سرانجام یان دیومانده ستاره باشگاه لایپزیگ به رئال مادرید پیوست.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، رئال مادرید جذب این بازیکن را با قراردادی به ارزش ۱۴۰ میلیون یورو اعلام کرد تا او گرانترین خرید تاریخ باشگاه رئال لقب گیرد.

قرارداد با این بازیکن ساحل عاجی تا سال ۲۰۳۳ است.

رئال مادرید همچنین با وینیسیوس برای تمدید قرارداد به توافق نهایی رسیده است و قرارداد این ستاره برزیلی هم قرار است که چهار ساله تمدید شود.

