صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر

افسردگی ملوانان ناو آمریکایی

اعضای خانواده نظامیان آمریکایی می‌گویند روحیه در ناو هواپیمابر آمریکایی «یواس‌اس آبراهام لینکلن» به‌شدت افت کرده است؛ ناوی که در میانه جنگ دولت «دونالد ترامپ» با ایران با کمبود مواد غذایی و سایر اقلام ضروری مواجه شده و خدمه خسته آن تحت فشار شدید قرار دارند.
کد خبر: ۱۳۸۸۵۱۶
| |
3323 بازدید
|
۱
افسردگی آمریکایی ها

به گزارش خبرآنلاین، به نوشته «ام‌اس ناو»، ملوانان و تفنگداران دریایی مستقر در ناو آبراهام لینکلن روز چهارشنبه به خانواده‌های خود گفته‌اند که برای یک وعده غذایی تنها نصف فنجان برنج و دو عدد تورتیلا دریافت می‌کنند و فروشگاه ناو نیز اغلب فاقد صابون و خمیردندان است.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، به گفته خانواده‌ها، خدمه همچنین از شیفت‌های کاری طولانی و طاقت‌فرسا خسته شده‌اند؛ به‌طوری که برخی به‌ندرت یک روز مرخصی دارند. آن‌ها همچنین از سرویس‌های بهداشتی خراب، حمام‌های کپک‌زده بدون آب گرم و نبود خدمات رختشویی برای چندین هفته متوالی خبر داده‌اند.

«بانی یورک» که پسرخوانده‌اش در این ناو خدمت می‌کند، گفت: «روحیه اصلا خوب نیست. ظاهرا پزشک ناو گفته اگر کشتی به‌زودی وارد بندر نشود، افراد کم‌کم از نظر روانی از هم می‌پاشند.»

ناو لینکلن و بیش از پنج هزار نیروی آن در ژانویه، پس از ترک بندر سن‌دیگو در ماه نوامبر وارد خاورمیانه شدند. دونالد ترامپ در ۲۸ فوریه بدون کسب مجوز کنگره جنگ با ایران را آغاز کرد و ابتدا گفته بود این جنگ چهار تا پنج هفته طول خواهد کشید. 

«برت اسنو» کهنه‌سرباز نیروی دریایی و پدر یکی از ملوانان ناو هشدار داد شرایط موجود می‌تواند به یک فاجعه منجر شود و گفت حتی در زمان صلح نیز ناو هواپیمابر یکی از خطرناک‌ترین محیط‌های کاری جهان است.

وی گفت: «این از قبل هم خطرناک‌ترین محل دنیا بود و حالا هم هر روز بدون وقفه تحت فشار هستند. چنین محیطی کاملا مستعد وقوع حوادث است.»

پدری دیگر که او نیز کهنه‌سرباز نیروی دریایی است، گفته پسرش از وجود سوراخ‌هایی در عرشه ناو خبر داده است.

«سارا جیکوبز» نماینده دموکرات ایالت کالیفرنیا که حوزه انتخابیه‌اش بندر سن‌دیگو - محل استقرار ناو لینکلن - را در بر می‌گیرد، به ام‌اس ناو گفت از «فرسودگی و وضعیت سلامت روان خدمه» به‌شدت نگران است، زیرا تجربه نشان داده چنین شرایطی می‌تواند به پیامدهای جدی، از جمله افزایش خطر خودکشی منجر شود.

«جوزف هونتز» سخنگوی ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا با اشاره به فشار واردشده بر بیش از پنج هزار خدمه ناو ادعا کرده که ناو لینکلن «همچنان کاملا قادر به انجام تمامی مأموریت‌های محوله است.»

وب گفت: «اگرچه استقرار بیش از ۲۵۰ روزه برای خدمه و تجهیزات آن‌ها دشوار است اما همچنان مقاوم و آماده اجرای هر ماموریتی هستند.»

