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کد خبر: ۱۳۸۸۴۹۴
بازدید: ۸۳۱۶

عکس: از دره‌های برفی تا بزکشی؛ چهره‌ای دیگر از افغانستان

دانیال ملکیار، عکاسی از تبار افغانستان، با عبور از قاب‌های تکراری رسانه‌ها از جنگ، مجموعه‌ای از تصاویر مستند از زندگی روزمره، شور بازی بزکشی و طبیعت را به تصویر کشیده است. او که فرزند پناهجویان افغانستان است، در این مجموعه تلاش کرده تا اصالت، وقار و زیباییِ وطنی را که از زبان خانواده‌اش شنیده بود، فراتر از سرخط خبرهای سیاسی به جهان نشان دهد. وی بیش از ۱۳۰ عکس را در قالب کتابی منتشر کرده؛ مجموعه‌ای که می‌کوشد روایتی متفاوت از این کشور ارائه دهد. عکس: danielmalikyar

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برچسب‌ها:
عکس بین الملل افغانستان danielmalikyar طبیعت مردم
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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