزیزانمان هستند. وقتی با انتخابِ هوشمندانهٔ گیاهان آپارتمانی مقاوم، ترسِ از خشک‌شدن گلدان‌ها را کنار می‌گذاریم، در واقع حسِ ارزشمندِ «جان‌بخشی» را در درونِ خودمان بیدار کرده‌ایم. عبور از خطایِ «رهاکردن خانه‌های بی‌روح»، از ما انسانی پرانرژی و مدبر می‌سازد؛ کسی که با چند گلدانِ بی‌توقع، گوشه‌ای از شکوهِ طبیعت را به پناهگاهِ امنِ خانواده‌اش می‌آورد و نشاطِ چشم و روان را در خانه‌اش ابدی می‌کند.
 

اشتراک گذاری
برچسب ها
هوا آلودگی هوا حیات طبیعت پاکسازی هوای خانه
آمریکا آماده نخستین سناتور مسلمان هست؟
رمز گشایی از یک اصطلاح خاص در بیانیه اخیر خبرگان رهبری
جنگ ایران و آمریکا چگونه تمام می شود؟
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
استقبال سرمایه‌گذاران از نماد «حیات» بیمه زندگی مفید
پیش‌بینی آلودگی و افزایش دمای هوای تهران
تداوم آلودگی هوای شهرهای صنعتی تا چهارشنبه
یک قدم بزرگ در جستجوی دوقلوی زمین +ویدیو
سیا از کشف حیات هوشمند در مریخ خبر می‌دهد
وجود حیات روی کره زمین به خاطر ماه است
پاکسازی هوای خانه از ویروس ‌ها با این 8 راهکار
آمریکا به دنبال گرفتن حق حیات و آرامش از ملت ایران است
کشف سیاره جدید با شرایط مناسب برای حیات در کهکشان راه شیری
کشف احتمالی منشأ حیات: محققان ربُز و گلوکز را در سنگ فضایی Bennu یافتند
یک میلیارد سال قبل، «ونوس» بهترین مقصد برای تعطیلات بوده است! +ویدیو
جیمز وب: کشف قوی‌ترین شواهد وجود حیات فرازمینی
پیگیری هوای پاک مختص زمان آلودگی هوا نیست
کشف نشانه احتمالی حیات باستانی در مریخ
عکس: دماوند، سپیدِ تنها در میان ابر‌های خاکستری
تغذیه مناسب، آسیب‌های ناشی از آلودگی هوا را کاهش می‌دهد
شناسایی محل جستجوی حیات در مریخ
مریخ می‌تواند به محل زندگی انسان تبدیل شود!
برنامه جدید ناسا برای پیدا کردن حیات در همین نزدیکی! +ویدیو
ادعایی غیرقابل تصور درباره حیات در مریخ
فروش آزادانه ماده ویرانگر در کوچه و خیابان/ زوال آهسته و پیوسته با ماده ای که مخدر نیست!
قطر:توافق جدید ایران و آمریکا تا ساعات آینده اعلام می‌شود/ ترامپ: توافق در آستانه نهایی شدن است/ تهران و مسقط درباره تنگه هرمز به توافق رسیدند
عکس‌های روز جهان: از دریچه تابناک
عکس: مقایسه حجم آب سد کرج در مرداد امسال و سال گذشته
تغییر رفتار رئیس‌جمهور مکزیک در برابر ترامپ
خرازی بعد از دروغ‌های تکذیب‌شده؛ این بار نسخه سرنگونی دولت را پیچید / وقتی رویای قدرت جای قانون را می‌گیرد
وقتی تکذیب دفتر رهبری هم حریف رسایی نمی‌شود / سیاست بازی جای تمکین را می‌گیرد؟!
«ما کاری به رهبری نداریم»؛ خودسری تا کجا؟ / زنگ خطر خودسری در سیاست
احتمال سقوط دولت «احمد الشرع» در سوریه متعاقب جنگ با حزب الله لبنان/ داعش در کمین لبنان است
یارانه ۲ میلیون تومانی واریز شد+ جزئیات
نقل‌قول‌های بی‌سند را باور نکنید/ دفتر رهبری ورود کرد
کالابرگ مرداد چه روزی و برای چه کسانی شارژ می‌شود؟ / افزایش اعتبار یک میلیونی منتفی است؟
قرآنِ منسوب به دست‌خط مبارک امام حسین (ع)
مردم این کشورها ۶۰ سالگی را نمی‌بینند! / جایگاه ایران در امید به زندگی کجاست؟
اطلاعیه تعطیلی ادارات در روز چهارشنبه
از درد بی‌حجابی شب‌ها در خانه گریه می‌کنم!  (۱۴۷ نظر)
ادعاهای منتسب به آیت الله مجتبی خامنه‌ای که تکذیب شد!  (۱۲۲ نظر)
چرا مردم دیگر تلویزیون نمی‌بینند؟ /صداوسیما به سقوط تن داده!  (۱۰۳ نظر)
وقتی تکذیب دفتر رهبری هم حریف رسایی نمی‌شود / سیاست بازی جای تمکین را می‌گیرد؟!  (۹۱ نظر)
آقای خرازی! از کجا این همه خبر محرمانه دارید؟ / انسجام را قربانی نکنید  (۸۴ نظر)
پزشکیان: استعفا بدهم، رسماً اعلام می‌کنم!  (۸۱ نظر)
عصبانیت پزشکیان و تماس وسط جلسه را ببینید  (۷۹ نظر)
قطار مهریه همچنان روی ریل ابهامات / مجلس چه چیزی را تغییر می‌دهد؟  (۶۶ نظر)
قطر:توافق جدید ایران و آمریکا تا ساعات آینده اعلام می‌شود/ ترامپ: توافق در آستانه نهایی شدن است/ تهران و مسقط درباره تنگه هرمز به توافق رسیدند  (۵۶ نظر)
«ما کاری به رهبری نداریم»؛ خودسری تا کجا؟ / زنگ خطر خودسری در سیاست  (۵۵ نظر)
ماهی ۴۳۰ میلیارد تومان زیان در شستا/ صورت‌حساب «پارکینگ مدیران» برای بازنشستگان؟  (۵۲ نظر)
سخنان برادر داماد رئیسی درباره استعفای پزشکیان!  (۵۰ نظر)
تصاویر مهاجران افغانی‌ که بر اثر تشنگی جان باختند +18  (۴۵ نظر)
اعترافات وقیحانه سلطنت‌طلبان: ما لشکریان یزید هستیم!  (۴۴ نظر)
بحث پرتنش بر سر تنگه هرمز در شبکه خبر را ببینید  (۴۲ نظر)
tabnak.ir/005pDW
tabnak.ir/005pDW