در ماه آوریل، «پیت هگست» وزیر جنگ آمریکا گزارش‌های مربوط به کمبود غذا در ناو لینکلن و ناو «یواس‌اس تریپولی» را رد کرد و پس از انتشار تصاویری از وعده‌های غذایی کوچک و نامطلوب، آن را «اخبار جعلی» خواند.

«نیکول کنراد» که پسرش در ناو لینکلن خدمت می‌کند، گفت مایل است هگست شخصا از شرایط ناو بازدید کند.

وی گفت: «خودش برود و از نزدیک ببیند. اگر می‌خواهد بگوید ترامپ از نظامیان مراقبت می‌کند، شخصا به آنجا برود.»

کنراد و دو نفر دیگر اعلام کردند به ترامپ رای داده بودند اما از تصمیم او برای ورود به جنگ با ایران ناراضی هستند.

کنراد گفت: «او ما را وارد جنگی کرد که نباید در آن می‌بودیم.»

یورک نیز گفت به ترامپ رای داده بود «چون گفته بود وارد جنگ نخواهد شد» اما اکنون معتقد است: «ما برای چیزی فدا می‌شویم که هیچ‌کدام از ما نمی‌خواهیم بخشی از آن باشیم.»

وی افزود: «فکر نمی‌کنم اکنون امنیت بیشتری داشته باشیم. به نظرم بسیاری از منابع خود را از دست داده‌ایم و ارتش‌مان را تا مرز توانش تحت فشار قرار داده‌ایم.»

اسنو نیز گفت که معتقد است راهبرد ترامپ در برابر ایران نتیجه‌بخش نیست و عنوان کرد: «نمی‌دانم آیا اصلا می‌توانیم به نتیجه‌ای برسیم که حتی تا حدی شبیه چیزی باشد که آمریکایی‌ها آن را یک پیروزی تلقی کنند یا نه.»

