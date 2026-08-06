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افزایش سطح آماده‌باش نظامی و امنیتی در عراق

همزمان با نزدیک شدن به پایان مهلت گروه‌های مقاومت عراق به بغداد برای پاسخ به تجاوز آمریکایی- سعودی به مقرهای حشد الشعبی، دستور افزایش سطح آماده‌باش امنیتی و نظامی در این کشور صادر شد.
کد خبر: ۱۳۸۸۵۰۸
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آماده باش در عراق

 مرکز اطلاع رسانی امنیتی عراق اعلام کرد که سطح آمادگی امنیتی و رزمی نیروهای امنیتی و نظامی، بنا به دستورالعمل‌های فرمانده کل نیروهای مسلح این کشور، افزایش یافته است.

به گزارش تابناک به نقل از مهر بر اساس گزارش این نهاد امنیتی عراقی، این تصمیم در چارچوب حفظ سطح بالای آمادگی همه تشکیلات نیروهای امنیتی و افزایش توانایی آنها در انجام وظایفشان اتخاذ شده است.

برخی منابع عراقی اعلام کردند هدف از این اقدام، تشدید تدابیر امنیتی برای رصد تحرکات گروه‌های مقاومت و جلوگیری از هرگونه حمله از خاک عراق به عربستان است.

این اقدام امنیتی در عراق پس از آن انجام می شود که مهلت گروه های مقاومت به دولت علی الزیدی برای پاسخ به تجاوز آمریکایی- سعودی به مقرهای حشد شعبی در چند استان عراق ۲۳ ماه قصر به پایان می رسد.

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