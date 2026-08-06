افسردگی ملوانان ناو آمریکایی

اعضای خانواده نظامیان آمریکایی می‌گویند روحیه در ناو هواپیمابر آمریکایی «یواس‌اس آبراهام لینکلن» به‌شدت افت کرده است؛ ناوی که در میانه جنگ دولت «دونالد ترامپ» با ایران با کمبود مواد غذایی و سایر اقلام ضروری مواجه شده و خدمه خسته آن تحت فشار شدید قرار دارند.

به گزارش خبرآنلاین، به نوشته «ام‌اس ناو»، ملوانان و تفنگداران دریایی مستقر در ناو آبراهام لینکلن روز چهارشنبه به خانواده‌های خود گفته‌اند که برای یک وعده غذایی تنها نصف فنجان برنج و دو عدد تورتیلا دریافت می‌کنند و فروشگاه ناو نیز اغلب فاقد صابون و خمیردندان است.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، به گفته خانواده‌ها، خدمه همچنین از شیفت‌های کاری طولانی و طاقت‌فرسا خسته شده‌اند؛ به‌طوری که برخی به‌ندرت یک روز مرخصی دارند. آن‌ها همچنین از سرویس‌های بهداشتی خراب، حمام‌های کپک‌زده بدون آب گرم و نبود خدمات رختشویی برای چندین هفته متوالی خبر داده‌اند.

«بانی یورک» که پسرخوانده‌اش در این ناو خدمت می‌کند، گفت: «روحیه اصلا خوب نیست. ظاهرا پزشک ناو گفته اگر کشتی به‌زودی وارد بندر نشود، افراد کم‌کم از نظر روانی از هم می‌پاشند.»

ناو لینکلن و بیش از پنج هزار نیروی آن در ژانویه، پس از ترک بندر سن‌دیگو در ماه نوامبر وارد خاورمیانه شدند. دونالد ترامپ در ۲۸ فوریه بدون کسب مجوز کنگره جنگ با ایران را آغاز کرد و ابتدا گفته بود این جنگ چهار تا پنج هفته طول خواهد کشید.

«برت اسنو» کهنه‌سرباز نیروی دریایی و پدر یکی از ملوانان ناو هشدار داد شرایط موجود می‌تواند به یک فاجعه منجر شود و گفت حتی در زمان صلح نیز ناو هواپیمابر یکی از خطرناک‌ترین محیط‌های کاری جهان است.

وی گفت: «این از قبل هم خطرناک‌ترین محل دنیا بود و حالا هم هر روز بدون وقفه تحت فشار هستند. چنین محیطی کاملا مستعد وقوع حوادث است.»

پدری دیگر که او نیز کهنه‌سرباز نیروی دریایی است، گفته پسرش از وجود سوراخ‌هایی در عرشه ناو خبر داده است.

«سارا جیکوبز» نماینده دموکرات ایالت کالیفرنیا که حوزه انتخابیه‌اش بندر سن‌دیگو - محل استقرار ناو لینکلن - را در بر می‌گیرد، به ام‌اس ناو گفت از «فرسودگی و وضعیت سلامت روان خدمه» به‌شدت نگران است، زیرا تجربه نشان داده چنین شرایطی می‌تواند به پیامدهای جدی، از جمله افزایش خطر خودکشی منجر شود.

«جوزف هونتز» سخنگوی ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا با اشاره به فشار واردشده بر بیش از پنج هزار خدمه ناو ادعا کرده که ناو لینکلن «همچنان کاملا قادر به انجام تمامی مأموریت‌های محوله است.»

وب گفت: «اگرچه استقرار بیش از ۲۵۰ روزه برای خدمه و تجهیزات آن‌ها دشوار است اما همچنان مقاوم و آماده اجرای هر ماموریتی هستند.»

در ماه آوریل، «پیت هگست» وزیر جنگ آمریکا گزارش‌های مربوط به کمبود غذا در ناو لینکلن و ناو «یواس‌اس تریپولی» را رد کرد و پس از انتشار تصاویری از وعده‌های غذایی کوچک و نامطلوب، آن را «اخبار جعلی» خواند.

«نیکول کنراد» که پسرش در ناو لینکلن خدمت می‌کند، گفت مایل است هگست شخصا از شرایط ناو بازدید کند.

وی گفت: «خودش برود و از نزدیک ببیند. اگر می‌خواهد بگوید ترامپ از نظامیان مراقبت می‌کند، شخصا به آنجا برود.»

کنراد و دو نفر دیگر اعلام کردند به ترامپ رای داده بودند اما از تصمیم او برای ورود به جنگ با ایران ناراضی هستند.

کنراد گفت: «او ما را وارد جنگی کرد که نباید در آن می‌بودیم.»

یورک نیز گفت به ترامپ رای داده بود «چون گفته بود وارد جنگ نخواهد شد» اما اکنون معتقد است: «ما برای چیزی فدا می‌شویم که هیچ‌کدام از ما نمی‌خواهیم بخشی از آن باشیم.»

وی افزود: «فکر نمی‌کنم اکنون امنیت بیشتری داشته باشیم. به نظرم بسیاری از منابع خود را از دست داده‌ایم و ارتش‌مان را تا مرز توانش تحت فشار قرار داده‌ایم.»

اسنو نیز گفت که معتقد است راهبرد ترامپ در برابر ایران نتیجه‌بخش نیست و عنوان کرد: «نمی‌دانم آیا اصلا می‌توانیم به نتیجه‌ای برسیم که حتی تا حدی شبیه چیزی باشد که آمریکایی‌ها آن را یک پیروزی تلقی کنند یا نه.»