طرح جدید ایران برای عبور کشتیها از تنگه هرمز
یک منبع مطلع در وزارت خارجه در پاسخ به فارس درباره جزئیات مذاکرات ایران و عمان در خصوص تنگه هرمز اعلام کرد: چهارچوب مذاکرات ایران و عمان در زمینه تنگه هرمز برای پیادهسازی عملی ترتیبات ایرانی برای گذر کشتیها از تنگه هرمز است.
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ این مقام مسئول گفت: طبق کلیات مطرح شده، بناست در یک مدت مشخص ورودی به تنگه هرمز از طریق کریدور شمالی تنگه هرمز در نزدیکی ساحل ایران انجام شود و خروجی کشتیها از کریدور جنوبی نزدیک به ساحل عمان باشد.
وی افزود: پس از پایان مهلت مشخص، عبور کشتیها از هر دو کریدور شمالی و جنوبی متوقف و کلیه ترددها از کریدور میانی اتفاق خواهد افتاد با این تفاوت که ورودی کشتیها با مدیریت ایران و خروجی با مدیریت مشترک ایران و عمان خواهد بود.
این مقام مطلع در پاسخ به سوال عوارض تعیین شده در تنگه هرمز گفت: پرداختی کشتیها برای گذر از تنگه در قالب بهای خدمات مختلف تعیین خواهد شد.
وی با اشاره به خبر رویترز مبنی اختلاف بین ایران و عمان در خصوص تعرفه ۷ یا ۳ درصدی ارزش محموله کشتیهای عبوری از تنگه هرمز، گفت: خبر مبنی بر اختلاف ایران و عمان بر سر درصد ارزش بار کشتیها به عنوان پرداختی صحت ندارد و دریافتی از کشتیها تابعی از متغیرهای زیاد از جمله میزان خدماتی است که توان تامین آن را داریم.
این مقام مطلع خاطرنشان کرد: بیمه، سوختگیری، بهای محیطزیستی و موارد از این دست جزء خدماتی است که کشتیها باید بهای آن را بپردازند.