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
سربازان آمریکا افسردگی نیروی نظامی
آمریکا آماده نخستین سناتور مسلمان هست؟
رمز گشایی از یک اصطلاح خاص در بیانیه اخیر خبرگان رهبری
جنگ ایران و آمریکا چگونه تمام می شود؟
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
برنامه‌ریزی آمریکا برای تداوم حضور نظامی در شمال شرق سوریه
فرانسه نیز موضوع خروج نیروهای خود از سوریه را بررسی می‌کند
تقابل چین و آمریکا چه اندازه جدی است؟
عبدالمهدی: اطلاعی از استقرار جدید نیروهای آمریکایی‌ در عراق ندارم
موافقت ترامپ با حضور ۴۰۰ نظامی آمریکایی در سوریه
اعزام نیروهای آمریکایی بیشتر به میادین نفتی سوریه
افسردگی و اضطراب در صدر مشکلات روانپزشکی
دختران افسرده تنقلات بیشتری می‌خورند
بازداشت کهنه‌سربازان آمریکایی معترض به جنگ ایران
بورل: اتحادیه اروپا به نیروی نظامی مستقل نیاز دارد
تصاویر بقایای سوخته سربازان آمریکا در طبس
کلاهی برای درمان افسردگی
سربازان آمریکایی: ما نمی‌خواهیم برای اسرائیل بمیریم
آمریکا: در شمال شرق سوریه می‌مانیم
روسیه خبر اعزام نیروی نظامی به افغانستان را رد کرد
مصرف ماهی، مانع ابتلا به افسردگی می‎شود
عراق افزایش شمار نیروهای ائتلاف آمریکا در این کشور را تکذیب کرد
شایع‌ترین علائم جسمیِ افسردگی
عقب‌نشینی ظهر‌ه‌ونداز «آزمایش موشک قاره پیما در سمنان»
آیا سن افسردگی در ایران پایین‌تر می‌آید
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۴
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۵
0
10
پاسخ
به امید نابودی کامل قدرت اهریمنی شیطان بزرگ
فروش آزادانه ماده ویرانگر در کوچه و خیابان/ زوال آهسته و پیوسته با ماده ای که مخدر نیست!
قطر:توافق جدید ایران و آمریکا تا ساعات آینده اعلام می‌شود/ ترامپ: توافق در آستانه نهایی شدن است/ تهران و مسقط درباره تنگه هرمز به توافق رسیدند
عکس‌های روز جهان: از دریچه تابناک
عکس: مقایسه حجم آب سد کرج در مرداد امسال و سال گذشته
تغییر رفتار رئیس‌جمهور مکزیک در برابر ترامپ
خرازی بعد از دروغ‌های تکذیب‌شده؛ این بار نسخه سرنگونی دولت را پیچید / وقتی رویای قدرت جای قانون را می‌گیرد
وقتی تکذیب دفتر رهبری هم حریف رسایی نمی‌شود / سیاست بازی جای تمکین را می‌گیرد؟!
«ما کاری به رهبری نداریم»؛ خودسری تا کجا؟ / زنگ خطر خودسری در سیاست
احتمال سقوط دولت «احمد الشرع» در سوریه متعاقب جنگ با حزب الله لبنان/ داعش در کمین لبنان است
یارانه ۲ میلیون تومانی واریز شد+ جزئیات
نقل‌قول‌های بی‌سند را باور نکنید/ دفتر رهبری ورود کرد
کالابرگ مرداد چه روزی و برای چه کسانی شارژ می‌شود؟ / افزایش اعتبار یک میلیونی منتفی است؟
قرآنِ منسوب به دست‌خط مبارک امام حسین (ع)
مردم این کشورها ۶۰ سالگی را نمی‌بینند! / جایگاه ایران در امید به زندگی کجاست؟
اطلاعیه تعطیلی ادارات در روز چهارشنبه
از درد بی‌حجابی شب‌ها در خانه گریه می‌کنم!  (۱۴۷ نظر)
ادعاهای منتسب به آیت الله مجتبی خامنه‌ای که تکذیب شد!  (۱۲۲ نظر)
چرا مردم دیگر تلویزیون نمی‌بینند؟ /صداوسیما به سقوط تن داده!  (۱۰۳ نظر)
وقتی تکذیب دفتر رهبری هم حریف رسایی نمی‌شود / سیاست بازی جای تمکین را می‌گیرد؟!  (۹۱ نظر)
آقای خرازی! از کجا این همه خبر محرمانه دارید؟ / انسجام را قربانی نکنید  (۸۴ نظر)
پزشکیان: استعفا بدهم، رسماً اعلام می‌کنم!  (۸۱ نظر)
عصبانیت پزشکیان و تماس وسط جلسه را ببینید  (۷۹ نظر)
قطار مهریه همچنان روی ریل ابهامات / مجلس چه چیزی را تغییر می‌دهد؟  (۶۶ نظر)
قطر:توافق جدید ایران و آمریکا تا ساعات آینده اعلام می‌شود/ ترامپ: توافق در آستانه نهایی شدن است/ تهران و مسقط درباره تنگه هرمز به توافق رسیدند  (۵۶ نظر)
«ما کاری به رهبری نداریم»؛ خودسری تا کجا؟ / زنگ خطر خودسری در سیاست  (۵۵ نظر)
ماهی ۴۳۰ میلیارد تومان زیان در شستا/ صورت‌حساب «پارکینگ مدیران» برای بازنشستگان؟  (۵۲ نظر)
سخنان برادر داماد رئیسی درباره استعفای پزشکیان!  (۵۰ نظر)
تصاویر مهاجران افغانی‌ که بر اثر تشنگی جان باختند +18  (۴۵ نظر)
اعترافات وقیحانه سلطنت‌طلبان: ما لشکریان یزید هستیم!  (۴۴ نظر)
بحث پرتنش بر سر تنگه هرمز در شبکه خبر را ببینید  (۴۲ نظر)
tabnak.ir/005pDQ
tabnak.ir/005pDQ